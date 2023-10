Pluszban zárt Amerika

Az arany az örök nagy reménység. Majd, ha infláció lesz, majd, ha háború lesz, akkor nagyot megy az arany! Az elmúlt hónapokban sajnos mindkettő, háború és infláció is volt, az arany mégsem mozgott úgy, mint ahogy egy menekülőterméktől vagy infláció elleni védelemtől elvárnánk. De mi van, ha majd most bizonyít? Most a fundamentumok és a technikai kép is jól néz ki ahhoz, hogy nagyot menjen az arany.