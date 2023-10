Accorde: októberben tovább szenvedtek a piacok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben tovább szenvedtek a piacok, miután a nyár eleje tartó hozamemelkedés folytatódott, az amerikai tízéves pedig a hetekben az 5 százalékot közelíti, amit a válság óta nem láttunk. Vegyesek a vélemények a folytatásról, de az biztos, hogy az aktuális core piaci reálhozamok nem segítenek a részvényeken, így szűk három százalékos esést láthattunk a főbb részvényindexekben. A hetekben érkező amerikai gyorsjelentések is a risk-off hangulatot mutatták, ugyanis láthatóan büntette a piac az esetleg várakozásnál gyengébb negyedéves számokat és várakozásokat. A hónap elején újraélesedő izraeli-palesztin háború tovább rontott a helyzeten, megtámasztva az energiaárakat és további kérdőjeleket felvetve az amerikai adósságpályával kapcsolatban.

A régiót tekintve azonban jöttek pozitív hírek a hónap folyamán, ugyanis nagyon úgy látszik, hogy a három-párti ellenzéki együttműködés többségbe tudott kerülni a lengyel parlamenti választásokon, így előbb vagy utóbb várhatóan ők alakíthatnak kormányt a következő ciklusra. Az „utóbb” decembert jelenthet, így addig még lehet zaj a piacon, ezzel együtt is egy ellenzéki kormány óriási potenciált jelent véleményünk szerint a következő évekre az RRF pénzek gyorsabb folyósítása és piacbarátabb vezetés miatt, ezért is emeltük tovább a lengyel kitettségünket a hónap folyamán és a választásokat követően.





A már említett core piaci hozamemelkedés megtette a hatását a kötvénypiacon is, azonban a vállalati felárakban ez nem mindenhol mutatkozott meg, így jó vételeket továbbra is inkább a kibocsátásokban lehetett találni, azonban ezekből az év hátralévő részében már kevesebb érkezhet. Nehezíti a helyzetet a swap felárak további csökkenése is, amely látszik a forint teljesítményén is, habár a piaci környezetet elnézve még relatíve erősnek mondható a hazai deviza."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.