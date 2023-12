Accorde: megfordult a tavasz óta tartó hozamemelkedés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"A hónap első napján Jerome Powell nyugtatta a kedélyeket, így a tavasz óta tartó hozamemelkedés fordult, ezzel pedig a heves vételek nyári csúcsokhoz húzták vissza a részvényindexeket. Annak ellenére mutattak gyakran kétszámjegyű növekedést az indexek, hogy az amerikai adósság problémáját még nem oldották meg, az inflációban is maradtak még felfelé mutató kockázatok, ráadásul egy jelentős geopolitikai kockázat bontakozott ki a Közel-Keleten. Arról nem is beszélve, hogy a core piaci hozamok továbbra is magas szinten maradtak, magasabban, mint a márciusi, amikor még bankválságról szóltak a hírek. Látszik, hogy a befektetők vásárolni akarnak, sokat javultak a hangulatindexek is, mindenki a historikus szezonalitást nézegeti és készül a Mikulás-ralira, ami aztán vagy eljön, vagy nem.

Némileg meglepő módon az olajár nem emelkedett tovább a konfliktus kirobbanását követően, annak ellenére sem, hogy a szakértők már régóta inkább három számjegyű olajárat várnak a strukturális deficit miatt; ez szintén a gazdasági lassulás várakozását erősíti. Alighanem javította az említett helyzetet a venezuelai szankciók enyhítése is. Emiatt is csökkentettük némileg a nyersanyagok súlyát az ajánlott portfólióban és emeltük a hazai részvények arányát. A lengyel választások elvonták a figyelmet a régió piacairól, azonban hazai fronton jó jelentések érkeztek, miközben értékeltség tekintetében az egyik leginkább lemaradó piac lett a magyar.

A hozamcsökkenéssel jól teljesítettek vállalati kötvények is, a felárak is visszaestek a nyári szintekre, de ettől függetlenül továbbra is maradtak jó lehetőségek a kötvénypiacon, főként az érkező kibocsátásokkal. Itt továbbra is inkább a régiós devizakötvényeket preferáljuk, jelentős változást az árazáson kívül nem látunk a korábbiakhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.