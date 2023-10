Minden idők legdrágább borárverése a Sotheby’s-nél - 25 000 palack a legritkább évjáratokból

November 24-én veszi kezdetét a valaha volt legnagyobb és legjelentősebb borárveréssorozat Hong Kong-ban. A Sotheby's közreműködésével megvalósuló, The Epicurean’s Atlas (Ínyencek Atlasza) címet viselő, 5 alkalmas – 2024-ig novemberéig tartó – aukciószériában várhatóan 25 000 palack bort ajánlanak majd az érdeklődők számára. A tajvani műgyűjtő és üzletember Pierre Chen hatalmas gyűjteményéből származó tételek a kínai nagyváros után Londonba, New Yorkba, Párizsba és a burgundi borvidék fővárosának számító Beaune-be utaznak. A Sotheby's korábban 2021-ben értékesítette Chen borait, melyek ekkor 11,4 millió dolláros bevételt generáltak. A szervezők idén nagyjából 50 millió dolláros hozamra számítanak a borkülönlegességek összességéért.

A Sotheby’s elmondása szerint a milliárdos, aki a Yageo Corporation elektronikai óriásvállalat alapítója és elnöke, négy évtizede gyarapítja kollekcióját. A Forbes jelenleg Tajvan 10. – és a világ 515. – leggazdagabb embereként tartja számon Chent. Egy sajtóközleményben az aukciósház megosztotta, hogy az 1970-es években kezdett bordeaux-i borokat gyűjteni, majd a burgundi borvidék „akkor még kevésbé divatos boraira” váltott.

Jelenleg több bor van a pincéjében, mint amennyit egy ember élete során képes lenne elfogyasztani, de a bor azért van, hogy megigyuk

- mondta George Lacey, a Sotheby's Wine for Asia vezetője.

Pierre Chen Pablo Picasso egyik művével. Forrás: Sotheby's

Míg az aukciósház nem erősítette meg Chen gyűjteményének pontos méretét, egy szóvivő e-mailben azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy a pincéjében lévő palackok száma „bőven hat számjegyű” – és a most eladásra bocsátott darabok csupán töredékét képezik a teljes gyűjteménynek.

Borai a legritkábbak közé tartoznak, együttesen a valaha piacra került legértékesebb kollekciót képviselik. Némelyik olyan szőlőültetvényekről származik, amelyekről évente csak néhány palackra való italt tudnak kitermelni. Chen borászatot és a gasztronómiát illető érdeklődésének középpontjában Franciaország áll. Magától értetődő, hogy saját pincéjében Bordeaux, Burgundia, Champagne és Rhône legmesésebb borai találhatók, olyan választékban és mennyiségben, amelyet maguk a termelők is megirigyelhetnek. A francia területekről származó borok mellett természetesen megjelennek például a leghíresebb olasz és spanyol birtokokról érkező típusok is.

A Pierre Chen tulajdonában lévő, 1971-es Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche borok (becsértékük 110,000–140,000 dollár). Forrás: Sotheby's.

A legértékesebb tételek a vörös burgundik, nevezetesen a La Tâche-dűlő ritka évjáratai. Az aukcióra bocsátott darabok között szerepel két imperial/matuzsálem palack (hat literes) 1985-ös évjáratú Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche, amelyek egyenként 120 000 és 190 000 dollár közötti értéket képviselnek. Egy másik, 1999-ből származó, a szőlőültetvényhez tartozó "methuselah" várhatóan 100 000-130 000 dollárt ér, míg egy 1971-es háromliteres dupla magnum értéke 110 000-140 000 dollár között mozog. Eladásra kínálnak továbbá egy kivételesen ritka 1982-es Château Pétrus bourdeaux-i vörösbort, amelyet a Sotheby's "legendás státuszúnak nevez a borgyűjtők körében". Imperial üvege elérheti a 65 000 dollárt.

A 1982-es Petrus bourdeaux-i vörösbor (becsült értéke 45,000–65,000 dollár). Forrás: Sotheby’s

Mindenképpen érdemes megemlíteni azt a két darab magnum kiszerelésű (1.5 literes) 1985-ös Domaine Armand Rousseau Chambertin-t, amelyek 32 000 dolláros darabáron kelhetnek el, illetve a hat darab hasonló palacknagyságú 2001-es Vosne-Romanée Cros Parantoux 1er Cru-t, amelyeket a burgundi borok “keresztapjaként” elhíresült borász, Henri Jayer (1922 – 2006) készített. Utóbbiak 70 000 dollárt is érhetnek üvegenként. Az árverésen fehér burgundik, valamint pezsgők is szerepelnek. Utóbbiak közül a válogatott évjáratú Krug és Dom Pérignon márkájúak 5 000 - 7 000 dollárt hozhatnak palackonként.

Tudniillik, hogy Chen magángyűjteményét nem csak a ritka évjáratú borok alkotják. Művészeti kollekciója – amely Francis Bacon, Pablo Picasso, Andy Warhol, Gerhard Richter, Peter Doig és David Hockney alkotásait egyaránt tartalmazza – szintén a világ legnagyobbjai közé tartozik: ikonikus darabjai jelenleg a Tate Modern Capturing the Moment című kiállításban szerepelnek 2024. január 28-ig.

Chen 2006-ban rekordáron vásárolta meg Tan Ting-pho tajvani művész Tamsui című olajfestményét 4,5 millió dollárért, mely tranzakció a nemzetközi műgyűjtők körében is ismertté tette. Kollekciójának hasonlóan kimagasló művei közé tartozik a kínai művész Sanyu, Five Nudes című alkotása, amelyet kétszer is megvásárolt (2019-ben 39,1 millió dollárért), valamint Cy Twombly Untitled (Rome) című festménye 1971-ből, amelyet az Artnet áradatbázisának adatai szerint 2004-ben 5,4 millió dollárért szerzett a Christie's-től.

A november végén Hong Kongban megrendezésre kerülő aukció minden eddigi, efféle jellegű eseménynél grandiózusabb élményt ígér. Míg a későbbi árverések bizonyos régiókra vagy bortípusokra összpontosítanak majd, a Chen pincéiből származó első felajánlás célja, hogy szélesebb körű képet adjon a rendkívüli, enciklopédikus gyűjteményének terjedelméről és minőségéről.

A bor "számomra a kilencedik művészet" – fogalmaz a gyűjtő.

Ez az egyetlen művészeti forma, amelyet az ember olyan érzékszerveket használva tud fogyasztani, amelyeket más művészeti formák jellemzően nem vonnak be, mint például az ízlelés és a szaglás - ez kreativitást igényel a tulajdonos részéről.

Chen hamarosan megnyitja első éttermét, a Le Restaurant Blanc-t Párizsban, amelyet saját gyűjteményéből származó borokkal lát majd el, és ahol a fő sommelier szerepét is betölti majd. Eközben folytatja saját bortermelését a nagyra becsült Grand Cru Musigny szőlőültetvényen, ahol 2015-ben vásárolt egy parcellát.

A Bordeaux borvidék, Franciaország Forrás: Escapat Magazine

"A bor, az ételek és a társaság kombinációja minden egyes pillanatban teljesen egyedivé tesz minden egyes találkozást, de minden egyes találkozás emléke mosolyt csal az arcomra. Azt hiszem, számomra ez a bor varázsa: az a hatalom, hogy egyetlen kortyon keresztül újraélhetünk pillanatokat." - Pierre Chen.

Forrás: Artnet, Sotheby’s, CNN

Címlapkép: Still Life Corton Charlemagne Grand-Cru. ©Vincent Rougeau

Címlapkép forrása: Sotheby’s