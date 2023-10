A világtörténelem legnagyobb összeomlása jön - Hogyan lehet túlélni?

A 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki nem finomkodott a tegnapi X-bejegyzésében - úgy fogalmazott a guru, hogy

2024-ben a világtörténelem legnagyobb összeomlása jön,

szerinte jövőre nagyot fognak bukni azok a befektetők, akik a hagyományosabb szemléletet követve 60-40 százalékos kötvény-részvény portfóliót építenek ki. A következőt tanácsolta követőinek a Rich Dad Poor Dad szerzője:

Mielőtt elsüllyedne a hajó, fontoljátok meg a 75 százalékos arany-ezüst-bitcoin és 25 százalékos ingatlan/olajrészvény - felállásra való áttérést

SHIP of FOOLS. Forever and ever financial experts have promoted the idea Smart Investors invest in 60/40 60% bonds 40% stocks. In 2024 60/40 investor will be biggest losers. Before going down with the ship consider a shift to 75% Gold, Silver, Bitcoin 25% real estate/oil {:url}