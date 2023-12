Robban a rakétagyártó részvénye

A vállalat egy hatósági bejelentésben közölte, hogy 18 űrjármű tervezéséről, gyártásáról, szállításáról és üzemeltetéséről állapodott meg az amerikai kormánnyal. A munkálatok azonnal megkezdődnek, az indítást 2027-re tervezik.

A Rocket Lab a múlt héten hajtotta végre 2023-ban a tizedik rakétakilövését, amivel megdöntötte a korábbi, tavaly felállított kilences rekordot. A "The Moon God Awakens" (A Holdisten ébred) elnevezésű küldetés egy földmegfigyelő műholdat szállított a japán Institute for Q-shu Pioneers of Space vállalat számára.

A friss bejelentés hatására 24 százalékos ralit láthatunk a részvénynél,

idén pedig már több, mint 45 százalékkal került feljebb az árfolyam.

