Buffett, Soros, Dalio, Burry - Hova megy az okos pénz?

A piaci szereplők mindig nagyon közelről figyelik, hogy hogyan rendezik át időről időre portfólióikat a már évtizedek óta a szakmában lévő, számos kisebb-nagyobb válságot átélt befektetési legendák. A jelenlegi, egyre több nemzetközi konfliktussal, magas kamatkörnyezettel és infációs nyomással, illetve energiapiaci bizonytalanságokkal terhelt miliőben talán még inkább felértékelődik a "nagy öregek" iránymutatása, ennek apropóján most összegyűjtöttük a főbb üzeneteket, amiket Warren Buffett, Soros György, Ray Dalio és Michael Burry közvetített a harmadik negyedévben a részvényvásárlásokon és eladásokon keresztül.

Kiterítették lapjaikat a befektetőlegendák

Vannak már évtizedek óta a pályán lévő, több gazdasági válságot és kilátástalanak tűnő helyzetet megélt veterán befektetési guruk, akik szavait és tőzsdei lépéseit nagyon közelről figyelik a piacok - lehet itt gondolni többek között az Omahai Orákulumként elhíresült, a hosszú távú befektetési filozófia legmeghatározóbb alakjának számító Warren Buffettre, vagy a 2008-as gazdasági világválságot helyesen előrejelző Michael Burryre, a világ legnagyobb hedge fundját alapító, és még most is aktívan befektető Ray Daliora, vagy akár Soros György filantrópra.

Az elmúlt hetekben fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ezek az imént említett guruk, intézményi befektetőként ugyanis negyedévente kötelesek elküldeni az úgynevezett 13F-dokumentumot az amerikai tőzsdefelügyeletnek, ez a dokumentum pedig a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket tartalmazza. Fontos tehát kiemelni, hogy a vételek és eladások a szeptember 30-i állapotokat tükrözik, tehát véletlenül sem arra a dinamikára érdemes felkészülni, hogy: "Mit vett most Buffett? Ó, akkor én is gyorsan megveszem, le ne maradjak!" - egyáltalán nem kizárt ugyanis, hogy a harmadik negyedév végén birtokolt részvényeket már eladták a guruk.

Azonban mivel évtizedek óta a piacon levő, jellemzően hosszú távú szemlélettel operáló stratégákról van szó, ha a konkrét részvényvásárlási és eladási ügyletek nem is, de a tranzakciók összessége által közvetített üzenet rendkívül fontos lehet abban, hogy megértsük:

mire számítanak a nagyágyúk a tőzsdéken?

Ezeket az üzeneteket keresve most összefoglaltuk a négy stratéga legfontosabb befektetési lépéseit a harmadik negyedévből, mégpedig két kategóriába bontva: ez a két kategória az "óvatosak" és a "bátrak" lett, ahol az előbbibe sorolt guruk lépései arra engednek következtetni, hogy ők inkább kedvezőtlennek vélik a részvénypiaci kilátásokat és kivárnak, míg az utóbbi kategória szereplői jelentősen növelték a harmadik negyedévben a részvénypiaci kitettségeiket.

A bátrak

Ray Dalio

A legizgalmasabb lépés a lezárt negyedévben talán a Kínától történő látványos elhidegülés volt a Ray Dalio által alapított, a hedge fund befektetési döntéseiben ma is fontos szerepet játszó Bridgewater Associates részéről: a világ legnagyobb fedezeti alapja teljesen kiszállt az XPeng és a Li Auto elektromos járműgyártókból, de jelentősen csökkentette kitettségét a Nióban is, illetve a tajvani félvezető-gyártóban, a Taiwan Semiconductorban is megszűnt az alap kitettsége.

Ray Dalio még október elején rendkívül pesszimista hangot ütött meg, amikor a kínai-amerikai kapcsolatok kilátásairól beszélt: akkor úgy fogalmazott, hogy a két nagyhatalom viszonya "a vörös vonal határán van", és bár a guru nem tartja valószínűnek egy direkt háború kirobbanását, azonban szerinte a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek továbbra is fennmaradnak, és valószínűleg a következő öt-tíz évben felerősödhetnek.

A kínai elhidegülés mellett volt még egy markáns üzenete a befektetéseknek: a friss portfólió alapján elmondható, hogy

NAGY TÉTTEL FOGADOTT A BRIDgeWATER A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRA,

kifejezetten nagy pozíciót nyitott ugyanis az alap az AI-őrületet kirobbantó Nvidia mellett a Broadcomban is, ami azért lett közkedvelt a befektetők számára a mesterségesintelligencia-rali során, mert a vállalat a félvezetők és különféle infrastrukturális szoftvertermékek globális beszállítója. Történt egyébként nemrég egy nagyon fontos esemény a vállalat háza táján, a Broadcom ugyanis pár hete befejezte a VMware felhőalapú számítástechnikai cég 69 milliárd dolláros felvásárlását, és ezzel a technológiai szektor egyik legnagyobb felvásárlási ügyletét zárta le. A társaság vezérigazgatója szerint a felvásárlás célja, hogy a világ vezető infrastruktúra-technológiai vállalatát építsék fel.

