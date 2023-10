Íme a világ 7 legdrágább ékszere és azok története

1. A Hope Diamond nyakláncÉrtéke: 250 millió dollár

A 45.52 karátos Hope-gyémánt a legdrágább, legrégebbi és legritkább drágakő a listánkon. A szakértők szerint eredetileg a dél-indiai Golkonda bányáiból származik, ahol a 17. század közepén találhattak rá. Kék színét a benne található bóratomok jelenlétének tulajdonítják.

A Hope Diamond nyaklánc Forrás: Smithsonian Institution

A kutatások alapján elsőként Jean-Baptiste Tavernier francia drágakő-kereskedő vásárolta meg 1666-ban, aki akkor Tavernier-kéknek nevezte el a gyémántot. Nem sokkal később csiszolásnak vetették alá, nevét pedig Francia Kékre változtatták. 1668-ban királyi ereklyévé vált, ugyanis Tavernier ekkor eladta XIV. Lajos francia uralkodónak, aki az egyik koronaékszerévé tette. 1792-ben ellopták a királyi családtól, formáját újból megváltoztatták. A gyémánt megmaradt része legközelebb 1839-ben egy londoni bankár Philip Hope drágakőgyűjteményében bukkant fel, akiről a jelenlegi nevét kapta. Innentől kezdve több tulajdonosa is volt, míg 1910-ben a Cartier vásárolta meg. Medállá alakítása után 1911-ben egy fiatal washingtoni milliomosnő, Evelyn Walsh McLean tulajdonába került. McLean halála után 1949-ben újból egy drágakő-kereskedő, Harry Winston gondozásában állt, aki végül 1958-ban a washingtoni Smithsonian Természettudományi Múzeumnak adományozta, ahol máig ki van állítva.

2. A Heritage in Bloom nyakláncÉrtéke: 200 millió dollár

Ez a remekmű Wallace Chan kínai művész alkotása 2015-ből. A mesterien megmunkált, 11 551 gyémántot magában foglaló darab 11 hónapig készült. Az eredmény egy lélegzetelállító műalkotás, amelynek értéke 200 millió dollár. A 27 egyedi kombinációban összeállítható nyakláncra a szerencsét hozó denevér és a szerelmet jelképező pillangó figurái kerültek, amelyek elkészítése közel 47 000 órát vett igénybe.

A Heritage in Bloom nyaklánc Forrás: The Jewellery Editor

A Heritage in Bloom egy színtelen 104 karátos gyémántot tartalmaz, amely a Cullinan Heritage néven ismert gyémánt megcsiszolt változata. Chan ezen felül hatszáz rózsaszín gyémántot, száztizennégy jeges-zöld jadeitot, hetvenkét fehér „birka-zsíros” jádét és további tizenkilenc színtelen gyémántot használt fel a gyönyörű darab elkészítéséhez.

3. A Peacock bross Értéke: 100 millió dollár

A Graff Diamonds által készített brossnak talán nincs akkora történelme, mint a Hope-gyémántnak, az értéke mégis nagyjából 100 millió dollár. A bross 1 305 drágakőből, köztük fehér, sárga, rózsaszín, narancssárga és zöld gyémántból áll. A darab jellegzetes eleme a közepén található 20 karátos, nagyon ritka, mélykék gyémánt. A páva alakú brosst először 2013-ban mutatták be a hollandiai TEFAF művészeti vásáron. A bross holléte és tulajdonjoga egyelőre nem nyilvános.

A Peacock bross Forrás: The Jewellery Editor

A Graff Diamonds-ot 1960-ban Lawrence Graff alapította. A londoni székhelyű cégnek számos meghatározó drágakő áll a tulajdonában, mint például a 80 millió dollárra becsült Wittelsback-Graff és a 46.2 millió dollárra becsült Graff Pink.

4. A Pink Star gyémántgyűrűÉrtéke: 71.2 millió dollár

Kétségtelen, hogy a világ egyik legkeresettebb természetes drágaköve a rózsaszín gyémánt, amelyet a neves De Beers gyémánttermelő vállalatcsalád bányáiból nyertek ki 1999-ben Dél-Afrikában. Az 59 karátos, hibátlan ékszer különlegességnek számít, mivel ritkán lehet 20 karátosnál nagyobb rózsaszín gyémántra találni. A Gemology Institute of America mára a legnagyobb belsőleg hibátlan, rózsaszínű gyémántnak minősítette. A drágakő eredetileg 132,5 karátos volt, 20 hónapos csiszolás után nyerte el jelenlegi formáját. 2003-ban még Steinmetz Pink néven volt ismert, a Smithsonian Intézet is így mutatta be a The Splendor of Diamonds című tárlatán. 2017-ben 71,2 millió dollárért árverezték el a Sotheby's egy hongkongi aukcióján a Chow Tai Fook Enterprises számára, ahol gyűrűvé alakították.

