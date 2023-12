VIG: a befektetők biztosra vehetik, hogy vége a kamatemelési ciklusnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Decemberben a legfontosabb esemény a jegybank kamatdöntő ülése volt. Az már elfogadott tény, hogy az inflációt sikerült megállítani, sőt hónapok óta esik az év-per-év szám, de a nagy kérdés az volt, hogy a Fed hogyan fog erre reagálni. Változatlanul a magasabb-hosszabb ideig mantra az elfogadott nézet, vagy esetleg a FED változtat a nézőpontján.

Az ülés utáni sajtó tájékoztatón a befektetők választ kaptak erre a kérdésre, meghozzá karácsonyi ajándék papírba csomagolva. Jerome Powell jegybank elnök nyilatkozatai alapján, a befektetők biztosra vehetik, hogy vége a kamatemelési ciklusnak, és a kamatokkal kapcsolatos magasabb-hosszabb ideig elvnek is befellegzett. Az elnök utalt arra ugyan, hogy a jövőben is a makró adatok alapján határozzák meg a kamat politikát, de a sorok között a befektetők azt olvasták, hogy nemhogy kamatemelés nem lesz több, de 2024-ben már kamat vágásokkal kell számolni. Ez a szelídebb hozzáállás olyan jól sikerült, hogy 2 nappal később két illetékes is próbálta ennek hatását tompítani. John Williams New York FED elnök szerint egyáltalán nem beszéltek kamat csökkentésről és ez még korai is lenne – ha pedig emelkedne az infláció, további szigorítás jöhet - , Raphael Bostic Atlanta FED elnök szerint sem kell ezzel sietni és a harmadik negyedévben jöhet az első ilyen lépés. A piaci szereplők ennek hatására elkezdték emelni a jövő évi cél áraikat. Egyre népesebb a legalább 5 ezer pontos 2024 év végi S&P 500 indexet váró elemzők tábora, melyhez akár 250 dolláros EPS várakozás is társul a Bloomberg szerint, a múlt heti BofA és RBC után a Deutsche Bank és a BMO is ezt várja már. Vannak természetesen olyan elemzők is akik, szerint a korai kamatvágások az 1970-es éveket hozzák vissza, amikor is a jegybank korán kezdett kamatot vágni, és az infláció újra emelkedni kezdett.

Európában a vártnál alacsonyabb EU inflációs adatok, valamint a rossz francia GDP és német munkanélküliségi mutatók után - az EKB kommunikációjával ellentétesen - a befektetők már a korai kamatvágásra teszik a téteket, áprilisra teljesen be van árazva egy ilyen lépés. Christine Lagarde EKB-vezér nem gondolja, hogy a közelebbi jövőben csökkenhetnének a kamatok, miközben a munkaerő-piacon romlás jöhet. Lagarde szerint az elvileg 2024 végén kifutó járványügyi kötvényvásárlási program korábbi lezárását is megtárgyalja majd az EKB. Nem minden döntéshozó héja az EKB esetében, az új olasz jegybankelnök Fabio Panetta szerint nincs értelme magasan tartani a kamatot, ha így jön le az infláció – Olaszországban egyébként döbbenetesen alacsony, 0,7 százalékos éves pénzromlást mértek novemberben és az olasz konjunktúra sem dübörög, többek között az EU pénzek elmaradása miatt. Ezzel szemben az Eurozóna keleti szélén magas az infláció, a Bundesbank-vezér Joachim Nagel pedig tegnap is kijelentette, hogy az inflációs kockázatok felfelé mutatnak és újabb kamatemelés is jöhet, de az adatok alapján a piac ignorálta a jegybankárt. A befektetők már a 2 százalékos inflációs cél jövő év első felében való eléréséről beszélnek, miközben az EKB saját előrejelzése is csak 2025-re várja ezt, ez részben a földbe álló európai növekedés eredménye is lenne. Komoly eltérést okozhat a piac és a jegybank által jelzett kamatpálya között, hogy az EKB mindkét irányban híresen későn szokott fordítani monetáris politikáján. Vannak átmeneti inflációt csökkentő tényezők is, ilyen az üzemanyagárak beszakadása, miközben a januári bérindexálások hatására nőhet majd az infláció, ezért is óvatos az EKB és jövőre 3% fölé emelkedő mutatót vár, pont a nominális bérek várt emelkedése miatt.

