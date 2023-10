Górcső alá vettük a befektetési alapokat: van, amelyik az állampapírt is megverte

A nehéz tavalyi év után úgy tűnik, hogy idén magukra találtak a hazai befektetési alapok: a historikusan is rossz időszaknak tekinthető augusztus-szeptember nem törte le a teljesítményét a befektetési alapoknak, a legjobbak között bőven találhattunk 20-30%-os hozamot hozó alapokat is. Leginkább a részvényalapokkal jártak jól eddig idén a magyar befektetők, de az abszolút hozamú alapok is jó helyeket szereztek maguknak.

Elromlott a hangulat a harmadik negyedévre

Bár az idei év jól indult a tőzsdéken, a piaci hangulat a harmadik negyedévben jelentősen romlott. Bár az augusztus és szeptember közötti időszakban historikusan sem szoktak jól teljesíteni a részvénypiacok, 2023-ban még a szokottnál is gyengébb hozamokat tudtak realizálni a befektetők. A legmeghatározóbb jelenségek között ott van például a meredeken emelkedő olajár, az infláció makacssága, ezzel együtt a jegybankok szigorítása és a kötvényhozamok emelkedése.

A már előbb említett jegybanki szigor és gazdasági kilátások miatt a főbb részvényindexek is gyengélkedtek. Az OECD most mind 2023-ban (3,0%), mind 2024-ben (2,7%) gyenge világgazdasági növekedést vár. Az inflációval kapcsolatban az OECD azt várja, hogy a G20 országokban 6 százalék lesz idén az áremelkedési ütem, jövőre pedig 4,8 százalék, ami továbbra is jóval a 2 százalékos célérték fölött van. Bár a lassuló gazdasági növekedés – különösen Európában – miatt a központi bankok tartózkodhatnak a kamatok további emelésétől, 2024-ben valószínűleg továbbra is szigorú marad a monetáris politika. Mindez nyomás alá helyezi a tőzsdéket.

Ameddig azonban a nemzetközi piacon visszaesést láthatunk, a magyar piac feltűnően jól teljesített: a legnagyobb növekedést az OPUS papírja tudta elérni, ez 129,4%-os pluszban zárta a negyedévet. Jól teljesített még az Appenin, a Telekom és a 4iG is, ezek 44%, 33%, illetve 27%-ot emelkedtek a három hónap alatt.

A fontosabb tőkepiaci eszközök között különösen kiugró az olajár emelkedése. E trend a kínálati oldalra vezethető vissza, miután Szaúd-Arábia és Oroszország tovább korlátozta a kínálatot, előbbi a kitermelés-csökkentés meghosszabbításával, utóbbi pedig exportkorlátozással. A nyersanyagpiacot összefogó CRB index a harmadik negyedévben 10 százalékot emelkedett, de ahogy végignézünk a különböző eszközökön, egyértelműen látszik, hogy ez gyakorlatilag teljes egészében az olajárak emelkedésének volt köszönhető, bár a gázár is feljebb került. Eközben az olyan nyersanyagok, mint az arany, az ezüst vagy a réz, alig mozdultak.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 02. Alaposan elromlott a hangulat, megreccsentek a tőzsdék

Íme a legjobban teljesítő befektetési alapok listája

A jó hazai tőkepiaci helyzetnek köszönhetően a befektetési alapok is kifejezetten jól teljesítettek, általában a tavalyi hozamot jóval felülmúlták, és a korábbi negyedévekhez képest is jobb hozamokat kínáltak a befektetőknek.

A harmadik negyedévben a részvényalapok vették át az uralmat, a 15 legtöbbet hozó alapból 9 ugyanis e kategóriába tartozik.

A TOP15-be való belépéshez bőven 20% fölötti hozamok kellettek, a listán az előbb említett részvényalapok mellett abszolút hozamú, származtatott és tőkevédett eszközök találhatók még meg.

Az első helyezett az Erste Stock Hungary elnevezésű indexkövető részvényalapja lett 30,85%-os idei eddigi (YTD) hozammal,

elnevezésű indexkövető részvényalapja lett 30,85%-os idei eddigi (YTD) hozammal, ezt követte az Accorde Spartan Görög részvényalapja 28,08%-kal,

részvényalapja 28,08%-kal, a dobogó harmadik fokán pedig a K&H Navigátor alapja áll a maga 27,48%-os YTD hozamával.

