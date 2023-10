Itt az újabb rekord az AutoWallisnál!

Újabb rekordot hozott az AutoWallis csoport gépjármű-értékesítése,

miután az év első három negyedévében közel felével (+46,2%), 34 925 darabra növelte az értékesített gépjárművek számát. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte: a legfrissebb számok is azt mutatják, hogy a 2021-ben felfelé módosított növekedési stratégia válságálló, több pontját időarányosan túlteljesítették, így 2024 első fél évében ismét felfelé módosíthatják az értékesítési és gazdálkodási tervszámokat. A vezérigazgató kiemelte, hogy ma az AutoWallis 22 márkát képvisel, árbevételének több mint fele tartósan külföldről származik. Az értékesítés motorja továbbra is a Nagykereskedelmi üzletág, de a Kiskereskedelem területén is a piaci átlag feletti teljesítményt tudnak felmutatni.

Az idei első három negyedévben a Nagykereskedelmi Üzletágban majdnem kétharmadával (+63,9%), 27 466 darabra ugrott az értékesítés az előző év első kilenc hónapjához képest, mely részben a tavaly végrehajtott Renault Hungária felvásárlásnak köszönhető (+7.367 db). A növekedés akvizíció nélkül is 19,9 százalékos volt, melyből a legerősebbet továbbra is a SsangYong mutatja fel (+3.038 db, +56,5%).

A Kiskereskedelmi üzletág az első kilenc hónapban 6.014 új (+4,9%) és 1.445 darab használt (+3,5%) gépjárművet értékesített, így teljesítménye továbbra is meghaladja a hazai új személyautó-piac 2,2 százalékos csökkenését. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 9,3 százalékkal 132 736-ra emelkedett. A rövidtávú gépjárműkölcsönzésben az AutoWallis által Magyarországon képviselt Sixt 5,8 százalékkal 18 250-re növelte a bérleti események számát, miközben a bérleti napok száma 7,5 százalékkal 149 177 napra csökkent. A Nelson Flottalízing év eleji, majd a Share Now-t Magyarországon üzemeltető Wallis Autómegosztó idén augusztusi akvizíciójának köszönhetően a mobilitási szolgáltatások gépjármű flottamérete négy és félszeresére emelkedett, így az első kilenc hónapban a csoport 3 915 gépjárművel (+3 049) rendelkezett.

Az AutoWallis árfolyama idén 21,6 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio