AI a műtárgypiacon, a műgyűjtés kulisszatitkai - Íme az V. Műtárgybefektetési Konferencia főbb programelemei

A műtárgy.com, a hazai műtárgypiac vezető információsportálja ötödik alkalommal hirdeti meg a Műtárgybefektetési Konferenciát a szakma legkiválóbb szakembereinek közreműködésével. Az idei konferencia kiemelten foglalkozik a magán- és vállalati gyűjtemények létrehozásának és gyarapításának motivációival, a műkereskedelem adózási kérdéseivel, a magángyűjtők és múzeumok együttműködésével, az ékszer, mint alternatív befektetés lehetőségeivel és az új technológiák és innovációk megjelenésével a műkereskedelemben.

A műtárgykereskedelem, műgyűjtés elméleti és gyakorlati hátterének feltárására, megértésére igen kevés program biztosít teret hazai viszonylatban. Bár egyre növekszik a Magyarországon műgyűjtésbe kezdő magánszemélyek és vállalatok aránya, képzésük és szemléletformálásuk gyakran nem kap kellő hangsúlyt. A konferencia szervezői ezért igyekeznek tenni a nemzetközi színtérhez való felzárkózás elindítása érdekében.

A résztvevők a hazai műtárgypiac kiemelkedő szakértőinek előadásait, kerekasztalbeszélgetéseit hallhatják a nap folyamán. A konferencia elsősorban a műtárgybefektetés iránt érdeklődőknek, műtárgyvásárlóknak, kezdő és aktív műgyűjtőknek, illetve a műkereskedelmi szereplőnek szól. Az egésznapos rendezvény háziasszonya Nemes Anna Junior Príma díjas riporter, műsorvezető.

Az V. Műtárgybefektetési Konferencián mutatja be először a szervező műtárgy.com A magyar művészek aukciós piaca kiadványának negyedik kiadását, amely a magyar alkotókat aukciós teljesítményük alapján állítja sorrendbe. A kiadvány és a mögötte álló hatvanezer aukciós leütési tételt tartalmazó adatbázis célja a magyar műtárgypiac átláthatóságának növelése, bemutatása, továbbá a hazai műtárgybefektető, vásárló, gyűjtő, illetve a műtárgypiac iránt érdeklődő közönség informálása. A magyar művészek aukciós piaca c. kiadvány alapján Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapító ügyvezetője előadásában a legfontosabb számokat, trendeket és rangsorokat, köztük a top 50 legdrágább nem élő művész és top 25 legdrágább élő művész listáját ismerteti.

Az esemény szervezői évről-évre törekednek a műtárgypiac legavatottabb szakembereinek meghívására. A nemzetközi kapcsolatok kialakításának elősegítése érdekében a tavalyi évben Adriano Picinati di Torcello, a Deloitte Global Art & Finance tanácsadói vállalat koordinátora nyújtott kimagasló előadást az érdeklődők számára. A 2023-as rendezvény kulcsszereplője Pierre Vasarely, az op art és a kinetikus művészet atyjaként világhírűvé vált, pécsi születésű Victor Vasarely egyetlen unokája, aki új könyvét - Vasarely regényes évszázada - mutatja be apja és nagyapja életútjáról, személyes történeteivel kiegészítve ezt. A bevezetőt Kárpáti Katalin muzeológus tartja, Vasarely francia nyelvű előadását szinkrontolmácsolással élvezhetjük. A rendezvényen a könyv dedikáltatására is lehetőség nyílik.

Dr. Takács József geológus-mineralógus, drágakőszakértő, ötvösmester előadásában kifejti, hogy miért és hogyan érdemes ékszerbe, drágakőbe fektetni, példákon keresztül ismerkedhetünk meg e speciális terület előnyeivel és esetleges veszélyeivel.

A magángyűjtemények és a vállalati gyűjtemények létrehozásának és gyarapításának motivációiról a panelbeszélgetés meghívott vendégei - Dudás Ildikó, a Kempinski Hotel PR-igazgatója, Hamvai Kinga, az MNB által életre hívott kortárs gyűjteményt gondozó MNB Arts and Culture divízió vezetője, Horn Péter műgyűjtő, B.Braun Magyarország vezérigazgatója, Molnár Annamária, a Molnár Ani Galéria alapítója és igazgatója, a F.E.A.G.A. (Európai Galériák Szövetsége) alelnöke és Szabó András, a Resonator Kft. alapító ügyvezetője, műgyűjtő, a ResoArt Alapítvány alapítója - beszélgetnek.

A második kerekasztalbeszélgetés során a magángyűjtők, magángyűjtemények és a közgyűjtemények kapcsolatát elemzik a résztvevők, Pados Gábor, az acb Galéria és az Irokéz Gyűjtemény tulajdonosa, Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője, Spengler Katalin műgyűjtő és Szipőcs Krisztina, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese. Szó esik majd a múzeumi kölcsönzések gyakorlati vetületein át a privát és az állami szektor összetettebb együttműködési lehetőségeiről is, valamint körbejárják a múzeumok baráti köreit is. A panelbeszélgetés moderátora Fenyvesi Áron, az acb Galéria főkurátora.

A konferencia délutáni programjában szerepel Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezető partnerének előadása, amelyben átfogó képet ad a legfontosabb, műtárgyvásárlást és értékesítést érintő adózási kérdésekről.

Az új technológiák megjelenésével, illetve a mesterséges intelligencia fejlődésével járó változásokat már most érezzük a kreatív ipar minden területén, de vajon hogyan reagál majd a műkereskedelmi szakma az új kihívásokra? A kerekasztalbeszélgetés során a résztvevőkkel - Faragó Balázs alapító, CEO, Walters Cube, Kieselbach Ákos művészettörténész, műkereskedő, Starcz Ákos, az Index vezérigazgatója és Szauder Dávid AI művész, kurátor - a technológia és a kereskedelem viszonyát széleskörűen értelmezzük, az online aukciótól az augmented reality-ben szerzett tapasztalatokig. A panelbeszélgetés moderátora Weiler Péter képzőművész.

Az egész napos rendezvényen összesen 8 program, előadások és kerekasztalbeszélgetések lesznek a megszokott konferencia napirenddel, büféasztalos ebéd és kávészünetek beiktatásával. A konferenciához kapcsolódnak további VIP programok, az ezekre külön jegyet váltó résztvevők tárlatvezetéssel járhatják be a Ludwig Múzeum aktuális kiállítását és exkluzív Behind the scenes raktárlátogatáson is részt vehetnek. A konferencia résztvevői megkapják a Kutatás a hazai műtárgyvásárlási szokásokról c. tanulmányt és A magyar művészek aukciós piaca című, 2023-ban negyedik alkalommal publikált kiadványt.

Címlapkép: Műtárgybefektetési Konferencia 2022. Forrás: műtárgy.com