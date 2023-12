Év eleje óta elfeledett befektetéshez tértek vissza a magyar profik - Ezzel lehet most sokat keresni?

Nagy változást hozott a november a nemzetközi piacokon: az amerikai állampapírhozamok elindultak lefelé, az infláció több helyen a várakozásoknál nagyobb mértékben csökkent, ami sok helyen a jegybanki lazítást idézte elő. E fejleményeknek köszönhetően biztonságosabbá vált az alapkezelők számára a részvénypiacokon való nagyobb jelenlét, amit ki is használtak: január óta nem látott szintre emelték a részvények modellportfólióban lévő arányát.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Nem lehet félvállról venni az inflációs kockázatokat

Október legfontosabb piaci fejleménye kétségkívül az Egyesült Államok kötvényhozamainak gyors emelkedése volt, novemberben a piac azonban nagyot változott, a hozamok pedig lefelé indultak el. E csökkenést az amerikai szolgáltatószektor lassulása, valamint a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok indították el, és a következmény sem maradt el: a hozamcsökkenés óriási ralit generált az amerikai és a globális részvénypiacokon, amelyet a kedvező amerikai inflációs adat is továbbgerjesztett. Az alapkezelők szerint a befektetők jelenleg a kamatemelési ciklus végét árazzák, emellett pedig egyre korábbra várják a kamatvágási ciklus megkezdését is.

Európában azonban továbbra sem lehet félvállról venni az inflációs kockázatokat, annak ellenére sem, hogy a fogyasztói árak növekedése az eurozónában 3% alá kúszott – véli néhány szakmabeli. Azt azonban többen kiemelték, hogy jelentős a kockázata annak, hogy az infláció túl magas szinten stabilizálódik, ezért a jegybankok még kivárhatnak a monetáris politikai lazítással. Mindezek mellett egyre nagyobb az optimizmus az európai gazdaság puha landolását illetően. Az EKB kommunikációja alapján egyelőre véget ért a kamatemelési ciklus, de nem zárható ki, hogy lesz még további szigorítás.

A hazai állampapírpiac szembemegy az elemzők várakozásaival: a hazai makrogazdasági helyzet ugyan javulóban van, az inflációs várakozások és az uniós források bizonytalansága miatt többen drágának tartják a magyar kötvényeket. Az MNB újabb 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ami már így 11,5%-ra csökkent, valamint hosszú idő után újra egyszámjegyű inflációs adatot láthattunk novemberben. Év végére az előrejelzések szerint 7%-ra csökkenhet az infláció, a kamatszint pedig 11% alá is benézhet.

A távol-keleti makró adatok vegyes képet mutatnak: Kína már túl lehet a mélyponton, de a szakértők szerint még hosszú út áll előttük, hogy visszatérjenek a válság előtti gazdasági növekedéshez. Mindezzel szemben több szakember úgy látja, hogy a kínai papírok historikus viszonylatban nem tűnnek drágának, de a kockázatok túl nagyok ahhoz, hogy bevásároljanak az országban. Az árupiac is enyhült: a közel-keleti feszültségek ellenére az olaj ára jelentősen csökkent, pedig a szakértők annak emelkedését jósolták – ez szintén a gazdasági lassulást jelzi.

Kötvény vagy részvény?

A hazai és nemzetközi piacok javulását jól jelzi, hogy az alapkezelők novemberben inkább a részvények irányába mozdultak el: a kategória aránya összesen 2 százalékponttal nőtt, melynek oroszlánrészét a régiós részvények adták, de közel 1 százalékpontot emelkedett a hazai részvények aránya is. A részvények előnyben részesítése leginkább a kötvények kárára történt, hiszen e kategória mintegy 2 százalékponttal rontott az októberi modellportfólióban való részesedésén, de a pénzpiaci eszközöktől és a fejlett piaci részvényektől is inkább elfordultak a befektetési profik.

Az előbbi folyamatok jól látszanak a részletes bontáson is: a nemzetközi kötvények továbbra is első helyen állnak, bár a szeptemberi és októberi együttes 4,3 százalékpontos növekedés után most 1,8 százalékponttal csökkent az arányuk a modellportfólióban. A második és harmadik helyezett szempontjából szintén nem történt változás, bár a pozíciójuk kissé romlott. A legnagyobb növekedés a régiós részvények érték el, amelyek 6,2%-ról 9,3%-ra növelték arányukat a modellportfólióban.

A főkategóriákon belül a pénzpiaci eszközök aránya 2023 márciusa óta mindig 16-18 százalék között alakult, októberben azonban 15%-ra esett vissza, novemberben pedig további 1 százalékponttal romlott a pozíciója. A legnagyobb növekedést a részvények érték el: a modellportfólióban lévő arányuk utóbbi hónapban 26%-ra nőtt, legutóbb januárban volt ilyen népszerű ez a kategória az alapkezelők szemében. Az alternatív befektetések és kötvények esetében nem történt nagy változás, előbbi 22-ről 23-ra javította, utóbbi 39-ről 37-re rontotta a részesedését.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images