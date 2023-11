Ezen múlik a benzinár sorsa - Mire lehet számítani?

Az elmúlt hetekben kifejezetten boldogak lehettek a hazai autósok, egyre alacsonyabb árakkal lehet ugyanis találkozni a magyar benzinkutakon, a benzin hazai jegyzése például már a lélektanilag fontos 600 forintos literenkénti ár alatt jár. Az üzemanyagárak alakulását számos tényező befolyásolja, a legfontosabb viszont egyértelműen az olajár nemzetközi változása - adódik tehát a kérdés, hogy mi történt az elmúlt hetekben az olajpiacon, ami a magyar benzinár eséséhez vezetett, és ami talán ennél is fontosabb: mir elehet számítani a következő hetekben és hónapokban?

Esik az olaj ára!

Utoljára egy hónapja foglalkoztunk részletesen az olajpiaci kilátásokkal, akkor az izraeli-palesztin háború kirobbanása apropóján került a figyelem középpontjába a "fekete arany". És bár továbbra is rendkívül feszült a helyzet a Közel-Keleten, jelenleg úgy néz ki, hogy a befektetők már nem félnek annyira az iráni eszkalációtól, jelenleg nem ezt a narratívát árazzák a piacok és egyes borús várakozásokkal szemben nem lőtt ki hordónként 150 dolláros szintig a nyugati benchmark termék Brent hordónkénti ára.

Annak ellenére esett szűk egy hónap alatt 9,3 százalékot az olaj ára,

az amerikai képviselőház november elején elfogadta az iráni olajjal szembeni szankciókat megerősítő törvényjavaslatot. A Stop Harboring Iranian Petroleum (SHIP) törvényjavaslat olyan külföldi kikötőkkel és finomítókkal szemben hozna intézkedéseket, amelyek az amerikai szankciókat megsértve dolgozzák fel az Iránból exportált kőolajat. Az azonban nem világos, hogy a jogszabály (amennyiben a Kongresszus is elfogadja) mennyire lenne hatékony, ha aláírnák, ugyanis az ilyen intézkedésekhez gyakran nemzetbiztonsági mentességek kapcsolódnak, amelyek lehetővé teszik az elnökök számára, hogy mérlegeljék a törvény alkalmazását. Kína pedig az amerikai szankciók ellenére továbbra is importálja az olajat Iránból, így tulajdonképpen mindenképp "utat talál" a piacra az iráni olaj.

Egy szó, mint száz: az elmúlt hetekben nem kizárólagosan az iráni eszkaláció lehetősége mozgatja az olaj világpiaci árát - akkor mégis mit áraznak a befektetők?

Mi történik az olaj piacán?

A következő fontosabb események és elemzések láttak napvilágot az elmúlt hetekben, amik alakították a Brent árát:

Pár hete meghosszabbította év végéig az önkéntes kínálatvisszafogási döntését Szaúd-Arábia és Oroszország - ebből is jól látszik, hogy a két olajhatalom továbbra is összehangolja a lépéseiket, amelyeknek hivatalosan az olajpiaci helyzet stabilizálása a céljuk, a gyakorlatban inkább az árak stabilan magasan tartása.

- ebből is jól látszik, hogy a két olajhatalom továbbra is összehangolja a lépéseiket, amelyeknek hivatalosan az olajpiaci helyzet stabilizálása a céljuk, a gyakorlatban inkább az árak stabilan magasan tartása. A múlt héten az OPEC-termelésvágások ellenére közel 4 hónapja nem látott szintre esett az olaj világpiaci ára, ennek hátterében ezúttal a kereslettel kapcsolatos aggodalmak álltak: a vonatkozó kommunikációk és adatok alapján ugyanis úgy tűnik, hogy nagyot eshet a kőolaj iránti kereslet Amerikában . Az Amerikai Energiaügynökség (EIA) módosította korábbi 100 hordós napi keresletnövekedésről szóló előrejelzését, várakozásaik szerint már az idén napi 300 ezer hordóval csökkenhet az amerikai kereslet. Az ügynökség szerint az amerikai benzinfogyasztás 2024-ben többek között a távmunka elterjedésének köszönhetően 1 százalékkal csökkenhet majd, ami két évtizede a legalacsonyabb egy főre jutó benzinfogyasztást eredményezné.

