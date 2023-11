Megjósolta a 2008-as összeomlást, most újabb problémára hívja fel a világ figyelmét

Tegnap tette közzé a 13F nevű dokumentumot a Scion Asset Management. A Michael Burry által menedzselt fedezeti alap esetében a legfrissebb dokumentum a szeptember 30-ig tartó három hónapos időszakot öleli fel.

A fennmaradó kitettségek száma és a részvényportfólió piaci értékének bezuhanása is egyértelműen rámutatnak arra, hogy

Burry ismét szinte teljesen "kivonult" a piacról.

Szeptember végén mindössze mintegy 99 millió dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a hedge fund, szemben a második negyedéves 1,7 milliárd dollárral. Ami pedig az összetételt illeti: míg április-június között 33 vállalatban vagy ETF-ben volt kitettsége Burrynek, addig a nemrég lezárt három hónapban ez a szám 13-ra zuhant, azaz 61 százalékot esett.

Ami talán a legmeglepőbb döntés volt Burrytől: a tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentumban a társaság közölte, hogy

szeptember végével lezárta jelentős short pozícióját a két legnagyobb amerikai tőzsdeindexben.

Egész pontosan az SPDR S&P 500 ETF és a Nasdaq 100 indexet követő Invesco QQQ Trust "put" pozícióiról van szó, amikben összesen mintegy 1,62 milliárd dollárja volt korábban a a Scion Asset Managementnek a második negyedév utolsó kereskedési napján. A harmadik negyedév során az S&P 500 3,6 százalékkal került lejjebb, a tech-túlsúlyos Nasdaq pedig 3 százalékot esett.

A Scion tehát jelentősen csökkentette részvénypiaci jelenlétét a harmadik negyedévben, a fedezeti alap a nagy short pozíciók likvidálásán kívül például megszüntette a New York Community Bank regionális hitelezőben megmaradt kitettségét is - még az első negyedévben a Scion több mint 23 millió dollárt költött pénzügyi részvényekre fogadva egy olyan kaotikus időszakban, amelyet számos bankcsőd jellemzett.

A Scion azonban újra "bizalmat szavazott" a kínai befektetéseknek és vásárolt JD.com és a kínai technológiai óriás Alibaba részvényeiből, miután a második negyedévben eladta ezeket a papírokat. Voltak mostanában izgalmak az Alibaba háza táján, például szeptember végén az óriáscég logisztikai részlege, a Cainiao Network Technology benyújtotta a hongkongi tőzsdei bevezetési kérelmét, ezzel a kínai technológiai óriáscég első, tőzsdére lépő egységévé válhat. Egyébként éppen holnap jön majd a társaság legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentése, itt rögtön kaphatunk némi információt arról, hogy jól döntött-e a vétellel Michael Burry.

Michael Burry mindössze két új pozíciót nyitott a lezárt negyedévben, ezek közül azonban az egyik igencsak jelentős pozíciónak mondható: a guru 100 000 részvényre vonatkozó short pozíciót vett fel a BlackRock félvezetőkre szakodosott ETF-jében, az iShares Semiconductor ETF-ben. Ennek az ügyletnek a piaci értéke több mint 47 millió dollár volt, ezzel

a Scion Asset Management jelenlegi teljes részvényportfóliójának a 47 százalékát teszi ki az ügylet.

Az alábbi diagramon látható az ETF felépítése; a legnagyobb súllyal az AMD, a Broadcom és az Nvidia rendelkezik a 9,6 milliárd dolláros eszközértékkel rendelkező ETF-ben.

A legnagyobb súllyal rendelkező vállalat tehát az AMD, akivel kapcsolatban nemrég érkeztek kedvező vállalati hírek: a társaság vezérigazgatója, Lisa Su október végn úgy fogalmazott, hogy az adatközpontokban használt grafikus processzorokból származó bevételek a vállalat mesterséges intelligencia alkalmazásának köszönhetően ugrásszerűen meg fognak nőni.

Erre a hírre komoly rali indult a részvénynél, ami nagy mértékben hozzájárult az iShares Semiconductor ETF remek teljesítményéhez - egész pontosan a negyedik negyedévben (azaz október 1 óta) eddig 7,3 százalékos pluszban van az index, tehát egyelőre nem jött be Michael Burry megérzése.

Ez persze nem azt jelenti, hogy végül ne lehetne majd igaza a farkast kiáltó gurunak.

Valahol meg is lehet érteni a pesszimista befektető álláspontját: egyrészt a Bank of America adatai szerint a technológiai részvények árazása történelmi csúcson van az S&P 500 vállalataihoz képest, ami akár egy újabb tech-buborék formálódását is jelentheti. Az idei részvénypiaci őrületet uraló chipszektorral szembeni pozíció kiépítése pedig pontosan egy buborék kipukkanására való felkészülést mutatja Burry részéről.

Technology stocks just hit all-time highs relative to the S&P 500, according to Bank of America.The tech to S&P 500 ratio is now 15% higher than the 2000 peak.This ratio is also 20% higher than the 1960s bull market peak.However, tech stocks and tech companies are certainly pic.twitter.com/5L4x8lkfU4