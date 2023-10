Erste: nemzetközi divergenciák

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Továbbra is jelentős eltéréseket lehet tapasztalni az amerikai és az európai gazdasági folyamatokban. Miközben az amerikai gazdaságról érkező adatok meglepően élénk gazdasági aktivitásról árulkodnak (a harmadik negyedéves GDP-bővülés az előzetes adatok szerint 4,9 százalékos volt), Európában lényegében stagnálás van. Ez a kontraszt a piacokon is tükröződik: az elemzők az amerikai és japán vállalatoknál az árbevétel jelentős növekedését prognosztizálják a következő 12 hónapra, az eurózónában viszont enyhe csökkenéssel számolnak. Nem meglepő módon az amerikai részvények értékeltségi mutatói jóval magasabban is mozognak: a ciklikusan kiigazított árfolyam/nyereség hányados (PE) másfélszerese az eurózóna hasonló mutatójának, és csaknem kétszerese a feltörekvő piaci átlagnak.

A különbség a kötvénypiacokon szintén megmutatkozik. A gyengébb hitelminősítéssel rendelkező, magas hozamú (high-yield) vállalati kötvények kockázati prémiuma (állampapírokhoz mért hozamfelára) Európában jelentősen emelkedett idén, és lassan eléri azt a szintet, ahol a Covid-válság 2020. márciusi csúcspontján volt. A hasonló kockázati besorolású amerikai kötvények hozamfelára ezzel szemben idén lényegében semmit nem emelkedett, és nagyon messze van a három évvel ezelőtti csúcsoktól. Egyértelmű, hogy a befektetők magasabb prémiumot várnak el az európai csődkockázat felvállalásáért.

A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy az eltérő értékeltségi mutatók mögött – mind a kötvények, mind a részvények esetében – strukturális okok is meghúzódnak. Az amerikai piacon nagyobb a gyors növekedésű, a gazdasági ciklusoknak jobban kitett szektorokban (főleg technológia) működő kibocsátók részaránya, Európában pedig a hagyományosabb iparágakhoz kötődik a kibocsátók nagyobb része, melyek befektetési szempontból jellemzően defenzívebbek.

Meglátásunk szerint a borúsabb európai növekedési kilátások már beépültek a meglehetősen nyomott európai árazási szintekbe, a meglehetősen optimista amerikai árbevétel- és profitvárakozások körül viszont könnyen elfogyhat a levegő. Ezért a részvénypiacokon jelenleg inkább az európai cégeket preferáljuk, főként a magas osztalékhozammal rendelkező társaságok papírjait. A portfóliónkban az

allokáción érdemben nem változtattunk az elmúlt hónapban. A hazai kötvénypiacon lezajlott hozamemelkedés miatt kissé optimistábbak lettünk a magyar állampapírok kilátásait illetően. Hacsak a geopolitikai helyzet nem romlik tovább drasztikus mértékben, a következő hónapokban jó eséllyel visszatérhet a hozamcsökkenési trend, párhuzamosan az infláció gyors süllyedésével, a külső egyensúlyi mutatók javulásával és a jegybanki kamatcsökkentésekkel."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.