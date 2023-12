Robert Kiyosaki: a világtörténelem legnagyobb összeomlása kezdődhet

A 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki markáns figyelmeztetést közvetített a hétfői X-bejegyzésében. A guru ismét gazdasági világválság előtt azonosítható jeleket vél felfedezni egyes hitelpiaci eredetű eszközök árazásában, ami akár likviditási nehézségeket is okozhat. Ennek apropóján nem finomkodott Kiyosaki - úgy fogalmazott, hogy

ez lehet a történelem legnagyobb összeomlásának kezdete,

arra szólította fel a követőit, hogy vegyenek fel készpénzt a bankjaikból, amíg van erre lehetőségük.

FYI. Bank Credit just sold off like 2008. Get some cash out of banks as you need cash. This may be the start of the biggest crash in history. Hope I am wrong yet no time to play Russian Roulette with your life. {:url}