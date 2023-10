K&H: októberben is folytatódott a volatilitás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben folytatódott a volatilitás a nemzetközi kötvény- és részvénypiacokon, összességében emelkedő hozamokat és csökkenő részvényárfolyamokat hozva. Az amerikai gazdaság egyelőre komoly erőt mutat, a harmadik negyedéves, évesített növekedés 4,9%-ot tett ki. Ez rövid távon támogató lehet a piacok számára, azonban középtávon még nagyobb lehet a kontraszt, amikor a magas kamatok és az eltűnő plusz lakossági megtakarítások negatív hatásai megjelennek a gazdaságban. A nagy jegybankok tartósan magas kamatszintekre rendezkednek be, és az emelkedő hozamok önmagukban is szigorítják a pénzügyi kondíciókat, így egyre erősebb az ellenszél a részvénypiacokon. A harmadik negyedéves jelentési szezon még csak most indul be igazán az Egyesült Államok részvénypiacán, de több olyan kérdés is felmerül, ami meghatározhatja a következő hónapok narratíváját. Ilyen lehet többek között az, hogy a csökkenő inflációs környezetben mennyire sérül a vállalatok árazási ereje és mennyire tarthatóak fenn a rekord-magas profitráták, illetve van-e még szufla a mesterséges intelligencia-sztori által már talán kicsit túlhajtott technológiai szektorban.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. Arra számítunk, hogy a magas kamatkörnyezet negatív hatásai egyre inkább beépülnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is. Úgy látjuk, hogy mindez nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Japánt, míg az észak-amerikai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó- és az egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó, defenzívebb vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet negatívan hathat a szállítmányozási, az autóipari vagy az ingatlanszektor papírjaira, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényekből a hosszú távú súlynak megfelelő mennyiséget tartunk. Itt arra számítunk, hogy a tovább csökkenő infláció és a romló gazdasági növekedési kilátások hozamcsökkenéshez és így a kötvényárfolyamok emelkedéséhez vezethetnek. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, azonban az itthon elindult jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.