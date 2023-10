Fontos jelzés jött, fordul a széljárás Kínában?

Kína állami vagyonkezelő alapja 2015 óta először növelte részesedését a legnagyobb kínai bankokban, ezzel felerősítve azokat a spekulációkat, hogy a hatóságok fokozhatják az elmúlt években gyengélkedő tőzsde felkarolására tett erőfeszítéseiket.

Az állami tulajdonú Central Huijin Investment a szerdai bejelentések szerint mintegy 65 millió dollár értékben vásárolt részvényeket a "kínai Big Fournak" is nevezett bankokban - ide tartozik a Bank of China, az Agricultural Bank of China, a China Construction Bank és az Industrial and Commercial Bank of China bankokban. Az 1,4 ezer milliárd dolláros China Investment részét képző Huijin a részesedések további növelését tervezi következő hat hónapban.

Egyre több kínai közgazdász és fedezeti alap kéri a kormányt, hogy közvetlenül avatkozzon be egy stabilizációs alap segítségével a kínai részvénypiacon, egy ilyen megoldástól azonban a hatóságok a 2015-ös piaci összeomlás óta eddig tartózkodtak. A kínai felsővezetés körében azonban egyre nagyobb az aggodalom a világ második legnagyobb gazdaságának fejlődési pályája miatt, mivel

az egyre mélyülő ingatlanválság és a növekvő deflációs nyomás veszélyezteti az 5 százalék körüli éves növekedési célt.

A Central Huijin szerény, de szimbolikus befektetése nagy valószínűséggel a részvényárfolyamok emelkedését célozza, ez máris pozitív piaci reakciót váltott ki

- mondta Redmond Wong, a hongkongi Saxo Capital Markets piaci stratégája egy riportban.

A shanghaji részvényindex 0,9 százalékos emelkedéssel reagált a friss fejleményre.

Címlapkép: Getty Images