Kínában a jegybank és a pártvezetés változatlanul azon dolgozik, hogy fellendítse a kínai gazdaságot, ezért a PBOC a friss monetáris politikai jelentésében gyengébb hitelezés-növekedést, ugyanakkor alacsonyabb kamatokat ígér a korábbinál. Elemzők szerint az újabb kamatvágás jövő év elején jöhet majd, megvárva, hogy a FED már biztosan ne emeljen tovább. A jegybank elnöke egy hongkongi konferencián ugyanerről beszélt, kiemelve, hogy egyes szektorok, így pl. a megújuló

energia kaphat célzott támogatást. A makró adatok kis javulást már mutatnak, de ez még nem elég, hogy fordulásról beszéljünk a kínai gazdaságban. Az inkább a KKV szektort mérő Caixin feldolgozóipari PMI értéke meglepetésre javult, az 50,7-es érték sokkal jobb a 49,5-ös várakozásnál és ipari expanzióra utal. A felmérés alapján ugyanakkor a belföldi megrendelések állománya javult, az export kereslete továbbra is gyenge. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI értéke novemberben 51,5-re nőtt, amely 3 hónapos csúcsnak felel meg, ezzel jelentősen divergál a hivatalos szervek által publikált adattól. A kínai ipari termelés novemberben év/év alapon 6,6 százalékkal nőtt, szemben a várt 5,6 százalékkal, ez két éve nem látott magas érték. Az inflációt is sikerült megállítani, sőt az adatok alapján már újra deflációról beszélhetünk. A fogyasztói árak év/év alapon a várt 0,2 helyett 0,5 százalékkal csökkentek, amely három éve nem látott deflációs mélypont és nyomott lakossági keresletre utal az energiaárak itt is látható összeomlása mellett. A maginfláció év/év alapon 0,5 százalékkal emelkedett, amely megfelel az októberi adatnak is. A termelői árindex év/év novemberben 3 százalékkal esett, itt az elemzők 2,8 százalékos zuhanást vártak. Az áresés az ingatlan piacra is kihat. A kínai lakásárak esése novemberben sem pihent, az új lakások ára havi szinten 0,37, a használt ingatlanoké 0,79 százalékkal csökkent. Az év első 11 hónapjában az értékesítés volumene gyorsuló ütemben, év/év alapon 4,3 százalékkal mérséklődött. Az ingatlan piac esése negatív vagyonhatással jár, minden 5 százalékos áresés 2900 milliárd dollár mínuszt jelent, ami tovább gerjeszti a deflációt az országban. A Magyar Nemzeti Bank újabb 75 bázis ponttal csökkentette az alapkamatot, ami így már 10,75%. Az infláció is tovább csökkent, ami most már a KSH adatai szerint 7,9%, és decemberben akár 7% alá is süllyedhet. Annyi változás volt az MNB kommunikációjában, hogy már nem tartják kizártnak, hogy legközelebb már akár 100 bázisponttal is vágják a kamatokat. Virág Barnabás alelnök azt mondta, hogy adatfüggővé válik a kamatvágás mértéke, és ha indokolt nem zárkóznak el attól, hogy ne csak 75 bázisponttal csökkentsék a kamatokat. Mindeközben pedig a forint árfolyama viszonylag stabil maradt, az euró nem mozdult el jelentősen a 380 körüli szinttől.

A modell portfolión decemberben kis mértékben változtattunk. A hazai kötvény kitettséget 8%-ról lecsökkentettük 4%-ra, és a nemzetközi kötvény kitettséget pedig 4%-kal növeltük 12%-ról 16%-ra. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.