Kell vagy nem kell most ingatlant venni? Mutatjuk, mit mondanak a szakértők

Milyen ingatlant érdemes vásárolni?

Pázmány Balázs szerint az elmúlt években az ingatlanárak lefele mozdulnak, így voltak elég attraktívak a befektetők részére, a lakossági épületek tekintetében továbbra sem vár ebben változást, a kereskedelmi ingatlanok (főleg Budapesten, illetve nagy gyárak közelében) viszont most jó belépőt tekinthetnek. Az ingatlanalapokat most jó befektetési lehetőségnek tartja, mivel bármikor visszaválthatók, emellett infláció feletti hozamokat is tudnak nyújtani. Az igazgatósági elnök szerint csak olyanba kell befektetni, amihez értünk: a külföldi ingatlanokat jóval nehezebb magyarként átlátni, a magyar ingatlanpiac ebből a szempontból viszont megfelelő lehet.

Csorba Dániel ismertette: az újépítésű ingatlanok áránál most sincs esés, az ilyen típusú ingatlanokra folyamatosan megvan a kereslet. A felújítandó és vidéki ingatlanok tekintetében azonban inkább esés látható. A szakember szerint nem mindig a globális folyamatokat kell nézni, egy 40-50 millió forintos befektetéseknél most is lehet látni olyat, ami megéri.

Balásy Zsolt szerint egyáltalán nem beszélhetünk trendfordulóról: a lakásárak most is stagnálnak, ebben nem várható változás. A magyar ingatlanpiacot a szakértő szerint a pénznyomtatás és az alacsony kamatkörnyezet fújta fel, ugyanez a trend figyelhető meg más befektetési eszközöknél is. A magyar lakáspiac még nem zuhant össze, így pedig Balásy szerint még nincs megfelelő belépési lehetőség a piacra. Ez azonban csak általánosan igaz, az ingatlanok között is vannak olyanok, amelyeknél felívelés várható a jövőben, ezért érdemes mindig egyedileg megválasztani az instrumentumokat.

Milyen hatása lesz a CSOK Plusznak az ingatlanpiacra?

Csorba Dániel úgy látja, hogy az új kormányzati intézkedésnek nem lesz jelentős hatása az ingatlanpiacra: a szakértők 10-20%-os emelkedést jósolnak, ez azonban nem fogja a korábbi szintekre visszaemelni a statisztikákat. Pázmány Balázs is hasonlóan látja a helyzetet: akik a CSOK Plusz segítségével vásárolnának majd ingatlanokat, a 80 milliós árkorlátozás miatt a fővárosban valószínűleg rosszabb állapotban lévő lakásokat fognak kiválasztani. Emellett az ilyen magas összegű hitel pénzügyi kockázatot is jelenthet egy családnak - tette hozzá.

PMÁP vagy ingatlan?

Balásy Zsolt szerint csak akkor érdemes ingatlant vásárolni, ha találunk megfelelő ingatlant, egyéb esetben a PMÁP lehet a megfelelő választás. Csorba Dániel elmondta, hogy vannak olyan speciális ingatlanok, amelyeken befektetési céllal akár 15-20%-os hozamokat is lehet realizálni, ezek azonban más szektoroktól és képességektől is függnek, például a turizmustól - egészítette ki a gondolatot a Hold elemzője.

Pázmány Balázs szerint rövid távon most nem érdemes lakásokba fektetni, helyette inkább az alapokat érdemes választani. A későbbiekben azonban eljöhet az idő, amikor újra érdemes lesz pénzt rakni az ingatlanpiacra.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio