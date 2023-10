Kiállítással ünnepli születésnapját a legrégebbi magyar pénzügyi vállalat

Kiállítással ünnepli születésnapját a legrégebben jogfolytonosan működő magyar pénzügyi vállalat. A BÁV jogelődjét még Mária Terézia alapította, ez az eredeti dokumentum is megtekinthető a kiállításon, akárcsak a magyar koronázási palást egy darabja.

Az elmúlt közel 120 év során több mint 3000 műtárgy került magángyűjtőktől múzeumi tulajdonba a BÁV közreműködésével. Ebből a hatalmas gyűjteményből 250 különlegességet mutat be a „250 éves a BÁV” című kiállítás, a Szent István körúti BÁV Art Aukciósház és Galériában, Budapesten - írja a cég közleményében.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó emléktárgy a magyar koronázási palást egy darabja, amit annak idején rekordáron vásárolt meg a Magyar Nemzeti Múzeum.

Megtekinthető továbbá a 19. századi magyar romantika egyik legjelentősebb festőjének, Székely Bertalannak az Önarcképe, Johann Georg Hann ezüst levesestálja, amelynek súlya megközelíti a 10 kilogrammot, illetve a Pálinkás Béla tervei alapján készült Fischer Emil váza.

Paulin Renáta, a BÁV igazgatóságának tagja.

A Magyar Királyi Zálogház jogutódja, a BÁV Zrt. jelenleg is a magyar zálogpiac vezető szereplője és a pénzügyi- és a gyorskölcsön piac meghatározó vállalata.

A gazdasági körülmények hívták életre az első aukciót, amelyből megszületett a BÁV másik meghatározó üzletága, a BÁV kereskedelem, amely egy újfajta kultúrát teremtett hazánkban a műkincskereskedelemben. Egyfajta összekötő hidat képez a magángyűjtők és a múzeumok között is, amely által széles társadalmi rétegek számára válik elérhetővé a kulturális kincsek palettája. A BÁV szakemberei a hétköznapokban is szorosan együttműködnek a magyar állami múzeumokkal, ám az ünnepi alkalomból megrendezett tárlat még komolyabb összefogást kívánt. A tárlat létrejöttéhez öt szakmai partner – Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum – is hozzájárult számos műtárggyal, hogy a jubileumot méltón ünnepelhesse meg a BÁV.

„A kiállításra kiválasztott tárgyak hamisítatlan esszenciáját alkotják a sokszínű és izgalmas műkincskereskedelemnek, amely csaknem 100 éve jellemzi hazánkat” – hangsúlyozta Fertőszögi Péter, a BÁV művészeti igazgatója. Hozzátette: a gyűjtemény összeállításánál arra törekedtek a szervezők, hogy egy valódi aukciós esemény hangulatát teremtsék meg – természetesen árverés nélkül.

