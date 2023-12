10 izgalmas nemzetközi kiállítás a téli utazásokra

A tél általában csendes, álmos időszakot hoz a múzeumok számára. Az őszi kiállítások a hideg hónapok alatt is megtekinthetők maradnak, míg a kurátorok inkább nagyszabású retrospektív kiállításokat készítenek elő a tavaszra. Ennek ellenére a múzeumok idén is változatos programmal jelentkeznek szerte a világon. A műtárgy.com most összegyűjtött 10 kiállítást, amelyek december eleje és február vége között nyílnak meg a nagyközönség előtt.

David Goldblatt: No Ulterior Motive, Art Institute of Chicago

2023. december 2. - 2024. március 25.

David Goldblatt, Vasárnap reggel: Egy nem fehér család illegálisan él a „fehér” csoport területén, a johannesburgi Hillbrowban, 1978.; Forrás: ARTnews

Sokan voltak tanúi a dél-afrikai apartheid borzalmainak, de kevesen rögzítették azokat olyan tisztán és pontosan, mint David Goldblatt (1930–2018) fotós. Megörökítette többek között a rasszizmust, a szegregációt, az osztálykülönbségeket. Alapvető dokumentumokat készített az AIDS-válságról is, arról ahogyan az hazáját érintette. A chicagói kiállításon mintegy 140 képe lesz látható, így az egyik legnagyobb, Goldblattnak szentelt tárlatnak tekinthető, amelyet 2018-ban bekövetkezett halála óta rendeztek. A kiállítótérben más dél-afrikai fotósok, köztük Lebohang Kganye, Zanele Muholi és Santu Mofokeng alkotásai eyaránt láthatóak.

Karlo Kacharava: Sentimental Traveler, S.M.A.K., Gent, Belgium

2023. december 2. - 2024. április 14.

Karlo Kacharava, Perversion of Kings, 1993.; Forrás: ARTnews

Karlo Kacharava grúz művész 1994-ben, 30 évesen agyi aneurizmában hunyt el, ennek ellenére több ezer műalkotást készített. Festményei a művészfilmek világát idézik, és a posztszovjet ifjúsági kultúrára utalnak, amely még akkor is teret hódított, amikor pályafutása véget ért. Bár ezek a művek és írásai elismerést hoztak neki Grúziában, hazáján kívül csak nemrégiben fedezték fel alkotásait. S.M.A.K. kiállítása - az első múzeumi kiállítása, amelyet Grúzián kívül rendeztek - Kacharava transznacionális életmódjára helyezi a hangsúlyt, amely olyan európai metropoliszokba vitte, mint Párizs, Madrid és Köln.

Ahmed Morsi in New York: Elegy of the Sea, Institute of Contemporary Art, Miami

2023. december 5. - 2024. április 28.

Ahmed Morsi, Green Horse, 2001.; Forrás: ARTnews

Az egyiptomi születésű festő Ahmed Morsi (1930- ) 1974-es odaköltözése óta New York csendes óriása. Jelenlegi tárlatán az 1983 és 2012 között készült művei kerülnek bemutatásra. Szürreális képei - jellegzetes alakokkal és lovakkal - új közönségre találnak. Alkotásaiban Morsi többször ábrázolja a tengert, amelyet a nemzetek és világok közötti helyek szimbólumaként használ, és amelyet sokan, köztük ő maga is, már átléptek.

Pesellino: A Renaissance Master Revealed, National Gallery, London

2023. december 7. - 2024. március 10.

Francesco Pesellino, The Story of David and Goliath, ca. 1445–55.; Forrás: ARTnews

Francesco Pesellino (1422- 1457) 2023-ban már biztosan nem lesz közismert ismert név, de több mint öt évszázaddal ezelőtt, a reneszánsz Itáliában a dolgok egészen másképp alakultak. A nagyhatalmú Medici család megbízásai tették őt népszerűvé, a korabeli tudósok nagyra értékelték a részletgazdag, apró alakok megfestésére való képességét. A National Gallery restaurátorai, hogy felfrissítsék a 35 éves korában elhunyt művész emlékét, bemutatják rövid életművének meghatározó alkotásait. A tárlat a valaha rendezett néhány nagy Pesellino-kiállítások közé tartozik, így a reneszánsz kedvelők számára kötelezően ajánlott.

Caspar David Friedrich: Art for a New Age, Hamburger Kunsthalle, Germany

2023. december 15. - 2024. április 1.

Caspar David Friedrich, Das Eismeer, 1823/24.; Forrás: ARTnews

Caspar David Friedrich (1774- 1840) születésének 250. évfordulója alkalmából több német intézmény együttműködik egy, a romantikus festőnek szentelt kiállítás-sorozatban. A tematikus retrospektív kiállításon több mint 60 festmény - köztük számos ikonikus kulcsmű -, valamint mintegy 100 rajz és Friedrich művészbarátainak válogatott alkotásai láthatóak. A fő téma az ember és a természet újfajta kapcsolata, amelyet Friedrich tájképei idéznek fel. A XIX. század első harmadában a tájkép műfaját "egy új kor művészetévé" alakította át. Friedrich életművének tartós vonzerejét a kiállítás külön szekciója mutatja be, amely a kortárs művészetre gyakorolt hatását vizsgálja. Mintegy 20 németországi és egyéb nemzetiségű kortárs művész különböző műfajú és médiumú alkotásai mutatják be Friedrich központi témájának - az emberek környezetükkel való bánásmódjának – eltérő megközelítéseit. A romantikus művész nézőpontja ma a klímaváltozás korában egyaránt aktuális.