Érdemes még megemlíteni a BUX ETF-et is, hiszen ezen jól meglátszik a hazai részvénypiac jó teljesítménye, ez 27,31%-ot hozott eddig a befektetőknek.

A táblázatokban minden esetben a forintos, lakossági sorozatok hozamadatait szerepeltettük. Minden alap esetében csak egy, lehetőség szerint az A sorozatot tüntettük fel.

A 15 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági befektetési alapsorozat Alapsorozat neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény A Erste Részvény 8 848 333 386 30,85% -13,86% Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat Accorde Részvény 2 667 997 940 28,08% 14,29% K&H Navigátor KBC Részvény 7 514 142 363 27,48% -16,07% BUX ETF OTP Részvény 2 700 678 419 27,31% -14,34% Allianz Indexkövető Részvény Allianz Részvény 2 911 644 639 26,54% -14,99% HOLD Orion Származtatott Alap A Hold Abszolút hozamú 4 895 716 236 26,36% 11,49% Takarék BUX Indexkövető Részvény Alap Diófa Részvény 196 055 023 26,27% -15,99% Amundi Magyar Indexkövető Részvény Amundi Részvény 10 155 417 235 26,18% -15,25% Eurizon Indexkövető Részalap HUF-A Eurizon Részvény 2 335 913 367 25,64% -15,74% K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott alap KBC Származtatott 2 868 047 121 25,29% -6,08% OTP Sigma Származtatott A OTP Abszolút hozamú 2 398 441 523 24,83% 27,23% Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon Tőkevédett 2 320 916 752 24,54% - HOLD Expedíció Származtatott Alap A Hold Abszolút hozamú 5 400 385 489 24,06% 12,92% Platina Delta A Hold Abszolút hozamú 1 817 974 702 23,62% -15,62% HOLD Részvény Alap A Hold Részvény 53 364 524 895 22,16% 0,47% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Az alábbi táblázatban a legnagyobb alapok hozamadatait tüntettük fel.

Az első helyen az OTP Optima áll, hatalmas mennyiségű, közel 700 milliárdos kezelt vagyonnal, ez 12,82%-os hozamot tudott elérni szeptember 30-ig 2023-ban.

A majdnem 650 milliárd forintos kezelt vagyonnal rendelkező Erste Ingatlan T sorozat 12%-ot, a vagyon tekintetében a harmadik helyen álló OTP Tőkegarantált rövid kötvényalap pedig 11,75%-ot adott a befektetőinek.

Jól mutatja az idei jó teljesítményt az, hogy a legnagyobb alapok közül valamennyi néhány százalékponttal magasabb hozamot ért el 2023 első három negyedévében, mint 2022 egészében.

A 10 legnagyobb forintos, lakossági befektetési alap sorozat hozamadata* Alapsorozat neve Alapkezelő Kategória Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam OTP Optima A OTP Kötvény/Rövid kötvény 697 617 760 663 12,82% 3,54% Erste Ingatlan T Erste Ingatlan/Közvetlen 648 310 746 951 12,00% 10,62% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP Kötvény/Rövid kötvény 506 862 669 799 11,75% 6,69% OTP Ingatlan A OTP Ingatlan/Közvetlen 485 911 956 093 9,35% 7,33% Budapest Bonitas Alap MBH Kötvény/Rövid kötvény 426 469 852 841 11,91% 8,03% Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja Erste Vegyes/Kiegyensúlyozott 374 817 371 327 11,81% 9,20% OTP Prémium Pénzpiaci Alap A OTP Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci 309 609 582 114 10,52% 6,84% K&H állampapír alap KBC Kötvény/Rövid kötvény 298 583 915 494 11,65% 6,33% Eurizon Start Tőkevédett Részalap Eurizon Tőkevédett 277 791 468 932 8,32% 5,68% MPT Ingatlan Alap A Diófa Ingatlan/Közvetlen 256 549 157 538 10,79% 8,88% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Az abszolút hozamú alapoknál is kifejezetten jó hozamot láthatunk, itt az első helyez a Hold Orion származtatott alapja áll, 26,2%-os YTD hozammal. Bár a tavalyi teljesítményén rontott az OTP Sigma, idén is második helyen áll 25%-kal, a dobogó harmadik helyén pedig a Hold Expedíció származtatott alap áll 24,44%-os teljesítménnyel.