. Az Amerikai Energiaügynökség (EIA) módosította korábbi 100 hordós napi keresletnövekedésről szóló előrejelzését, várakozásaik szerint már az idén napi 300 ezer hordóval csökkenhet az amerikai kereslet. Az ügynökség szerint az amerikai benzinfogyasztás 2024-ben többek között a távmunka elterjedésének köszönhetően 1 százalékkal csökkenhet majd, ami két évtizede a legalacsonyabb egy főre jutó benzinfogyasztást eredményezné. Közben a kínálati oldalon is az olajár-esés irányába ható információk érkeztek az Egyesült Államokból: az American Petroleum Institute ugyanis november első hetén mintegy 12 millió hordós készletnövekedésről számolt be.

számolt be. Ugyancsak az olajár csökkenését segíti elő, hogy a legfrissebb adatok alapján a világ legnagyobb nyersolajimportőrének számító Kínában a vártnál nagyobb mértékben csökkent a teljes áru- és szolgáltatásexport, ami aggasztó képet fest az ország gazdasági kilátásairól és árnyékot vet az olajkeresleti kilátásokra.

Bő egy hónapos időtávon tehát

elsősorban a keresleti aggályoknak köszönhetően egyértelműen eső trendet figyelhettünk meg az olaj árában,

pár napja azonban kisebb felpattanást láthattunk: ez elsősorban annak tudható be, hogy az OPEC közzétette a legfrissebb havi jelentését, amiben a kartell napi 2,46 millió hordóra emelte a globális olajkereslet 2023-as alakulására vonatkozó előrejelzését, hivatkozva a robusztus globális növekedési trendekre és az "egészséges" olajpiacra.

Mi a helyzet az oroszokkal?

Az orosz Urals nyersolaj ára az emelkedő fuvardíjak és a Brent nyersolaj áresése miatt

rendkívül közel került a G7 által meghatározott árplafon szintjéhez,

azaz a hordónkénti 60 dolláros árfolyamhoz. Oroszország fő exporttermékével július közepe óta bőven e felett a szint felett kereskednek - elsősorban az OPEC+ termelők, köztük Szaúd-Arábia és Oroszország "önkéntes" (vagy önkényes) termelésvisszavágásai hajtották fel az árakat.

A nemzetközi olajpiaci kilátások javulása és a megugró orosz fuvardíjak azonban radikálisan megváltoztatták ezt a trendet, és már kézzel fogható közelségbe került a 60 dolláros jegyzés. Az orosz olaj fuvarozási költségei a múlt hónapban ugrottak meg, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be két orosz olajat szállító tankerhajóval szemben.

Magyarország számára rendkívül fontos az Ural nyersolaj árának alakulása, ugyanis egyelőre még elmondható, hogy hozzájutunk a relatíve olcsó termékhez, bár az is igaz, hogy mind Ukrajnából a Barátság kőolajvezetéken, mind Horvátország felől az Adria vezetéken sokszoros költségtöbbletet fizet ki a Mol a nemzetközi összevethető árakhoz képest. Mindenesetre

az "olcsó" orosz olaj érkezése a magyar autósok számára is egy kedvező körülmény lehet, különösen, ha a nyugati olajtermék és az orosz olajtípus közti különbség, azaz a Brent-Ural spread kitágul.

Azonban a jelenlegi környezetben a spread kitágulása nem direkt módon az autósok, vagy akár a Mol malmára hajtják a vizet, hanem első körben a magyar költségvetés számára kedvező körülmény, ugyanis a kormány egy tavaly decemberi intézkedésével az olajcég által fizetett extraprofitadó kulcsát az addigi 40 százalékról 95 százalékra emelte, az adó alapja pedig pont a nyugati típusú Brent kőolajnak és az orosz Ural típusú kőolajnak a különbözete, azaz a Brent-Ural spread.

Éppen ezért elsősorban nem is maga az Ural nyersolaj árának alakulása, hanem a Brent-Ural különbség az igazán fontos a számunkra, ebben a tekintetben azonban egyelőre nem láthatunk radikális változást: akárcsak egy hónapja, most is körülbelül 15-16 dolláros differenciáról beszélhetünk hordónként.

A Brent-Ural spread alakulása, forrás: Neste

A következő hetekben azonban akár itt is "felkavaródhat az állóvíz", az Egyesült Államok és szövetségesei ugyanis a jelenlegi olajszankciók szigorításán dolgoznak, miután olyan információk láttak napvilágot, amik alapján a tavaly bevezetett, a tengeri szállítású orosz olajra vonatkozó korlátozásokat kijátszhatják az oroszok.