Ay-O: Hong Hong Hong, M+, Hong Kong

2023. december 15-től látogatható.

Ay-O, Thinking Rainbow Monkey in Rousseau’s Forest, 1999.; Forrás: ARTnews

A tárlat kiemeli a japán művész, Ay-O (1931- ) széles körben ismert művészi gyakorlatát, aki a szivárvány univerzális motívumát a formák, ötletek és hangulatok egyre bővülő konstellációiban vizsgálta. Ay-O a II. világháborút követően, majd később, az 1960-as években a New York-i központú nemzetközi Fluxus mozgalom környezetében fejlesztette ki sajátos vizuális nyelvezetét. Ekkor szerzett tapasztalatai alakították ki azt a meggyőződését, hogy a művészetnek a lehető legszélesebb körben hozzáférhetőnek kell lennie. Ebből az elitellenes filozófiából alakultak ki jellegzetes szivárványmintái, amelyeket az elmúlt hat évtizedben számos vászonra, szoborra és helyszínre alkalmazott és adaptált. Az M+ monografikus kiállítása Ay-O művészetét az 1950-es évektől a 2000-es évekig mutatja be, kiegészítve a tárlatot az alkotó és honfitársainak Fluxus-műveivel.

Lacan, The Exhibition: When Art Encounters Psychoanalysis, Centre Pompidou Metz, France

2023. december 31. - 2024. május 27.

Latifa Echkach, La dépossession, 2014.; Forrás: ARTnews

Jacques Lacan (1901-1981), a híres francia pszichoanalitikus jól értette a tudatalatti működését, mindemellett a művészet szerelmese is volt. Egyszer a birtokában volt Gustave Courbet L'Origine du Monde (1866) című festménye, amelynek témája - egy női nemi szerv közeli, részletesen ábrázolt képét láttatja - olyan provokatív volt, hogy még Lacan sem találta a szavakat, hogy nyilvánosan beszéljen róla. A Courbet-festmény számos diskurzust indított, mióta a bekerült a francia nemzeti gyűjteménybe. Most ismét elemzések tárgyává válik a kiállításban, amely Lacan művészettörténetre gyakorolt hatását vizsgálja. Több különböző évszázadból származó művet válogattak be a tárlatra – Caravaggiótól egészen Maurizio Cattelanig - , hogy megvizsgálják a Lacan elméleteit vezérlő gondolatok vizualizálását.

Yoko Ono: Music of the Mind, Tate Modern, London

2024. február 15. -szeptember 1.

Yoko Ono, Add Color (Refugee Boat), 1960/2019.; Forrás: ARTnews

A nagyszabású tárlat Yoko Ono (1933- ) művész és aktivista úttörő és befolyásos munkásságát ünnepli. Ono a korai konceptuális művészet, a film és a performansz úttörője, ünnepelt zenész és a világbéke harcosa. A kiállítás a művész erőteljes, multidiszciplináris gyakorlatának hét évtizedét öleli fel az 1950-es évek közepétől napjainkig, és nyomon követi innovatív munkásságának fejlődését és a kortárs kultúrára gyakorolt tartós hatását. A kiállítás Ono stúdiójával szoros együttműködésben készült, és több mint 200 művet, köztük oktatómunkákat és partitúrákat, installációkat, filmeket, zenét és fotográfiát vonultat fel, feltárva a nyelv, a művészet és a részvétel radikális megközelítését. Kiállításra kerül többek között a híres 1964-es Cut Piece című performansz dokumentációja, valamint számos újabb installáció és szobor, amelyek a háború ellen szólnak és a békét sürgetik.

The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism, Metropolitan Museum of Art, New York

2024. február 25. - július 28.

Archibald J. Motley, Jr., The Picnic, 1936.; Forrás: ARTnews

A kiállítás mintegy 160 festményen, szobron, fotográfián és filmen keresztül vizsgálja meg, hogy a fekete művészek milyen átfogó és széleskörű módon ábrázolták a modern mindennapi életet az új fekete városokban, amelyek az 1920-40-es években alakultak ki a New York-i Harlemben és országszerte a nagy népvándorlás első évtizedeiben (amikor afroamerikaiak milliói kezdtek elköltözni a szegregált Déli vidékekről). A kiállítás, amely 1987 óta az első New York-i művészeti kiállítás, ami a harlemi reneszánsz és a modern fekete szubjektum radikálisan újszerű fejlődésével foglalkozik, a nemzetközi modern művészet központi elemévé téve azt.

Isabel Quintanilla's intimate realism. Retrospective, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

2024. február 27. - június 2.

Isabel Quintanilla, Homenaje a mi madre, 1971.; Forrás: ARTnews

A sors iróniája, hogy bár Isabel Quintanilla (1938 - 2017) spanyol volt, realista festményei közül sok mű jobban ismert Németországban, mint hazájában. Ez azonban megváltozhat a retrospektív kiállítással, amelyet a Museo Thyssen-Bornemisza először szentel a művésznek. A tárlat mintegy 100 festményt és rajzot mutat be. Sok közülük csendélet, amelyekről Quintanillára szívesen emlékeznek: poharak az asztalon, gyümölcsdíszek és virágokkal teli kis vázák, mindezek gyengéden megvilágítva, a 20. századi festészetben szokatlanul átható naturalizmussal ábrázolva.

