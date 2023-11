Hogyan változtatja meg az AI a művészeti piacot?

A COVID-19 okozta lezárások hatására jelentősen felgyorsult a műtárgypiac digitális átállása, és a gyűjtők egyre nyitottabbak lettek olyan modern eszközök felé, mint a kibővített valóság szimulátorok és Online viewing roomok. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy a műalkotások távolról is megtekinthetők, illetve beszerezhetőek legyenek.

A digitális művészet terén a legújabb technológiai fejlesztések között kiemelkedik az AI szerepe. a ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek (LLM - large language modell) vagy a képgenerátor programok, mint a DALL-E, forradalmian új lehetőségeket teremtenek. Ezek az eszközök hatalmas mennyiségű adatot képesek szintetizálni, automatizálni, számos rutinfeladatot, és akár a nyilvános tartományban megtalálható információkat is felhasználhatják annak érdekében, hogy új digitális, "művészi" kifejezéseket teremtsenek, legyen szó képekről vagy szövegekről.

A művészeti világban egyre gyorsabb ütemben terjed az általános AI-alapú módszerek használata. Számos művész, köztük például Sougwen Chung és Anna Ridler már gyökeresen beépítette a mesterséges intelligenciát alkotói gyakorlatába.

SIFA 2023 | Realm of Silk by Sougwen Chung | Trailer; Forrás: Arts House Limited Youtube

Cikkünkben galériatulajdonosok, tanácsadók, aukciósházak és vállalkozók véleményét olvashatják, azzal kapcsolatban, hogy milyen hatást gyakorolhat a későbbiekben az AI a művészeti piacon lezajló vásárlási folyamatokra.

A nemzetközi kortárs művészeket képviselő, New York-i székhelyű Tina Kim Galéria számára a mesterséges intelligencia értékes kutatási eszköz, különösen a fordítást igénylő szövegek terén. Diana Lee, aki a galéria művész- és médiakapcsolatait irányítja, megjegyezte: "Rengeteg munkát igényel a nem nyugati, történelmi művészek kutatása”. Felhozta, hogy "Például a koreai nyelv 1984-as angolra történő átírása – romanizációja (a szerk.) - során tulajdonképpen megváltozott, így az AI segít nekünk megérteni, amit ez időpont előtt és után találunk."

Lee elmondta, hogy a galéria alkalmazottjai mesterséges intelligenciát is bevetnek a koreai művészekkel történő levelezés során. Ezzel biztosítják, hogy az e-mailek hangneme megfeleljen a címzett korának és generációjának, mivel az ázsiai nyelvek sokszor speciális módosításokat igényelnek a megszólított személy társadalmi rangjának tiszteletben tartása érdekében.

Ugyanakkor Lee rámutatott, hogy a Tina Kim Galéria jelenleg nem szándékozza alkalmazni az AI-t az árképzési szempontokban. Lee szerint a galéria már eléggé tapasztalt, számos művésszel dolgozott együtt karrierjük különböző szakaszaiban. Ennek köszönhetően tisztában vannak vele, hogy melyek a legcélszerűbb lépések az árak kialakításakor, amit művészekkel való aktív konzultációra alapoznak.

Más galériák, például a londoni Addis Fine Art vezetői, ugyan felismerik az AI-ban rejlő jövőbeni lehetőségeket, azonban jelenlegi etikai elveikkel nem tartják összeegyeztethetőnek annak alkalmazását. "Aggodalommal néznénk, ha az AI átvenné az eredeti emberi gondolkodás szerepét." - jegyezte meg Kate Kirby, az Addis Fine Art galéria értékesítési és üzletfejlesztési menedzsere. "Van egy vékony határvonal, amikor a mesterséges intelligenciával való kurátori munkáról van szó, és hogy pontosan tudjuk, hol van ez a vékony határvonal, az olyan kihívás, amellyel mindenki szembesülni fog valamilyen mértékben."

Kirby emellett megjegyezte, hogy a nagyobb galériák, melyek erősebb szakértői csapatokkal rendelkeznek, valószínűleg könnyebben képesek lesznek belső képzést biztosítani az AI használat illetően, és hamarabb elvégezhetik annak implementációját.

Anna Ridler, Mosaic Virus, 2019; Forrás: Anna Ridler

Dirk Boll, a Christie's London 20. és 21. századi művészetért felelős elnökhelyettese szerint az aukciósházak számára az AI eszközök egyik kiemelkedő előnye az adatbányászat és információk kinyerésének képessége. "Már közel egy évtizede használjuk őket a katalogizálás és a szakértői munka előkészítésére: olyan előkészítéshez, amelyet a Christie's-nél való belépésemkor még kézzel végeztünk, és több napot vett igénybe." - mondta. "Most ezt a folyamatot számítógépek segítségével szinte egy nanoszekundum alatt elvégezzük, majd az eredményt csapataink kézi szerkesztéssel és kétszeres ellenőrzéssel finomítják."

