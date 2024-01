"Mindent megváltoztathat" egy kínai elektromos autógyártó új modellje

A Xpeng január 1-jén dobta piacra az X9 nagyméretű, 7 üléses elektromos járművét - a X9-es sorozathoz tartozó autók ára 359 800 és 419 800 jüan (kb. 50 360 és 58 760 dollár) között mozog, az autók azonnali szállítással elérhetőek.

Az X9 esetében valójában arra számítunk, hogy mindent meg fog változtatni az akkumulátoros elektromos járművek szegmensében

- mondta Brian Gu, az Xpeng alelnöke és társelnöke a CNBC-nek adott interjúban.

A cégvezér szerint ez lehet a "kategóriájának legkelendőbb járműve", mivel innovatív technológiával és formatervezéssel készült, valamint kiváló kezelhetőséggel és iparágvezető intelligens vezetési technológiával rendelkezik.

A Xpeng új bemutatójára egy egyre élesebb versenykörnyezetben kerül sor; több kínai EV szereplő, például a Nio , a Huawei és a Zeekr is a közelmúltban mutatta be új elektromos járműveit, még a szórakoztatóelektronikai vállalat, a Xiaomi is piacra dobja első EV-jét, hogy beszálljon a versenybe.

Az Xpeng az új modell bevezetésén felül január 2-án együttműködési keretmegállapodást kötött a Guangdong Huitiannal repülő járművek gyártásáról, fejlesztéséről és értékesítéséről, ahol a Xpeng kutatás-fejlesztési, technológiai tanácsadási és értékesítési szolgáltatásokat nyújt a Guangdong Huitian számára.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images