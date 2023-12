Íme két "magyar Mona Lisa” az aukciósházak decemberi kínálatában

A hagyomány várhatóan nem szakad meg: idén is december ígérkezik a művészeti árverések hazai csúcshónapjának. Igazi csúcsművek is új tulajdonosra várnak – derül ki a műtárgy.com körképéből.

A művészeti aukciók szinte napi rendszerességgel követik egymást, ezért csak a legfontosabbak vezető tételeire tudjuk felhívni a figyelmet.

December 12-én indul és négy estén át zajlik a Nagyházi Galéria téli árveréssorozata. Az első két nap a festményeké és bútoroké, míg 14-én műtárgyakra és szőnyegekre, 16-án további műtárgyak mellett ezüstökre és ékszerekre lehet licitálni. Az első napok tételei között ezúttal is számos ikont, illetve XVI-XVIII. századi külföldi, ezen belül nagyobb számban itáliai festményt találunk; a fontosabb munkákra 2-5 millió forint között kezdődik a licit. A francia Jean Puy XX. sz. eleji festménye, a Leány ablak előtt 8 millió forinton kezd. A magyar festők munkái közül két portrét emelünk ki: László Fülöp Apponyi Albertnét megörökítő festménye 2,8 millió forinton, Fenyő György férfiportréja 2,4 millión kezd.

A második nap egyedülálló különlegességet kínál: Kovács Margit több részből összeállított 6 x 4 méteres kerámiáját, mely eredetileg az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjában egy látkép kereteként szolgált és most 26 millió forintról indítva várja új tulajdonosát. Aki lemarad erről a monumentális műről, a neves keramikus több mint egy tucat további munkája közül válogathat. A műtárgykínálatból egy 2,6 millió forintról indított herendi kávéskészlet és egy ugyancsak herendi, közel 100 éves, másfél millió forintos kezdő árú allegorikus figuracsoport emelkedik ki. Az utolsó nap tételei között egy arany cigarettatárca 3,6 milliós induló árat kapott, míg a legdrágább ékszerekre az 1,2-2 millió forint közötti sávban kezdődhet a licit.

Kétnapos árverést tart december 13-14-én a Bodó Galéria. Az első napon műtárgyak kerülnek kalapács alá; a kínálat a szobroktól és ékszerektől a Zsolnay kerámiákon át a kardokig, pisztolyokig és sétabotokig terjed, de olyan különlegességekre is lehet licitálni, mint a régi Nemzeti Színház királyi páholyának aranyozott felső dísze, amire 650 ezer forintról indul a licit. A legmagasabb, 3 millió forintos induló árat egy XI. századi indiai feketekő relief kapta. A másnapi festményanyagból egy XIX. és egy XX. századi munka indul a legmagasabbról: Ligeti Antal és Batthyány Gyula vásznai egyaránt 12 millió forinton kezdenek. A kortárs munkák között Lettre imaginaire sorozatának egy 1993-94-es darabja, Fehér László vaslemezből lézervágással készült alkotása és SI-LA-GI vegyes technikájú triptichonja kerülhet a figyelem középpontjába, az induló ár mindhárom esetben 5 millió forint. Ezúttal is lehet licitálni a 13 éves Sávolt Karolina egy idei festményére, melyért 5-6 millió forintot várnak.

A Virág Judit Galéria december 16-án rendezi hagyományos téli aukcióját, majd három nappal később háború (értsd II. világháború) utáni és kortárs munkákat árverez. Az első nap vezető tételei közül a „magyar Mona Lisaként” reklámozott Gulácsy Lajos festmény, a Régi instrumentumon játszó hölgy 21 év után kerül ismét kalapács alá; az akkori – abszolút árverési rekordot jelentő – 85 millió forint után most 200-300 milliót várnak érte. Tihanyi Lajos életművében rendkívül ritka a budapesti tematika, ezért is figyelemre méltó a Margit-hidat ábrázoló városképének 100 év lappangás utáni felbukkanása. A festmény 80 millió forintról indul, becsértéke ennek két-háromszorosa. Megemlítjük továbbá Vaszary János 55 millió forintról induló tatai tóvárosi tájképét, Czóbel Béla 26 millió forinton kezdő párizsi városképét, Czigány Dezső 10, illetve 15 millió forinton kezdő kivételes csendéleteit és Boromisza Tibor ugyancsak két alkotását, melyek közül a szatmárnémeti piacot ábrázoló 18 millió, a tavaszi tájat megörökítő pedig 14 millió forinton kezd. Az elmúlt hetek önálló Zsolnay aukciója után maradt szenzáció erre az árverésre is: a Zsolnay többi tárgyától elütő, római stílusú óriásváza rekordmagasságú, 15 milliós kezdő árat kapott, becsértéke pedig 30-40 millió forint.

