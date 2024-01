Íme a magyar művészek legdrágább, hazai aukción értékesített műtárgyai 2023-ban

A nemzetközi művészeti piac szerves részeként a magyar művészek aukciós piaca is hasonló dinamikát mutat: a piac 2021-ben fellendült, majd a 2022-es erős eredményeket követően idén lassulni kezdett. A magyar kortárs művészeti piac a globális művészeti piachoz hasonlóan egyre nagyobb érdeklődést mutat a női művészek alkotásai iránt is, mint például Keserü Ilona vagy Reigl Judit.

A műtárgy.com célkitűzései közé tartozik, hogy átfogó képet nyújtson a magyar művészek aukciós piacáról, ennek megfelelően kétévente adja ki A magyar művészek aukciós piaca című kiadványát, amelyben a nem élő és az élő művészeket külön kategóriába sorolva rangsorolja a legdrágább művészeket és műveket. Hiteles aukciós adataink fontos szerepet játszanak a művészeti piac tanulmányozásban és megértésében. Míg a kiadvány a hazai és a nemzetközi aukciós adatokat is elemzi, mostani cikkünkben a hazai aukciós eredményekre koncentrálunk, és bemutatjuk a 2023-as hazai aukciókon legdrágábban elkelt magyar műalkotásokat. Ahogyan a kiadványban is, itt is elkülönítjük a nem élő és élő alkotók műalkotásait.

A nem élő magyar művészek legdrágábban elkelt alkotásai a 2023-as hazai aukciókon:

1. Rippl-Rónai József (1861 - 1927) - Kalitkás nő I., 1892

Leütési ár: 220 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

A Kieselbach Galéria és Aukciósház 2023. december 17-én egyetlen este 258 tételt tett kalapács alá. A kínálat sztártétele Rippl-Rónai József magyar Mona Lisaként reklámozott Kalitkás nő I. című festménye volt, melynek párdarabja a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének féltve őrzött kincse. A mű a hazai aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról, 180 millió forintról indult.

Rippl-Rónai József, Kalitkás nő I., 1892 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

A Kalitkás nő nemcsak Rippl-Rónai párizsi korszakának egyik legfontosabb alkotása, hanem az életmű egyik kulcsdarabja, sőt a magyar modernizmus indulásának egyik legismertebb főműve. Ha van magyar Mona Lisa, akkor a sejtelmes mosolyú magyar ikon, a Kalitkás nő az. Az álmodozó, karcsú szecessziós nőalak zöld kalitkájával nézők millióinak szívébe lopta be magát a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán. A legtöbb Rippl-Rónai-monográfia címlapján szereplő festmény egykori párdarabja, az ihletett első változat, 1906-ban eltűnt a közönség szeme elől. Száz évvel később egy chicagói aukciósház kínálatában bukkant fel ismét, óriási szenzációt keltve.

2. Vaszary János (1867 - 1939) - Strandon (Olasz tengerpart, Strand Portorose-ban), 1928 körül

Leütési ár: 180 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. május 22.

A Strandon című alkotás közelmúltbeli restaurálásakor, letisztításakor egy csapásra érthetővé vált, miért hívták a kortársak Vaszaryt „színzsonglőrnek”: a francia fauve festészet, Matisse, Dufy és Van Dongen műveinek tanulságait felhasználva itthon ő tette a színt a művészi kifejezés legfontosabb eszközévé. A több mint kilenc évtizede létrehozott, sokalakos, bonyolult kompozíció szerkezetét a festő virtuóz megoldásokkal fonta egységes egésszé. Az egymásra rímelő színek, a térsíkokat összekötő szerkezeti elemek, mint a lábak V alakja, a foltokat körülfogó lendületes kontúrok, valamint az összekapcsolódó tekintetek, mint a köpenyes hölgy és a háttal álló férfi összenéző pillantása tudatosan alkalmazott festői eszközök, amelyek segítségével a látszólag külön életet élő számtalan motívum a nagy egész szerves részévé válik. Vaszary műve egy minden festői eszközt, a kifejezés valamennyi mesterfogását fölényesen birtokló művész örömfestészete – a színek és formák megunhatatlan ünneplése.

Vaszary János, Strandon (Olasz tengerpart, Strand Portorose-ban), 1928 körül Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

3. Czóbel Béla (1883 - 1976) - Parkrészlet (Nagybánya), 1906 körül

Leütési ár: 170 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

Ritkán fordul elő, hogy egy festménynek már a kikiáltási ára is magasabb, mint szerzőjének életműrekordja; Czóbel Béla 1906-ban, 23 évesen Nagybányán festett Parkrészletével ez történt a tavaly decemberi árverésen. A korai magyar modernizmus egyik legjelentősebb alkotását ugyan korábban is Czóbelnek tulajdonították, de szerzőségét csak a legutóbbi évtizedek kutatásai tették egyértelművé. Az olajkép 120 millió forintról indult, majd a vártnál jóval magasabb összeget generált.

Czóbel Béla, Parkrészlet (Nagybánya), 1906 körül Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

4. Gulácsy Lajos (1882 - 1932) - Nő rózsával, 1904

Leütési ár: 160 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

A Kieselbach 73. decemberi aukciójának kiemelkedő tételi közé tartozott a Gulácsy Lajos által Firenzében festett Nő rózsával című 1904-es mű is.

