VIG: a gazdaságok még mindig a recesszió felé tartanak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"A befektetők Hamasz – Izrael háború okozta turbulencia után újra a gazdasági adatok felé irányították figyelmüket. A leginkább figyelt adat, a mag- és a teljes infláció bizakodásra adott okot, mivel ezek alacsonyabbak voltak a vártnál. Az még nyitott kérdés, hogy meddig esik az infláció, el fogja-e érni a FED által kitűzött 2%-ot. A FED Nyíltpiaci Bizottsága végül a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatszinten. Jerome Powell FED elnök a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy még nem dőlhetnek hátra az infláció elleni küzdelemben, valamint nem zárta ki egy decemberi kamatemelés lehetőségét sem, hozzátéve, hogy a döntés adatfüggő lesz.

Kommentárok szerint összességében igyekezett egy „héja tartás” hangnemet megütni, de a piac ezt nem vette meg, többen a szigorítási ciklus végét látják. Ezekután Több FED illetékes is nyilatkozott: miközben kiemelték az erős harmadik negyedéves GDP növekedés figyelendő voltát, elismerték a munkaerő-piac lassulását is, amely újabb muníciót adott a kamatérzékeny részvények vevőinek: a GDP adat a visszapillantó tükör, előre nézve viszont már a kamatcsökkentésben hisz egyre inkább a piac, amely a FED eddigi monetáris politikájának drasztikus, bár nem példa nélküli fordulata lenne. Christopher Waller kormányzó szerint az 5 százalékra felpattanó 10 éves hozam "nem kevesebb, mint egy földrengés" az amerikai kötvénypiacon, melyet ennek alapján erősen figyelhet a FED. Michelle Bowman kormányzó kamatok további emelését fogja javasolni, amennyiben az inflációs trend megfordul vagy annak iránya nem elegendő a 2 százalékos inflációs cél eléréséhez, ugyanakkor a hozamok emelkedése szerinte is megfelelt egy érdemi monetáris szigorításnak.

Ezek a Goldman Sachs és a Morgan Stanley amerikai befektetési bankok is publikálták a kamatpálya várakozásaikat. A Goldman csak 2024 utolsó negyedévében várja az első 25 pontos vágást, ezt követően minden negyedévben jön majd egy ilyen lépés, így 2026-ra 3,5-3,75% közé esik le a kamatszint. A Morgan Stanley szerint gyorsabban jön és mélyebb lesz a lassulás, így már júniusban lesz kamatcsökkentés, melyet egy szeptemberi vágás követ, utána pedig folyamatosan minden ülésen csökkent majd az FOMC, így 2025 végére 2,375 lesz az alapkamat. Kettejük közül a Goldmané áll közelebb a FED döntéshozók által várt kamatszint átlagához. Európában az EKB kommunikációja alapján egyelőre véget ért a kamatemelési ciklus és bár Christine Lagarde EKB elnök szerint nem zárható ki, hogy lesz még további szigorítás, de az olyan kijelentések, miszerint "már látni gyengülést a munkaerő-piacon", a "növekedési kockázatok lefelé mutatnak" és a "szigorítás késleltetett hatása még előttünk áll" ennek esélyét jelentősen csökkentik. Lagarde szerint a csökkenő infláció és az év eleji béremelések miatt jövőre már jön a reálnövekedés, kamatcsökkentésről így még egyáltalán nem lehet beszélni. A jegybanki kommunikációra adott reakcióként csökkent a német 10 éves hozam, az olasz-német 10 éves hozamfelár pedig picit mozogva 200 bázispont alá is benézett, miután Lagarde szerint a "járványügyi QE", azaz a PEPP program megváltoztatása most nem volt napirenden.

A kínai makró adatok vegyes képet mutatnak a kínai gazdaságról. A kínai ipari profitok szeptemberben év/év alapon 11,9 százalékkal nőttek, amely a második pozitív hónap, bár kisebb, mint az augusztusi 17,2 százalékos visszapattanás. A termelői árak és a PMI javulásával együtt úgy tűnik, a kínai feldolgozóipar túl van egy lokális mélyponton. A Caixin szolgáltató szektor beszerzési menedzserindex a szeptemberi 50,2-ről 50,4-re emelkedett, amely azonban elmarad a várt 51-es értéktől. A kompozit mutató 50,9-ről 50-re korrigált vissza. Az ipari termelés 4,6, a kiskereskedelmi értékesítés 7,6 százalékkal nőtt év/év alapon. Az ingatlanszektor beruházási volumenének visszaesése viszont tovább mélyült, a szeptemberig tartó

9,1 után most már 9,3 százaléknál jár a YTD visszaesés. Összeségében azt mondhatjuk, hogy Kína talán túl van a mélyponton, de még hosszú út van előttük, hogy visszatérjenek a korábbi gazdasági expanzióhoz. Kína számára a legfontosabb talán az, hogy elkerüljék a japán utat. Japán gazdaság 1990-ben csúcsosodott, és azóta gyakorlatilag stagnál. Az nagyon komoly társadalmi feszültségekhez vezetne, ha a kínai gazdaság is stagnálna a következő 30 évben. A Magyar Nemzeti Bank újabb 75 bázis ponttal csökkentette az alapkamatot, ami így már 11,50%. A jó hír, hogy az infláció, hosszú idő után, újra egyszámjegyűre zsugorodott. Virág Barnabás MNB alelnök szerint, az infláció a régiós átlag felé halad, de a bizonytalan hozamkörnyezet miatt óvatos monetáris politikára van szükség. A tervek szerint decemberben már 7 százalék alá süllyedhet az infláció, és a 75 bázispontos ütemben folytatódik a kamatvágási ciklus. Az év végére 11 százalék alá csökkenhet a kamatszint, majd jövő februárban 10 százalék alá.

A modell portfolión novemberben nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.