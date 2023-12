OTP, Tesla, Nvidia? Egy frászt - Mutatjuk az év legcombosabb tőzsdei menetelését!

Az Ecopro volt a megállíthatatlan dél-koreai kisbefektetői őrület zászlóshajója, ami elsősorban az akkumulátorgyártó vállalatok részvényeinél tombolt és jelentős kilengéseket okozott a vezető cégek jegyzéseinél. Több tényező tüzelte a ralit, lehet itt gondolni a népszerű Youtube influencerek buzdítására, de akár az USA szigorodó hozzáállására a kínai versenytársakhoz, ezek mind a dél-koreai akkumulátorgyártók és beszállítók felé terelték a figyelmet.

Az Ecopro részvényeinek árfolyama az idei év első felében szökött az egekbe:

a 2023 eleji 110 000 wonról hét hónap alatt több mint tízszeresére lőtt ki a jegyzés,

azóta azonban "kisebb" visszaesést láthattunk a rendkívül volatilis részvénynél, jelenleg 571 százalékos a plusz. Ezzel az Ecopro utcahosszal megverte a a 2647 tagú Bloomberg World Index összes vállalatát, még a második helyezett (szintén dél-koreai EV-cég) Kum Yang-ot is több, mint 200 százalékkal felülmúlta.

Vélhetően egy short squeeze is lejátszódott az Ecopro részvényénél, ugyanis sokáig a legmagasabb short állománnyal rendelkező részvényről beszélhettünk a dél-koreai piac esetében.

Mi az a short squeeze?



Egy klasszikus short squeeze úgy működik, hogy az árfolyam felhajtása miatt a shortolók hatalmas, sokszoros veszteséget szenvedtek el, ami egy bizonyos ponton arra kényszeríti őket, hogy zárják (margin call), vagy legalábbis csökkentsék pozíciójukat. Ezzel pedig maguk is növelik a keresleti nyomást, még tovább felfelé hajtva az árfolyamokat.



Ez tulajdonképpen egy öngerjesztő folyamat, minél többen zárják ugyanis a short pozíciójukat, annál feljebb kerül az árfolyam, ezzel rákényszerítve a maradék shortost arra, hogy ők is bedobják a törülközőt. Megfelelő számú “törülközőbedobás” esetén könnyedén lehet exponenciális az árfolyam-emelkedés, egészen brutális pluszokat generálva akár néhány nap leforgása alatt is.