Érdemes kiemelni külön a Hold Platina Delta alapját, amely 2022-ben -14,92%-ot ért el, idén azonban hatalmasat fordított, és már 23,83%-ot adott a befektetőinek.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági abszolút hozamú alapsorozat Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam HOLD Orion Származtatott Alap A Hold 4 895 716 236 26,20% 11,31% OTP Sigma Származtatott A OTP 2 398 441 523 25,00% 27,23% HOLD Expedíció Származtatott Alap A Hold 5 400 385 489 24,44% 13,10% Platina Delta A Hold 1 817 974 702 23,83% -14,92% Himalája Befektetési Alap A MARKETPROG 1 102 910 169 22,07% 16,71% HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Hold 1 473 923 443 20,52% - HOLD Rubicon Származtatott Alap Hold 32 425 188 242 20,13% 18,64% Platina Béta Hold 2 340 857 331 20,10% -3,23% VIG Alfa A VIG 13 396 639 623 19,99% -6,75% VIG Maraton ESG Multi Asset R VIG 1 512 031 320 19,23% -12,95% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Az árupiaci alapok között egyedül az OTP Föld kincsei tudott a tavalyi infláció feletti hozamot nyújtani, bár itt főként betétekben helyezik el az ügyfelek vagyonát, mondván, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben még nem tartják jó ötletnek az árupiacokra való beszállást. Ez a többi alap hozamán valamennyire látszik, a tavalyi jó eredményeket szinte egyik alap sem tudta megközelíteni idén.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági árupiaci alapsorozat Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A OTP 30 218 255 778 15,71% 22,22% Budapest Hagyományos Energia Alap A MBH 1 613 795 375 8,86% 47,63% Budapest Arany Alapok Alapja A MBH 1 029 761 273 6,77% 2,02% Eurizon Arany Alapok Részalapja Eurizon 3 909 806 623 6,47% 3,44% K&H Nyersanyag HUF KBC 3 512 438 418 1,11% 29,49% Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF Erste 52 795 509 -0,98% 14,94% Erste Arany Alapok Alapja HUF Erste 2 791 321 072 -1,57% 14,04% OTP Terra Alap A OTP 289 905 085 -3,68% - Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja Eurizon 3 809 855 330 -4,14% 30,07% Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A Raiffeisen 1 677 436 857 -7,15% 26,09% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

A legjobban teljesítő ingatlanalapok már nagyrész megközelítették vagy meghaladták a tavalyi hozamukat, itt javarészt 10-11%-os hozamokról beszélhetünk, ami bár az idei eddigi (2023 januárja és szeptembere közötti) inflációt meghaladja, a tavalyi 14,5%-nál kisebb.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági ingatlanalap-sorozat Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam Raiffeisen Ingatlan A180 Raiffeisen 22 579 329 804 12,16% 12,55% Erste Ingatlan T Erste 16 766 886 864 12,00% 10,62% Erste Ingatlan Alap T180 sorozat Erste 158 544 437 867 11,99% 2,83% Raiffeisen Ingatlan A Raiffeisen 206 094 788 11,66% 12,78% OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP 9 734 198 850 11,52% 6,24% OTP PRIME Alap OTP 62 498 848 587 11,06% 15,25% MPT Ingatlan Alap A Diófa 256 549 157 538 10,79% 8,88% OTP Ingatlan A OTP 485 911 956 093 9,35% 7,33% Európa Ingatlan A Európa 22 101 135 791 6,23% 4,71% Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. 21 029 419 734 4,77% 43,48% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

A kötvényalapok között a hosszú kötvényalapok teljesítménye emelkedett ki a harmadik negyedévben, ezek között is főként a hazai piacra fókuszáló alapok teljesítettek jól. Az OTP MAX és a Raiffeisen Kötvény Alap szint fej-fej mellett halad a 17,93%-os, illetve 17,16%-os hozamával, de a dobogóra felfért a Hold kötvényalapja is, 16,43%-os YTD hozammal.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági kötvényalap-sorozat Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam OTP Maxima A sorozat A sorozat OTP 65 168 384 828 17,93% -15,88% Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat A sorozat Raiffeisen 14 934 114 217 17,16% -8,96% HOLD Kötvény Alap Hold 20 480 944 962 16,43% -16,14% Erste XL Kötvény Erste 13 249 087 580 16,29% -17,05% Eurizon Kincsem Kötvény Részalap Eurizon 13 678 959 534 16,00% -15,09% Amundi Magyar Kötvény A A sorozat Amundi 18 105 164 954 15,51% -13,02% VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap VIG 13 060 000 889 15,43% -17,44% MPT Hosszú Kötvény Alap Diófa 1 294 924 655 15,39% -16,34% Budapest Kötvény A sorozat A sorozat MBH 11 377 008 772 15,37% -12,41% Amundi Rugalmas Kötvény A sorozat A sorozat Amundi 2 687 209 027 14,75% -1,97% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Forintos sorozatokból jelenleg csak két pénzpiaci alapot találunk, ezek közül a harmadik negyedévben az Aegon alapja vette át a vezetést 11,14%-os YTD hozammal, de 10% felett van az OTP alapja is.

