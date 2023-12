Fontos ázsiai piacról vonul ki a JPMorgan

A JPMorgan azt tervezi, hogy harmadik félnek szervezi ki a hongkongi és tajvani letétkezelési üzletágát, ami azt jelenti, hogy az amerikai bank kivonul a szektorból az ázsiai és csendes-óceániai térségben.

Két, a helyzetet ismerő személy szerint a Citigroup, az HSBC és a Standard Chartered verseng a JPMorgan, a világ harmadik legnagyobb letétkezelőjének megbízásért.

A helyi letétkezelési tevékenység magában foglalja az ügyletek kezelését és a nyilvántartások vezetését az ügyfelek számára, amikor azok bizonyos piacokon tevékenykednek. Ez nem ugyanaz, mint a globális letétkezelés: utóbbi ugyanis kiterjedt hálózaton keresztül figyeli a határon átnyúló befektetéseket.

Egyes források szerint a JPMorgan jelenleg mintegy 520 milliárd dollárnyi ügyfélvagyonnal rendelkezik helyi letétkezelőként a két észak-ázsiai piacon. A változás ellenére a bank továbbra is globális letétkezelési szolgáltatásokat nyújt mindkét piacon.

A JPMorgan az elmúlt években kivonult az alacsonyabb árrésű helyi letétkezelői üzletágakból más ázsiai csendes-óceáni piacokon, például Ausztráliában és Dél-Koreában, mivel a csökkenő letétkezelői vagyon miatt kevésbé volt nyereséges.

A JPMorgan a hongkongi és tajvani helyi letétkezelési szolgáltatásokból való kivonulásról szóló döntését az eszközök értékének csökkenésével és a költség-bevételi arány növekedésével indokolja. A bank 2020-ban szüntette be a helyi letétkezelési szolgáltatások nyújtását külső ügyfelek számára Ausztráliában, miközben fenntartotta egyik legnagyobb globális letétkezelői tevékenységét.

A változások ellenére a JPMorgan továbbra is jelentős pozíciót foglal el a globális piacon, világszerte 29 700 dollárnyi őrzött vagyonnal. A bank az idei harmadik negyedévben az értékpapír-szolgáltatások terén, amelybe a letétkezelési tevékenység is beletartozik, 9%-os bevételnövekedésről számolt be az előző év azonos időszakához képest.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock