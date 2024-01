Fényesen felragyoghat Warren Buffett csillaga

Új hatalom van születőben?

A részvénypiaci trendeket is kutató S&P Global Market Intelligence és a MarketSmith adatai alapján számos elemző szerint akárcsak 2023-ban, úgy idén is hét részvény lehet majd felelős az amerikai tőzsdék szárnyalásának. Az idei "tőzsdei szupercsapatot" persze ismerős nevek is alkotják, az idei Csodálatos Hetesbe fog például tartozni az elemzők szerint az Nvidia és a Microsoft is, azonban új tagokat is avathat a szupercsapat, mégpedig

a Warren Buffett befektetőlegenda által alapított Berkshire Hathaway és az energiaipari óriás Exxon Mobil személyében.

Ez a hét részvény a szakértők várakozásai szerint az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényét tömörítő S&P 500 index idei évre várt, 3,1 ezer milliárd dolláros bővülésének a 47 százalékáért felelhet majd - a piaci kapitalizáció ilyen mértékű növekedése közel 8 százalékos emelkedésnek felel meg a börzénél, az 5100 pont feletti záróérték pedig talán mondani sem kell, hogy új történelmi csúcsot jelentene.