A forintos, lakossági pénzpiaci alap sorozatok idei hozama Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam AEGON Pénzpiaci Alap VIG 20 280 815 738 11,14% 7,03% OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat A sorozat OTP 309 609 582 114 10,52% 6,84% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Ahogy azt már korábban is láthattuk, különösen jól teljesítettek idén a forintos, lakossági részvényalapok, nem ritka a 25% feletti hozam sem. A 10 legjobban teljesítő alapból 9 már a TOP15-ös listán is szerepelt, ide 10. helyre még az MBH NEXT Technológia alapja tudott felkerülni 19,3%-os hozammal.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági részvényalap sorozatok Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény A sorozat A sorozat Erste 8 848 333 386 30,85% -13,86% Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat A sorozat Accorde 2 667 997 940 28,08% 14,29% K&H Navigátor KBC 7 514 142 363 27,48% -16,07% BUX ETF OTP 2 700 678 419 27,31% -14,34% Allianz Indexkövető Részvény Allianz 2 911 644 639 26,54% -14,99% Takarék BUX Indexkövető Részvény Alap Diófa 196 055 023 26,27% -15,99% Amundi Magyar Indexkövető Részvény Amundi 10 155 417 235 26,18% -15,25% Eurizon Indexkövető Részalap HUF-A sorozat HUF-A Eurizon 2 335 913 367 25,64% -15,74% HOLD Részvény Alap A sorozat A sorozat Hold 53 364 524 895 22,16% 0,47% MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat HUF sorozat MBH 5 342 218 236 19,30% -25,41% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

A hozamkörnyezet emelkedésével párhuzamosan ismét fókuszba kerültek a tőke- és hozamvédett alapok, amit a hozamok is alátámasztanak. A legjobb alap 24,17%-os YTD hozammal zárta a negyedévet, a többi 8% és 16% közötti hozamot produkált.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági tőkevédett alap sorozatok Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon 2 335 913 367 24,17% - K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott alap KBC 2 701 239 860 15,70% -10,30% Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon 11 976 133 271 14,25% - K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott alap KBC 17 014 441 190 14,05% -4,43% Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon 1 265 888 673 13,82% - Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon Asset 1 525 019 988 12,07% - VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap VIG 671 700 353 11,61% 5,55% Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap Eurizon 4 399 867 858 9,89% - Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja Eurizon 3 559 225 769 8,98% - Eurizon Start Tőkevédett Részalap Eurizon 277 791 468 932 8,32% 5,68% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

A legjobb hozamokat felmutató vegyes alap sorozatok rendre 20% körüli teljesítményt értek el eddig idén.

A 10 legjobb idei hozamú* forintos, lakossági vegyes alap sorozatok Alapsorozat neve Alapkezelő Kezelt vagyon YTD Tavalyi hozam Accorde Cuvée Befektetési Alap A Accorde 2 192 432 984 20,47% 1,07% HOLD 3000 Nyíltvégű Alap A Hold 2 894 049 881 20,30% 0,25% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap A Hold 45 992 813 029 17,12% 0,79% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja Erste 17 887 660 741 15,44% -10,26% Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste 2 125 822 546 15,29% -7,41% Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja MBH 4 635 784 135 13,86% -10,24% Amundi Diszruptív Vegyes Alapok Alapja A Amundi 4 692 132 719 13,59% -20,77% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja Erste 3 309 581 124 13,56% -6,15% Eurizon Relax Részalap Eurizon 14 956 542 942 13,13% -0,81% Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste 62 336 329 919 12,07% 2,55% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2023.09.30-ig

Címlapkép forrása: Getty Images