Soros György

A Soros György által 1970-ben alapított, jelenleg a fia által elnökölt Soros Management Fund részvénypiaci jelenléte is egyre jelentősebb, a nagyobb volumenű vásárlások közül talán a Novo Nordisk a legkiemelkedőbb, ugyanis kimondottan méretes darabot "harapott ki" magának a vállalatból az alap, ráadásul most vettek először ebből a részvényből. Összesen 1,5 millió részvényt vettek 139 millió dollár értékben, a portfólió közel 2 százalékát teszi ki most a Novo Nordisk, ezzel a harmadik legnagyobb súllyal szereplő részvényről beszélünk.

A dán gyógyszergyártó piaci mérete alapján nemrég a legjelentősebb európai vállalattá vált, miután a cég részvényárfolyama hatalmas lendületet kapott az egyre jövedelmezőbb súlycsökkentő gyógyszerek piacára fogadó befektetőktől. Bár nem feltétlenül érdemes egy lapon említeni a két stratégát, de a napokban Jim Cramer is letette a voksát a vállalat mellett.

Ezen felül a Bridgewaterrel "szinkronban"

ugyancsak szabadult a Soros-alap a kínai részvényektől,

elsősorban az elektromosautó-gyártókat adták nagy elánnal: kitáraztak ugyanis egy több, mint 110 millió dolláros eladási ügylet keretein belül a Nióból, de a Riviant is eladta az hedge fund.

Az óvatosak

Warren Buffett

Jelentősen csökkent a lezárt harmadik negyedévben az Omahai Orákulum által vezetett konglomerátumnak, a Berkshire Hathawaynek a részvénypiaci jelenléte. A három hónapban nettó eladója volt a részvényeknek Buffett cége, összességében ugyanis 5,3 milliárd dollárnyi értékkel haladta meg a részvény-eladások volumene a vásárlásokét -1,7 milliárd dollárt költöttek részvényekre, eközben mintegy 7 milliárd dollár értékben adtak el.

De igazából nem is az a nagyon beszédes a Berkshire esetében, hogy mit vettek a három hónap során, hanem az, hogy mekkora arányban nem költekeztek; a Berkshire Hathaway ugyanis

REKORDMAGAS, 157 MILLIÁRD DOLLÁRNYI LIKVID TŐKÉVEL RENDELKEZETT SZEPTEMBER VÉGÉN

- ide elsősorban a készpénz és a kincstárjegyek tartoznak. Amikor a Berkshire készpénzmennyisége nő, az jellemzően azt jelzi, hogy Buffett és a befektetői csapata nem igazán találtak megfelelő vételi lehetőséget a részvénypiacon vagy a felvásárlási fronton. John Malone, a Berkshire-t, mint az egyik legnagyobb befektetőt maga mögött tudó Liberty Media vezérigazgatója a vállalat legutóbbi befektetői napján ugyancsak felhívta a figyelmet a rekordmagas készpénzállományra. Így fogalmazott Malone:

Warren Buffett most egy hatalmas készpénzhalmon ül. Tehát biztosan azt várja, hogy új lehetőségek bukkanjanak fel.

A Berkshire Hathaway készpénzállományának alakulása, forrás: companiesmarketcap.com

Michael Burry

A fennmaradó kitettségek száma és a részvényportfólió piaci értékének bezuhanása is egyértelműen rámutatnak arra, hogy a 2008-as gazdasági világválságot helyesen előrejelző

Michael BURRY ISMÉT SZINTE TELJESEN "KIVONULT" A PIACRÓL.

Szeptember végén mindössze mintegy 99 millió dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a hedge fund, szemben a második negyedéves 1,7 milliárd dollárral.

Érdekességként meg kell jegyezni, hogy Michael Burry "óvatossága" nem egy esetleges részvénypiaci zuhanás irányába mutat, sőt, éppen ellenkezőleg: a korábbi, második negyedéves portfólió oroszlánrészét ugyanis

éppen az amerikai tőzsdék elleni fogadás tette ki,

akkor Burry mintegy 1,62 milliárd dollárnyi értékben rendelkezett short pozícióval az S&P 500 és a Nasdaq részvényidexeket lekövető ETF-ekben. A harmadik negyedévben ezektől a pozícióktól szabadult meg a guru, ami tehát annyit jelent, hogy nem számított nagyobb részvénypiaci beborulásra szeptember végén.

De persze olyan nincs, hogy a Big Short sztárjának ne legyen egy vaskosabb short pozíció a tarsolyában: a harmadik negyedévben a guru jelentős eladói pozíciót vett fel a BlackRock félvezetőkre szakodosott ETF-jében, az iShares Semiconductor ETF-ben, tehát Burry újabb "célpontja" ha úgy tetszik nem más, mint a chipgyártás. Összességében egyébként nem feltétlenül alaptalan a farkast kiáltó befektető pesszimizmusa, az amerikai-kínai konfliktus ugyanis egyre jelentősebb méreteket ölt az iparág kapcsán.

Címlapkép forrása: Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images