A legfrissebb adatok azt támasztják alá, hogy szigorítanunk kell, egyáltalán nincs kedvünk hagyni, hogy Oroszország csak úgy folytassa ezt

– mondta egy magas rangú európai kormánytisztviselő. A politikus hozzátette, információi szerint októberben egyetlen tengeri szállítmánynál sem tartották be a hordónkénti 60 dolláros árplafont.

Ezzel kapcsolatos friss hír: Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ma jelentette be, hogy az utolsó simításokat végzik az Oroszországra kiszabott szankciók 12. csomagján: az új csomag az orosz gyémántok exportját és az onnan származó olajat fogja érinteni, illetve nehezíteni fogja a már hatályba lépett szankciók kikerülését.

Hova tovább, olajár?

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az elmúlt hetekben több elemzést is készített, amik az olajpiaci kilátásokat firtatták. A fontosabb meglátások:

Az ügynökség felülvizsgálta a negyedik negyedévi olajpiaci kilátásait, és kisebb piaci deficitet vár, részben az amerikai és brazil termelés növekedésének köszönhetően. Ugyan az IEA megemelte a világ idei üzemanyag-fogyasztására vonatkozó előrejelzését (főként az erős kínai kereslet miatt), és napi 900 000 hordós deficitre számít, de ez mintegy 30 százalékkal kisebb az eredetileg tervezettnél. Az ügynökség jelentése szerint a globális olajkereslet továbbra is meghaladja a várakozásokat, de közben az olajkínálatának növekedése is nagyobb a vártnál, mivel az USA és Brazília termelésnövekedése felülmúlja az előrejelzéseket.

köszönhetően. Ugyan az IEA megemelte a világ idei üzemanyag-fogyasztására vonatkozó előrejelzését (főként az erős kínai kereslet miatt), és napi 900 000 hordós deficitre számít, de ez mintegy 30 százalékkal kisebb az eredetileg tervezettnél. Az ügynökség jelentése szerint a globális olajkereslet továbbra is meghaladja a várakozásokat, de közben az olajkínálatának növekedése is nagyobb a vártnál, mivel az USA és Brazília termelésnövekedése felülmúlja az előrejelzéseket. Az IEA előrejelzése szerint a globális olajpiacokon 2024 első félévében ismét kínálati többlet alakul ki, mivel a kereslet növekedése 60 százalékkal lelassul. Ez elsősorban a globális gazdasági növekedés lendületvesztésére vezethető vissza - különösen az OECD országokban. A fogyasztás jövőre várhatóan mindössze napi 930 000 hordóval nő majd, mivel a járvány utáni fellendülés alábbhagy, és az energiafelhasználás hatékonyabbá válik. Ez kevesebb, mint a fele az OPEC által prognosztizált fogyasztásnövekedésnek.

mivel a kereslet növekedése 60 százalékkal lelassul. Ez elsősorban a globális gazdasági növekedés lendületvesztésére vezethető vissza - különösen az OECD országokban. A fogyasztás jövőre várhatóan mindössze napi 930 000 hordóval nő majd, mivel a járvány utáni fellendülés alábbhagy, és az energiafelhasználás hatékonyabbá válik. Ez kevesebb, mint a fele az OPEC által prognosztizált fogyasztásnövekedésnek. Ami pedig a hosszabb távú kilátásokat illeti: a nyersolaj piaci ára annál meredekebben és alacsonyabb szintre csökkenhet, minél gyorsabb és jelentősebb mértékű a tiszta energiára történő átállás . Így, a nagyrészt a fosszilis energiahordozók iránti kereslet gyengülése által hajtott folyamat eredményeképpen a nyersolaj átlagára (az IEA-tagállamokban) a 2022-es 98 dollárról már 2030-ig 42 dollárra, 2050-ig pedig 25 dollárra eshet, amennyiben a világ az évszázad közepén eléri a karbonsemlegességet.

. Így, a nagyrészt a fosszilis energiahordozók iránti kereslet gyengülése által hajtott folyamat eredményeképpen a nyersolaj átlagára (az IEA-tagállamokban) amennyiben a világ az évszázad közepén eléri a karbonsemlegességet. Ha azonban a jelenlegi pályán maradunk, akkor 2050-ig is csak kismértékben, 83 dollárig ereszkedik az átlagár.

Címlapkép forrása: Getty Images