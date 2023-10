Mutatjuk a 2023-as Frieze London művészeti vásár legkimagaslóbb eladásait és legkelendőbb alkotóit

Míg itthon a hétvégén zárult az Art Market Budapest , a londoni művészeti színteret október 11. és 15. között a Frieze művészeti vásár tartotta lázban. Az idén 20. alkalommal megrendezésre kerülő esemény ez évben is számos érdeklődőt vonzott. A vásár történetét tekintve, a 2023-as kiadást nevezik az eddigi legnemzetközibb rendezvényének: a Frieze London és Frieze Masters összesen hat kontinensről több, mint 200 kiállítót vonultatott fel a Regent's Park területén. A következőkben mutatjuk a nagyhatású vásár legfontosabb eladásait.

A színvonalas kiállítások mellett a hírességek és a tekintélyes gyűjtők megjelenése szintén hozzájárult a rendezvény sikerességéhez. Többek között Emily Blunt, Kim Cattrall, Jarvis Cocker, Giancarlo Esposito, Bella Freud, Andrew Garfield, Dan Levy, Mabel, Rami Malek, Sam Mendes, Sienna Miller, Andy Murray és FKA Twigs is részt vett a vásáron. Mindeközben az európai művészeti szintér egy másik hasonló eseményre is készül: a héten nyílik ugyanis a francia fővárosban a Paris+ par Art Basel. Ennek a végeredményétől is függ majd, hogy a Frieze teljesítménye hogyan viszonyul a szélesebb művészeti piachoz.

Húsz év elteltével a Frieze London továbbra is az európai művészeti piac epicentruma, amely folyamatosan vonzza a gyűjtőket és galériákat a világ minden tájáról

– fogalmazott Isabella Icoz, a Lehmann Maupin galéria újonnan bejelentett londoni partnere. "A Frieze hosszú távú jelenléte hozzájárult ahhoz, hogy London a globális piac egyik legjelentősebb központjává vált."

Az idei év két legnagyobb bejelentett eladása két néhai női művész által készített szobormunka volt. Louise Bourgeois Knife Couple (1949) című műve 3 millió dollárért, Louise Nevelson Model for Celebration II (1976) című alkotása pedig 2 millió dollárért kelt el. A kortárs, jelenleg is alkotó női szobrászok egyaránt reflektorfénybe kerülhettek: leginkább Barbara Chase-Riboud, Leilah Babiyre, Arlene Shechet és Teresita Fernández munkái keltették fel az érdeklődést.

Íme az öt legkiemelkedőbb galéria top eladásai, művészei:

1. A svájci Hauser & Wirth kortárs és modern művészeti galéria rendelkezett az egyik legkimagaslóbb standdal az idei felhozatalban – vezetői számos jelentős üzletet bonyolítottak le a Frieze London és a Frieze Masters kiállításain. Eladásra került általuk többek között:

Louise Bourgeois Knife Couple (1949) című szobra (3 millió dollár),

Philip Guston két papírmunkája: egy cím nélküli, szénnel papírra festett alkotás (600 000 dollár); illetve egy szintén cím nélküli, tintával papírra festett mű (200 000 dollár),

Jack Whitten Atlantic Rising (1966) című alkotása (950 000 dollár),

Barbara Chase-Riboud két papírmunkája (egyenként 120 000 dollár).

Louise Bourgeois: Knife Couple (1949) Forrás: Mutual Art

2. Thaddaeus Ropac egyaránt számos meghatározó értékesítést tudhat maga mögött, úgy mint:

Robert Rauschenberg egy 1984-es műve (1,35 millió dollár),

Georg Baselitz 2023-as festménye (1,26 millió dollár),

Mandy El-Sayegh négy alkotása (115 000 dollár),

Martha Jungwirth három munkája (336 970 dollár).

A Thaddaeus Ropac standja 2023-as Frieze London vásáron Forrás: Linda Nylind / Frieze

3. A New York-i székhelyű Kasmin Galéria Frieze Masters kiállításán értékesített számos műalkotása közül néhány:

Robert Motherwell Hollow Men No. VI (1988/1990) (3,2 millió dollár),

Lee Krasner egy festménye (675 000 dollár),

Egy Max Ernst alkotás (400 000 dollár),

Egy Wassily Kandinsky-mű (210 000 dollár).

Robert Motherwell: The Hollow Men, 1983 Forrás: Artsy

4. A White Cube figyelemre méltó eladásai közé tartoztak:

Tracey Emin festménye (1,45 millió dollár),

Anselm Kiefer egy műve (1,05 millió dollár),

Antony Gormley szobra (637 770 dollár),

Mona Hatoum egy műve (273 330 000 dollár),

Tunji Adeniyi-Jones műve (80 000 dollár).

Louise Nevelson Model for Celebration II (1976) című szobra Forrás: Flickr

5. A Pace Galéria leginkább említésre méltó eladásai pedig a következőek voltak:

Louise Nevelson Model for Celebration II (1976) című szobra, amely a Frieze Sculpture című kiállításon szerepelt (2 millió dollár),

Paulina Olowska egy műve (250 000 dollár),

Adam Pendleton festménye (150 000 dollár).

Hamarosan beszámolunk a Paris+ par Art Basel (október 19-22.) eredményiről, legkelendőbb alkotásairól is.

