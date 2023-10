Amundi: tovább lassulhat a gazdasági növekedés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Megítélésünk szerint a globális növekedés tovább lassulhat a közeljövőben a monetáris szigorítás késleltetett hatásai miatt, azonban a fejlődő gazdaságok növekedési többlete fennmaradhat. A Fed és az EKB kamatlábai közel lehetnek a ciklikus csúcshoz, de a következő 6 hónapos időtávon nem valószínű kamatcsökkentés ettől a két fejlett piaci jegybanktól, míg egy éves időtávon számottevően csökkenhet a kamatkülönbözet a két régió között. A legnagyobb kérdés jelenleg, hogy meddig tart az amerikai gazdaság jó teljesítménye, mikor várható recesszió. Várakozásaink szerint jövő év elejére várható egy átmeneti, csekély visszaesés, mely az inflációs folyamatok normalizációját okozhatja. A fejlődő piacokon a meghatározó kérdés a kínai gazdaság lassulása, mely várhatóan tovább folytatódik a kormányzat részéről érkező érdemi fiskális ösztönzők hiányában. A monetáris politikai várakozásaink szerint a fejlett piaci jegybankok hosszabb ideig tartják magasan az alapkamatokat, mint a korábbi ciklusokban, mivel az infláció teljes normalizálódását szeretnék elérni.

Ami a földrajzi régiókat illeti, továbbra is preferáljuk a japán részvénypiacot a fejlett európai részvényszegmenssel szemben. A kelet-közép-európai régiós részvények felülsúlyozása a fejlett európai részvények terhére szintén kifizetődő lehet, amit támogathat az új lengyel – vélhetően piacbarát – kormány tevékenysége. Az amerikai részvényszegmensen belül a közepes méretű ipari vállalatokban látunk potenciált, amik nagyrészt a gyártás hazahozásából (deglobalizáció), profitálhatnak. Másrészt készülve a gazdaság várható lassulására, az arra kevésbé érzékeny defenzív szektorok (gyógyszeripar, telco, közmű, alapvető fogyasztási cikkek, stb.) felülsúlyozása hozhat extra eredményt. A fejlődő piacok közül továbbra is India felülsúlyozása mögött látunk érdemi érveket, de a kínai részvénypiac is tartogathat taktikai jellegű meglepetéseket a mély árazási szintekről, amennyiben feljebb tekerik a gazdasági stimulusokat. A legújabb amerikai GDP alapján még tovább nőtt az esélye, hogy a kamatkörnyezet a vártnál tovább marad magas, ezért szinte az összes földrajzi részvényszegmensben továbbra is fontosnak tartjuk az erősebb mérlegű vállalatok, tehát az ún. „quality” faktor felülsúlyozását."

