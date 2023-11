Csődeljárásba menekül az irodai munka jövőjét hirdető cég

Sajtóhírek szerint a WeWork csődeljárást tervez, aminek hatására részvényei is zuhanni kezdtek a tőzsdei kereskedésben. Ráadásul a rugalmas irodabérlésben és virtuális munkaterek biztosításában utazó cég úgy döntött, hogy nem teljesíti a 2025-ben esedékes elsőbbségi kötvények november 1-jén esedékes kamatfizetését.

A rugalmas munkaterületeket kínáló WeWork részvényei szerdán több mint 35%-kal zuhantak a tőzsdei kereskedésben, miután több hír jelent meg arról, hogy a vállalat már a jövő héten csődeljárást készülhet kezdeményezni.

A New York-i székhelyű WeWork évek óta komoly adósságokkalal és jelentős veszteségekkel küzd. Az egykor 47 milliárd dollárra értékelt magánvállalkozás piaci kapitalizációja mára mindössze 121 millió dollárra csökkent – írja a Reuters.

Ez az esetleges csődbejelentés csak a legutóbbi a SoftBank által támogatott cég sorozatos kudarcai közül. 2019-ben a WeWork tőzsdei bevezetésre (IPO) vonatkozó tervei meghiúsultak az üzleti modelljével kapcsolatos kétségek miatt, amely hosszú távú bérleti szerződések megkötését és rövid távú bérbeadását foglalja magában.

A kihívások ellenére a WeWork 2021-ben mégis tőzsdére tudott menni, bár az eredetileg vártnál jóval alacsonyabb értékelés mellett. Ez azonban nem sokat enyhített a SoftBank gondjain; a technológiai óriás milliárdokat fektetett a WeWorkba, ami fájó pont a befektetők számára.

„Bár már a világjárvány előtt is kezdett leomlani a homlokzat, és nagy veszteségeket és magas adósságokat mutatott, a COVID-válság véget vetett az amúgy is gyenge üzleti modellnek” – kommentálta Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown pénz- és piaci vezetője a WeWork helyzetét.

A The Wall Street Journal kedden szellőztette meg, hogy a WeWork azt fontolgatja, hogy a 11. fejezet szerinti csődeljárási beadványt nyújt be New Jerseyben. Ráadásul annak ellenére, hogy elegendő készpénztartalékkal rendelkezik ehhez, a vállalat úgy döntött, hogy nem teljesíti a 2025-ben esedékes elsőbbségi kötvények november 1-jén esedékes kamatfizetését.

A szerdai nyitócsengő előtt a WeWork részvényeivel mindössze 1,45 dolláron kereskedtek részvényenként. Csak az idei év során értékének körülbelül 96%-át veszítette el.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images.

Cikk forrása: Reuters.