Accorde: tovább tépték a piacokat decemberben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Decemberben tovább tépték a piacokat a Fed lazább kommentárja után, ami a karácsony előtti enyhe korrekción kívül szinte monoton emelkedést jelentett a hónapra, pedig a klasszikus „Mikulás rali” időszakába még csak most léptünk be. A napokban az abszolút csúcsdöntéssel próbálkozhat az S&P 500, amelyen a Nasdaq már túl is van. Az érkező inflációs adatok továbbra is inkább vártnak megfelelőek voltak, de láthatóan ez is elég volt a piacoknak, így az extrém túlvettség sem akadályozta a kötvénypiacot, hogy szinte mértani pontossággal az egy évvel korábbi szintre süllyedjen. A várakozásoknak megfelelően a japán jegybank sem állt a rali útjába. Előre tekintve alighanem korrekció követhet egy ekkora ralit az év első negyedévében, miután a legtöbb jó hírt már – némileg túlzó módon – beárazta a piac. A legújabb elemzések már márciusra várják a vágást, így aszimmetrikusnak tűnik lefelé a kockázat a részvénypiacokon ha mégsem sikerülne a „soft landing”, jóllehet továbbra is relatíve magas kamatszint mellett.

Nagyot mentek a régiós részvények is az év végére rákanyarodva az általános risk on hangulatban, így a fejlődő piaci indexet 3-4 százalékkal teljesítették túl csak december folyamán. Némileg csökkentünk ezen kitettségünkön az abszolút hozamú alapok javára, mivel a fent említett okok miatt egyelőre gyengébb első negyedévet várunk, amely során főleg egyedi sztorik teljesíthetnek jól, mintsem a széles piac. Hasonlóképpen egy esetleges amerikai hozamemelkedés inkább a dollár kötvények irányába terelheti a befektetőket rövid távon.

Az árupiacra mintha továbbra sem jutott volna el a „soft landing” híre, ahol közel-keleti feszültség ellenére sem tudott érdemben emelkedni az olajár, miközben elemzők sora várja szignifikánsan feljebb a rövidtávú kínálati problémák miatt. Jóllehet Angola közepesen váratlan kilépése az OPEC-ből rontotta a hangulatot, de ettől függetlenül továbbra sem egy irányba mutat a részvénypiaci hangulattal. Részben ez is az óvatosság mellett szól, hiszen az idei dezinfláció jelentős részét az energiaárak csökkenése okozta.

A fent már említett agresszív kamatcsökkenés miatt némileg csökkentettük megcélzott kötvénykitettségünket, várva némi normalizációt az év első hónapjaiban, amivel a vállalati felárak is visszaemelkedhetnek a korábbi, attraktívabb szintekre. Utóbbi okból nem lennénk meglepve, ha a vállalati kibocsátásokban gazdag lenne az év eleje, így ezen a fronton is érdemes lesz szelektíven válogatni. Ezért a kötvény kitettségből is súlyoztunk át abszolút hozamúakba, amelyek jobban teljesíthetnek ebben az átmeneti időszakban, amely könnyen hozhat oldalazást vagy akár esést a piacokon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.