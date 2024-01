Esik az olaj ára

Egyre nagyobb esés van kibontakozóban az olaj piacán, ami mögött két fontosabb ok is meghúzódik: egyrészt az OPEC-olakkartell csökkenő ütemű globális olajkeresleti előrejelzést adott ki 2025-re vonatkozóan, ezen felül a kínai gazdaságból olyan adatok érkeztek, amik rontják legnagyobb olajimportőr ország gazdasági kilátásait.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete a szerdán kiadott havi előrejelzésében közölte, hogy a világ olajkereslete 2025-ben napi 1,85 millió hordóval fog nőni - a becslés jócskán elmarad az idei keresletnövekedési előrejelzéstől, amelyet a csoport változatlanul napi 2,2 millió hordón hagyott. Ez az első, 2025-re vonatkozó előrejelzés a kartell részéről - az olajhatalmak indoklása szerint a szokásosnál korábbi közzététel célja, hogy "hosszú távú iránymutatást nyújtson a piac számára".

A többi energiapiaci szervezetnél, például a Nemzetközi Energiaügynökségnél (IEA) rendre magasabb olajkeresletet projektál az OPEC,

az olajkartell csökkenő ütemű globális olajkeresleti előrejelzésének köszönhetően esni is kezdett ma az olaj ára,

a Brent jegyzése már 1,4 százalékos mínuszban van.

A csoport közleménye szerint a nem OECD-gazdaságok - köztük a kulcsfontosságú olajfogyasztó országok mint Kína és India, valamint más ázsiai fejlődő gazdaságok - továbbra is egészséges növekedési szintet fognak elérni, és a jövő évi globális gazdasági növekedés nagy részét ők fogják biztosítani. Az OPEC jelentése azt is megjegyezte, hogy a karell olajtermelése decemberben elsősorban Nigériának köszönhetően enyhén emelkedett, annak ellenére, hogy a szövetséges tagokkal együtt vett OPEC+ a piac "támogatása" érdekében folyamatosan csökkenti a kitermelést.

Az olajárak egy kedvezőtlen kínai makroadat miatt is csökkenhetnek ma: a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gazdasága 2023-ban mindössze 5,2%-kal bővült, ami alig haladta meg a kormányzat évek óta legalacsonyabb célját, továbbá a jelentésben szereplő részletek azt mutatták, hogy az ingatlanpiac továbbra is törékeny, de arra is fény derült, hogy az ország népessége már a második évben csökkent.

Az olajár-emelkedés irányába hathat ezzel szemben a húszi militáns csoport támadásai miatt kialakult helyzet: a békeidőben a Szuezi-csatornán keresztül szállító tankerhajók jelentős része egy sokkal hosszabb útvonalon, Afrikát megkerülve kénytelenek szállítani áruikat Ázsia és Európa között, ami az ellátási láncok zavarán felül az olajárak emelkedéséhez is vezethet. Az Aramco szaúdi olajóriás vezérigazgatója ma a davosi fórum szünetében adott interjút a Reutersnek, ahol többek között elmondta: a húszik elhúzódó támadásai akár tankerhiányhoz is vezethetnek, ami komoly problémát jelentene a világkereskedelem számára.

Az olajpiac kilátásairól egy részletes elemzés keretein belül foglalkoztunk nemrég.

Címlapkép forrása: Shutterstock