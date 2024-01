Ezermilliárdokat raktak a magyarok tavaly ebbe a befektetésbe, mutatjuk, mennyit lehetett vele keresni

Kiemelkedő évet zártak tavaly a hazai befektetési alapok: a kezelt vagyonuk soha nem látott ütemben növekedett, év végére pedig a hozamok sem alakultak rosszul. Mindez annak ellenére történt, hogy július 1-i hatállyal a kormány új, 13%-os adót vetett ki az állampapírok és az ingatlanalapok kivételével a befektetések hozamaira, így a befektetési alapokra is - ez júniusban rekordértékesítést eredményezett, de hiába vártunk ezután hanyatló keresletet, a befektetési alapok év végéig népszerűek maradtak a magyar befektetők körében. Ennek köszönhetően csak a tavalyi évben 4700 milliárddal nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon.

Van adó, de a keresletre nincs hatással

Emlékezetes, hogy 2023 tavaszán a kormány több alkalommal is szigorított a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon azzal a szándékkal, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje. Ami azonban nagyobb hatással bírhatott volna a befektetési alapok keresletére, az a tavaly július 1-jei hatállyal bevezetett új adó: a szocho bevezetésével a 15%-os kamatadó mellett plusz 13%-os adó is terheli a legtöbb befektetésen elért nyereséget az ingatlanalapok kivételével, így a befektetési alapokon szerzett hozamot is. Mindeközben az állampapíron szerzett nyereséget továbbra sem terheli adó.

A tavalyi évre utólag visszanézve azonban úgy tűnik, mindez nem igazán hatotta meg a magyar befektetőket:

Még decemberben is közel 468 milliárdot raktak befektetési alapokba, úgy, hogy a július-november közötti havi értékesítés is végig magas volt.

Az év utolsó hónapjában a javuló tőkepiaci helyzetnek köszönhetően ráadásul a hozamok is jól alakultak, így mindössze egy hónap alatt 695 milliárddal nőtt a hazai alapokban kezelt vagyon, ami a 2023 júniusi után a második legjobb eredmény a befektetési alapok történetében.

E növekedés pedig ahhoz is hozzájárult, hogy 2023 végére a kezelt vagyon a 14 ezer milliárd forintot is átlépte, pedig a 13 ezer milliárdos mérföldkő átlépése is csak egy hónappal ezelőtt történt. A befektetési alapok népszerűségének növekedésében nincs megállás: 2022 márciusa óta nem volt olyan hónap, amikor csökkent volna az alapokban kezelt vagyon.

2023-ban ez gigantikus méreteket öltött: a 12 hónap alatt több mint a másfélszeresére, 9290 milliárd forintról 14013 milliárd forintra bővült a piac.

Ilyen mértékű vagyonnövekedést egy év alatt még soha nem láttunk a befektetési alapoknál.

Kötvény vagy részvény? Az alapoknál egyelőre eldőlt

A december nem hozott meglepetést az egyes alapkategóriák értékesítését tekintve: az év utolsó hónapjában is a kötvényalapok teljesítettek a legjobban, a novemberinél jócskán több, 290 milliárdos értékesítéssel zártak. A BAMOSZ adatai szerint ez rekordérték – bár ez csak úgy jön ki, hogy 2023 júniusában, amikor a kötvényalapok egyébként körülbelül 400 milliárd forintnyi befektetési jegyet adtak el, néhány átsorolás miatt a statisztikákban jóval kisebb összeg látszik. Erről az alábbi cikkben írtunk bővebben:

A második helyen jócskán lemaradva a zártkörű alapok állnak 91,6 milliárd forinttal, de 52 milliárddal az abszolút hozamú alapok is felfértek a dobogóra. Decemberben csak az ingatlanalapok szenvedtek el tőkekiáramlást, a többi kategória pozitív nettó értékesítéssel tudta zárni az év utolsó hónapját.

A fenti adatok alapján tovább mélyült a kötvényalapok és az azt követő kategóriák közti szakadék:

2023 végén már több mint 5000 milliárd forint volt kötvényalapokban, ami duplázást jelent egy év alatt, ez pedig ahhoz vezetett, hogy a teljes befektetési alapokban kezelt vagyon több mint egyharmada kötvényekbe fektető alapokban van elhelyezve.

A többi alapkategória nem tudott ilyen mértékű bővülést felmutatni, de kisebb emelkedéseket itt is láthattunk: az ingatlanalapok a 2000 milliárd forintos szintet is át tudták lépni december végére, de nagyot emelkedett a zártkörű és az abszolút hozamú alapok vagyona is.

Az előbbi adatok fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a 2023-as nettó összesített értékesítésben is hatalmas előnnyel vezetnek a kötvényalapok: csak idén több friss tőke érkezett a kötvényalapokba, mint 2019 és 2022 között összesen,

ráadásul egy év alatt 2124 milliárd forintot raktak ide a befektetők, ami azt jelenti, hogy a kötvényalapokba több pénz érkezett 2023-ban, mint a második legnagyobb kategória teljes kezelt vagyona.

Második helyen itt a tőkevédett alapok állnak, ez azonban javarészt nem a frissen beáramló pénzeknek, hanem a kormány egyik szabályozása következtében történt, korábban is említett átsorolásoknak köszönhető.

Hozamok szempontjából eddig egyáltalán nem jártak rosszul a befektetők: 2023-ban a részvényalapokkal lehetett a legnagyobbat kaszálni:

aki ide fektetett, átlagosan 15% körüli hozamra számíthatott.

Második helyen a kötvényárfolyamok emelkedéséből és a részvénypiacok felfutásából együttesen profitáló vegyes alapok állnak 12,52%-kal, de felfértek még a dobogóra az átlagosan 11,96%-ot hozó árupiaci alapok is. Legkevesebbet a tőkevédett alapokkal lehetett keresni tavaly, ugyanakkor pozitív, hogy egy kategória sem ért el 2023-ban negatív vagyonarányos átlaghozamot.