A Pink Star gyémántgyűrű Forrás: Artnet

A legtöbb hasonló drágakövet eddig leginkább egy nyugat-ausztráliai bányából nyerték, amely 2020-ban kimerült, így ezeknek a gyémántoknak az értéke valószínűleg egyre csak nőni fog.

5. Az Oppenheimer Blue gyémántgyűrű Értéke: 57.5 millió dollár

A gyűrű egy 14,62 karátos élénk kék gyémántot foglal magába. Az Oppenheimer-gyémánt története nagyrészt rejtély, a kutatások szerint valahol Dél-Afrikában bányászták, valószínűleg valamikor a 20. század elején. További részletek ezzel kapcsolatban nem ismertek, mivel a gyémánt feltételezhetően a De Beers egyik bányájából származik, a vállalat viszont bezárta az archívumát.

Az Oppenheimer Blue gyémántgyűrű Forrás: Christie's

Oppenheimer család több mint egy évszázada a gyémántpiac egyik legmeghatározóbb szereplője. A gyémántot kifejezetten Sir Phillip Oppenheimerről nevezték el, aki a követ feleségének szerezte ajándékba, bár arról, hogy ez mikor történt, és mennyiért, szintén nincsenek nyilvános információk. Oppenheimer 1995-ben halt meg, az első gyémántot érintő, ismert tranzakciót 1999-ben hajtották végre. A gyűrűt legutóbb 2016-ban a Christie’s aukcióján árverezték el összesen 57.5 millió dollárért egy nyilvánosságra nem hozott félnek.

6. Az Apollo and Artemis fülbevalóÉrtéke: 57.4 millió dollár

A világ legdrágább fülbevalójaként ismert Apolló és Artemisz egy pár körte alakú ikergyémántból áll. Nevüket az égi testvérpárról kapták, mindkét drágakő a kémiailag legtisztább gyémántok közé tartozik.

Az Apollo and Artemis fülbevaló Forrás: Sotheby's

A méretben, csiszolásban és tónusban tökéletesen egyező Apollo Blue és Artemis Pink 2017 májusában 57,4 millió dollárért kelt el a Sotheby's genfi aukcióján.

7. Az Incomparable gyémánt nyaklánc Értéke: 55 millió dollár

Ez az egyedülálló nyaklánc leginkább a 407 karátos, mélysárga gyémántja - a legnagyobb ismert, belsőleg hibátlan sárga gyémánt - miatt tűnik ki, amelyet egy 18 karátos rózsaaranyból készült, levélmintás keretre függesztettek. Ezen felül összesen kilencven, 230 karátos fehér gyémánt díszíti. Az ékszert a nemzetközi Mouawad, az ékszereket, műtárgyakat és luxusórákat gyártó és értékesítő vállalat alkotta. Négy év kemény munka után 2012-ben készült el. 2013-ban 55 millió dollárért árulták. A Luxury Launches beszámolója alapján ekkor Nita Ambani indiai filantróp vásárolta meg, aki később menyének, Shloka Mehtának ajándékozta, amikor 2019 márciusában férjhez ment a fiához, Akash Ambanihoz.

Az Incomparable gyémánt nyaklánc Forrás: The Jewellery Editor

A nyaklánc közepén lévő gyémántnak kissé szokatlan története van: egy fiatal lány nagyjából 30 évvel ezelőtt véletlenszerűen fedezte fel egy halom bányatörmelékben a Kongói Demokratikus Köztársaság területén.

Az ékszer- és drágakőbefektetésekről általában kevés szó esik. Ez a fajta befektetés más, mint a műtárgy-, vagy festménybefektetés, mert egyrészt a drágakövek, és az ékszerek ára világpiaci árakhoz kötődik, másrészt használati értékük is van. Előbbi nagy előnye, hogy az értékük kiszámítható, a befektetés jobban tervezhető és közben még hordani is lehet az ékszereket.

A műtárgy.com által szervezett V. Műtárgybefektetési Konferencián dr. Takács József geológus-mineralógus, drágakőszakértő beszél majd arról miért és hogyan érdemes ékszerbe, drágakőbe fektetni. Az előadás során példákon keresztül lehet megismerkedni e speciális terület előnyeivel és esetleges veszélyeivel.

​Forrás: Friedman’s, Luxebook, Jetset Magazine

Címlapkép: A Hope Diamond nyaklánc

Címlapkép forrása: Smithsonian National Museum of Natural History