A mesterséges intelligencia technológia azt is lehetővé teszi Boll és kollégái számára, hogy megértsék a gyűjtői magatartást, értelmezzék a piaci fejleményeket, sőt, még a munkájuk szempontjából releváns személyiségek tevékenységét is nyomon követhetik. "Ágazatunk kevesebb adattal rendelkezik más területekhez mérten, mivel nem tudjuk bővíteni vagy növelni az adatpontok számát, szűk szegmensként hatékonyabban kell kihasználnunk azokat." - tette hozzá.

Boll azonban hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia által biztosított adathalmazok csak a történet egy részét képesek megmutatni. Számos felismerés, például az egyes műalkotások mögötti kereslet felmérése, manuális szerkesztést és értelmezést igényel.

Alaina Simone művészeti tanácsadó, aki számos karibi művésszel működik együtt, hangsúlyozza a technológiai fejlődésének és terjedésének egyenletlenségét a művészeti világban. Rámutat, hogy az alapadatok nem mindig tükrözik teljeskörűen az összes művészt. "Kicsit árnyaltan kell megközelítenünk a technológiát, és tekintettel kell lennünk azokra a helyekre, amelyekhez nincs hozzáférésünk." - mondta, kiegészítve azzal, hogy a világ távolabbi részein élő művészekről szóló információk korlátozottak lehetnek. "Ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek, csak azt, hogy más forrásból kell megszerezni az információt."

Sang Tanzer, a Sang.art német AI művészeti piaci adatplatform alapítója úgy véli, hogy az AI növelheti a releváns művészeti piaci információkhoz való hozzáférést, segítheti a felhasználókat a meglévő adatok értelmezésében, illetve támogathatja a műtárgyvásárlással kapcsolatos döntéshozatalt. "Szeretném demokratizálni és átláthatóvá tenni a műtárgypiacot, mert a műkedvelők 99%-ának nincsenek ismeretei arról, hogy miért érdemes műtárgyat befektetési céllal vásárolni." - mondta.

A Sang.art felülete a tervek szerint az év végén fog működésbe lépni, célja lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy rendszeresen figyelmeztetést kapjanak az általuk követni kívánt művészekről és galériákról, illetve, hogy a mesterséges intelligencia által generált előrejelzéseket adjon a pályakezdő művészeknek, továbbá több mint 200 paramétert szolgáltasson az adatok érvényesítéséhez és ellenőrzéséhez, az életrajzi információktól az értékesítési rekordokig. Tanzer hozzátette, hogy reméli, hogy az eszköz elindítása után partnerséget köthet a művészeti adatszolgáltatókkal.

Az Addis Fine Art menedzsere, Kirby szerint azonban az ilyen mesterséges intelligenciával támogatott árképzési segédletek korlátozó tényezője az elsődleges piaci eladásokat övező nyilvános adatok hiánya. "Annyira összetett, változékony és bizonytalan a különböző művészek piacának alakulása, hogy nem tudok elképzelni egy pontos előrejelző modellt erre vonatkozóan."- mondta. "Hosszú távon talán valami életképes dologgá fejlődhet, de a piac korlátozott átláthatósága nyugtalanít engem."

Tizta Berhanu Synthesis of Souls című kiállítása, Addis Fine Art, London, 2023.; Forrás: Az Addis Fine Art / Lucy Emms

„A mesterséges intelligencia igazából semmit sem váltott fel, de mindennel együttműködik. Lehet, hogy néhány ember nem ért egyet velem, de nem látok semmit, ami teljesen mentesülne az AI érintésétől." - mondta Lee a Tina Kim Galériából. "Szerintem ez olyan, mintha lenne egy intelligens kollégád, aki mindig veled van, és eljutsz majd egy olyan pontra, amikor már azt sem fogod tudni megmondani, hogy te csináltál-e meg valamit vagy a ’munkatársad’."

Az idei Műtárgybefektetési Konferencia is foglalkozik a témával, méghozzá egy panelbeszélgetés alkalmával, ahol műkereskedelemi és technológiai szakértők is megszólalnak arról, hogy az új technológiák megjelenésével, illetve a mesterséges intelligencia fejlődésével járó változásokat lehet-e érezni a műkereskedelemben és hogyan reagál majd a műtárgypiaci szakma az új kihívásokra. Olyan további kérdéseket is érint a beszélgetés, mint például hogyan változnak az értékesítési csatornák, mik a tapasztalatok az online jelenlétről, hogyan változik a műértés, amikor a képalkotó technológiák mindent tudnak szimulálni vagy hogy milyen szerep marad az embernek az alkotásban és a művészeti piacon? A műgyűjtés mely területein lehet segítségünkre a mesterséges intelligencia vagy más innovációk és mik a korlátai, veszélyei ezeknek?

Szerző: műtárgy.com

Forrás: Artsy

Címlapkép: Installáció a Trevor Paglen: From 'Apple' To 'Anomaly' című kiállításról, Barbican Centre

Címlapkép forrása: Tim P. Whitby/Getty Images, Barbican Centre