Tihanyi Lajos: Tájkép Margit híddal, 1914 (1913?), olaj, vászon, 78 x 80 cm, Virág Judit Galéria

A 19-i kínálat középpontjában Reigl Judit és Keserü Ilona alkotásai állnak. Reigl első absztrakt periódusában, 1956-66 között dolgozott Tömbírás című sorozatán, melynek egyik, Amerikából hazatérő 1959-es darabja most 26 millió forinton kezd. Egy sorozat, az Utóképek egyik darabja Keserü Ilona 12 millió forintról indított 1985-ös olajképe is. Mindkét művésznőtől további munkák is szerepelnek a kínálatban. A néhány millió forintos sávban olyan neves mesterek egyedi alkotásaira lehet licitálni, mint Fajó János, Bak Imre, Konok Tamás, Pinczehelyi Sándor és El Kazovszkij. A sokszorosított grafikák kedvelői több mappát is megszerezhetnek. Egy tízdarabos válogatás 1977-ben Kasselben jelent meg, többek között Maurer Dóra, Méhes László, Gáyor Tibor, Mengyán András és Pinczehelyi Sándor műveivel, kezdő ára 750 ezer forint. A Műhely – Budapest ’76 mappa Bak Imre, Mengyán András, Nádler István, Keserü Ilona, Hencze Tamás és Fajó János nyolc szitanyomatát tartalmazza, 850 ezres kikiáltási árral.

Reigl Judit: Tömbírás, 1959, olaj,vászon, 78 x 103 cm, Virág Judit Galéria

A Kieselbach Galéria december 17-én egyetlen este 258 tételt visz kalapács alá. A kínálat sztártétele Rippl-Rónai Józsefnek a – Gulácsy Lajosnak a Virág Judit Galériánál árverezett festményéhez hasonlóan – magyar Mona Lisaként reklámozott Kalitkás nő I. című festménye, melynek párdarabja a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének féltve őrzött kincse. A mű a hazai aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról, 180 millió forintról indul és 240-380 milliót várnak érte. Ezen az árverésen is szerepel egy Gulácsy főmű; a Nő rózsával 1904-ben Firenzében született, számos kiállításról lehet ismerős és most 85 millió forintról indítják. Ritkán fordul elő, hogy egy festménynek már a kikiáltási ára is magasabb, mint szerzőjének életműrekordja; Czóbel Béla 1906-ban, 23 évesen Nagybányán festett Parkrészletével most ez történik. A korai magyar modernizmus egyik legjelentősebb alkotását ugyan korábban is Czóbelnek tulajdonították, de szerzőségét csak a legutóbbi évtizedek kutatásai tették egyértelművé. Az olajkép 120 millió forintról indul, de a várakozások szerint akár ennek dupláját is elérheti.

Czóbel Béla: Parkrészlet (Nagybánya), 1906, olaj, vászon, 70 x 90 cm, Kieselbach Galéria

Magas áron kelhet el egy másik, Nagybányán született festmény, Boromisza Tibor Kalapos nő parkban című munkája is, mely 44 millió forinton kezd. Az árverés kiemelkedő tételei között megemlítjük Vaszary János 1926-os, több neves magángyűjteményt megjárt Virágok szerencsehozó szoborral című 1926-os festményét, ami életművének egyik legdekoratívabb, alkotója által is nagy becsben tartott munkája. Ez a festmény is 120 milliós induló árat kapott. Nagy érdeklődésre számíthat Kontuly Béla 42 millió forintról induló 1933-as városi panorámája, Az új otthon megünneplése is, amit egyedien modern színharmóniája, sajátos tónusai tesznek különlegessé. A rövid életű Konstantin Frida neve ma nem mindenki számára cseng ismerősen, mégsem véletlen, hogy egészalakos önarcképe, melyet a Jugend című tekintélyes müncheni folyóirat 1917-ben a címlapjára emelt, 16 milliós kezdőárat és 20-30 milliós becsértéket kapott.

Vaszary János: Virágok szerencsehozó szoborral, 1926, olaj, vászon, 71,5 x 88 cm, Kieselbach Galéria

Az aukció kortárs anyagából Sándorfi István fölényes mesterségbeli tudással megfestett 1987-es műtermi csendéletét (kikiáltási ár: 12 millió forint), Csernus Tibor néhány évvel korábbi, Párizsi modellek a műteremben című munkáját (10 millió forint) és Ludmil Siskov Composition No 2 című fiatalkori művét (8,5 millió forint) emeljük ki.

A téli aukciós szezon december 18-án a Pintér Aukciósház karácsonyi árverésével, 20-án pedig a BÁV Art, illetve a Műgyűjtők Háza online aukcióival zárul.

Címlapkép: Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I, 1892, olaj, vászon, 78,5 x 55,5 cm, Kieselbach Galéria