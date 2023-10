Ennyi volt: bezár a szexbotrány miatt össztűzbe került hedge fund

Bezárja kapuit Az Odey Asset Management vagyonkezelési üzletága, néhány hónappal azt követően, hogy Crispin Odey alapító szexbotrányba keveredett – számol be a hírről a Financial Times

A Financial Times értesülései szerint bezár az Odey Asset Management, a hedge fund és visszaadja a befektetőinek a befektetett pénzösszegeket. A hírt a brit szabályozó hatóság is megerősítette, a lapnak azt nyilatkozták, hogy szorosan együttműködnek majd a céggel a felszámolás során az ügyfelekkel való tisztességes elbánás érdekében. Crispin Odey és az Odey Asset Management nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Ahogyan arról korábban a Portfolio-n is beszámoltunk, Crispin Odey szexuális zaklatással kapcsolatos vádjai miatt a bankok és a befektetők is megszakították a kapcsolatot a céggel, a hedge fund már a nyáron is a túlélésért küzdött. A Financial Times és a Tortoise június 8-án számolt be arról, hogy 13 nő állítása szerint Odey 25 éven keresztül szexuálisan zaklatta őket.

A vádak viharos időszakot indítottak el a vagyonkezelő számára, ami arra késztette, hogy bizonyos alapokat felfüggesszen vagy bezárjon. Odeyt a vizsgálat nyilvánosságra kerülése után néhány nappal kirúgták az általa három évtizeddel ezelőtt alapított cégtől, de láthatóan ez sem volt elég a hedge fund túlélése érdekében.

