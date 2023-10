Maurer Dóra kisplasztika, Lakner László bronz szobor – Egy sokszínű aukció legfigyelemreméltóbb tételei

Az őszi árverési szezon fontos időszak a műgyűjtők számára. A nagy nemzetközi aukciósházak mellett a hazaiak is évről évre kuriózumokkal készülnek. Legyen szó festményekről vagy ékszerekről, papírrégiségekről vagy kerámiáról, a katalógusokat áttekintve minden gyűjtő találhat jó pár olyan műtárgyat, amely nagy valószínűséggel felkelti majd az érdeklődését. A műkereskedelem továbbra is egy olyan terület, ami a kellő körültekintéssel eljáró, felkészült vásárlók számára jó befektetési lehetőséget kínál.

Napjainkban különösen lényeges szempont, hogy a műtárgy időtálló befektetés, tehát hosszú távon megőrzi az értékét. Azonban természetesen nem csak erről van szó: a gyűjtés a legtöbb esetben valódi érdeklődéssel, szenvedéllyel társul, a felfedezés és a licitharc izgalma is motiválja a vásárlókat. Egy-egy régóta áhított mű megkoronázhatja, kiegészítheti a már meglévő kollekciót, sőt akár új irányt is mutathat, érdemes tehát nyitott szemmel járni. A műtárgy.com a következőkben egy összesen több mint 8000 tételt számláló nagyaukció kínálatából szemezget.

Maurer Dóra (1937-), Absztrakt városkép (cím nélkül), 1963, bronz kisplasztika. Forrás: műtárgy.com

A november 4-ig licitálható árverés egyik legkiemelkedőbb darabja a nemzetközi aukciókon is rendre kimagasló eredményeket produkáló Maurer Dóra bronz kisplasztikája, amely az alkotó kevésbé ismert oldalát mutatja meg, valódi ritkaságnak számít. A kisplasztika absztrakt formanyelvével hatásosan ragadja meg a városi hangulatot, de teret ad a néző saját értelmezésének, megfejtéseinek is. A mű provenienciája szintén figyelemreméltó: a kinetikus művészet kulcsszereplője, a nemrégiben elhunyt Harasztÿ István tulajdonában volt.

Fajó János (1937-2018), Kontra lejtő, 2004, olaj, fa. Forrás: műtárgy.com

Szintén Harasztÿ István gyűjteményéből származik Fajó János Kontra lejtő című alkotása, amely a művész 70. születésnapi ajándéka volt. A mű értékét növeli a hozzá tartozó, ezeket az információkat tartalmazó eredetigazolás (attest). Az egyebek mellett Munkácsy- és Kossuth-díjjal kitüntetett Fajó János művein a természeti formák geometriai alapformákká egyszerűsödnek. A letisztult formavilágot harmonikus színek egészítik ki. Ez a Kontra lejtő című minimalista, ám játékos alkotás esetében sincs másként, amely a különböző nézetekből más-más arcát mutatja a szemlélőnek.

Lakner László (1936-), After Picasso, 2008, olaj, vászon. Forrás: műtárgy.com

Minden gyűjtő tisztában van vele, hogy milyen fontos részlet egy festményen a művész szignója. Amellett, hogy az értéket jelentősen befolyásoló tényezőről van szó, az aláírás az adott alkotó identitásának kifejezőeszköze is egyben. Nem véletlen, hogy a kora reneszánsz idején vált elterjedtté, amikor az egyéni kreativitás felértékelődött. A magyarországi neoavantgárd kiemelkedő alkotója, Lakner László After Picasso című festményén szereplő jellegzetes szignót egyből felismeri az avatott szem. A Szignatúrák sorozatba tartozó művek főhajtások a művészek, jelen esetben a francia mester előtt. Az egyedi színvilágú kép egyben rámutat arra is, hogy az aláírás vizuális, esztétikus jelként is jól működik.

Lakner László (1936-), Krampusz, 1987, patinázott bronz szobor. Forrás: műtárgy.com

Lakner László életműve rendkívül szerteágazó, a művész számos stílusban és médiumban maradandót alkotott. Művészetét a kísérletező jelleg mellett a hagyományokra való utalás is jellemzi. Az aukción kevés szobrászművészeti alkotásainak egyike is szerepel. A Krampusz valódi művészettörténeti csemege, mindössze két példányban készült, és a berlini Kunstwerkstatt Galériában is kiállították.

Csáji Attila (1939-): Hálók, körök, barangoló gesztusok. Vegyes technika, farost. Forrás: műtárgy.com

Csáji Attila sokszínű munkásságában fontos szerepe van a fénynek. Az 1970-es évektől a lézerrel kapcsolatos kutatásokat végzett, kidolgozta a szuperpozíciós módszert, hologramokat, lézerenvironmenteket, lézer animációs filmeket készít. Azonban már korábban, a plasztikus formálású műveinél is kalkulált a befogadók mozgásával, illetve az alkotások felületén megjelenő fény-árnyék hatás változásaival. A ’60-as években született kalligrafikus, plasztikus gesztusokból építkező Jelrács-képeinek szemléléséhez fontos a surlófény megléte. Hálók, körök, barangoló gesztusok című, vegyes technikájú, plasztikus művén az expresszív színek mellett a különböző minőségű felületeken van a hangsúly.

Szász Endre (1926-2003), Büszkeség és balítélet. Olaj, farostlemez. Forrás: műtárgy.com

Szász Endre nagy népszerűségnek örvendő munkái a szimbolizmus és a szürrealizmus határán mozognak. Festményeinek és rézkarcainak rejtélyes, a kompozíció egészét uraló alakjai mintha egy ismeretlen álomvilág részei lennének. Szuggesztív tekintetükkel valósággal rabul ejtik a nézőt. Az aukción az alkotó több olajfestménye, egy ritka porcelánképe, valamint egy általa tervezett Hollóházi porcelán mokkáskészlet is szerepel.

A jelenlegi árverés különösen erős képzőművészeti alkotásokban, ám érdemes felfedezni az anyag többi részét is, hiszen egyebek mellett olyan érdekességeket rejt, mint Ady Endre saját kézzel írt levele Kiss József, A Hét szerkesztője részére, vagy John Flournoy Montgomery (1878-1954), az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetének a kor hírességeinek aláírásával, bejegyzéseivel ellátott emlékalbuma. A numizmatika és az óraritkaságok iránt érdeklődők is különlegességekkel találkozhatnak a tételek között.

Címlapkép forrása: Műtárgy.com