Gulácsy Lajos, Nő rózsával, 1904 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Az életművének egyik legtöbbször kikiállított, s talán legszerethetőbb alkotása, a korai magyar modernizmus egyik legkülönlegesebb darabja. A Nő rózsával minden ízében harmoniát sugall. Főszereplője közel áll a preraffelliták által megalkotott titokzatos, egyszerre éteri és érzéki, eszményivé stilizált típushoz. A messze elrévedő tekintettel, légiesen könnyű mozdulattal ábrázolt kék szemű, divatosan felöltözött hölgy alakja páratlanul finom festői megoldások segítségével emelkedik ki a jelen időből és válik az örök nő szimbólumává. Gulácsy a sajátos színköltészet mellett a faktúra gazdag megmunkálásával erősítette fel képének valóság feletti karakterét. A képen ábrázolt tárgyi attributumok, a gyűrű, a rózsa és az arany karkötő mind afelé mutat, hogy a kezét kacéran szájához emelő hölgy a szerelem és az általa elnyert boldogság jelképeként is értelmezhető.

5-6. Vaszary János (1867 - 1939) - Virágok szerencsehozó szoborral, 1926; Gulácsy Lajos (1882-1932) - Régi instrumentumon játszó hölgy, Hárfázó nő (Antique hangulat), 1910 körül

Leütési ár: 140 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház; Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17. és 2023. december 16.

A Kieselbach Galéria és Aukciósház 2023. december 17-ei árverésének kiemelkedő tételei között szerepelt Vaszary János 1926-os, több neves magángyűjteményt megjárt Virágok szerencsehozó szoborral című 1926-os festménye, ami életművének egyik legdekoratívabb, alkotója által is nagy becsben tartott munkája. A festmény 120 milliós induló árat kapott és végül 140 000 000 Ft értékben kelt el.

Vaszary János , Virágok szerencsehozó szoborral, 1926 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

A pazar szépségű, kirobbanó dinamikájú kompozíció Vaszary pályának egyik kulcsdarabja. A festőt nem csupán a tiszta esztétikum formába öntése motiválta, de visszanyúlva a művészet eredeti funkciójához, egy spirituális, a valós életet átformáló ereklyét is meg akart alkotni.

Gulácsy Lajos, Régi instrumentumon játszó hölgy, Hárfázó nő (Antique hangulat), 1910 körül Virág Judit Galéria és Aukciósház

Virág Judit Galéria és Aukciósház 2023. december 16-ai árverésén több, mint két évtized után újra aukcióra bocsátotta Gulácsy Lajos kivételes remekművét, a Régi instrumentumon játszó hölgyet. A sokáig elveszettnek hitt műalkotás, Gulácsy kevés nagyméretű, megmaradt olajfestményeinek egyike, a magyar festészet top-művei közé tartozik. Már a Galéria 2002-es árverésén is hatalmas szenzációt okozott az olajkép felbukkanása (ekkor 95 millió forintos leütési áron kelt el), hiszen a művészettörténészek úgy tudták, hogy a remekmű a 2. világháborúban megsemmisült.

További kiemelkedő áron elkelt műalkotások 2023-ban:

7. Tihanyi Lajos (1885-1938) - Tájkép Margit híddal, 1914 (1913?)

Leütési ár: 130 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 16.

8. Perlrott Csaba Vilmos (1880 - 1955) - Csendélet Matisse-képpel és szoborral (Csendélet szoborral), 1912 körül

Leütési ár: 115 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. október 10.

9. Nemes Lampérth József (1891-1924) - Csendélet cserepes növényekkel és tányérral, 1916

Leütési ár: 90 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. május 17.

10. Kontuly Béla (1904 - 1983) - Az új otthon megünneplése (Bokrétaünnepély), 1933

Leütési ár: 85 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

Az élő magyar művészek legdrágábban elkelt alkotásai a 2023-as hazai aukciókon:

Ebben a szekcióban kizárólag az élő alkotóktól mutatjuk a top 10 legdrágább műtárgyat. Itt a legdrágább tétel sem éri el a nem élő művészek aukciós eladásaiból felállított lista alsó küszöbértékét. A listát domináló Keserü Ilona a dobogó mindhárom pozícióját elfoglalja, vagyis 2023-ban egyértelműen ő érte el a legmagasabb leütési árakat a hazai aukciókon. (Ő vezeti egyébként a műtárgy.com által összeállított legdrágább élő magyar művészek listáját, az elmúlt 10 év aukciós leütései alapján is). Azért hangsúlyozzuk, hogy a hazai aukciókon, mert amennyiben a nemzetközi aukciós eredményeket is figyelembe vesszük, akkor már lényegesen megváltoztatja a képet Bozó Szabolcs nemzetközi aukciós sikere. A következő cikkünkben már a teljes, hazai és nemzetközi piacot fogjuk megvizsgálni, ami alapján a műtárgy.com kétévente elkészíti A magyar művészek aukciós piaca kiadványt és az abban bemutatott rangsorokat.

1. Keserü Ilona (1933 - ) - Küzdelem, 1991

Leütési ár: 38 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. április 21.

Keserü Ilona a 60-as évekbeli modern magyar művészet nagyasszonya, az absztrakt kolorizmus és a nőművészet világhírű képviselője. Az elmúlt években vásárolta meg 1969-es lila-piros textilmunkáját (Falikárpit sírkőformákkal) a világ egyik legrangosabb művészeti központja, a New York-i Metropolitan Museum of Art. Két éve szerepelt a Pompidou Központ nagyszabású nőművészeti absztrakt seregszemléjén (Elles font l’abstraction), közvetlenül azután, hogy a neves párizsi múzeum gyűjteményébe került a Rekonstrukció (Áramlás) című 1990-es festménye. Ezzel Keserü jelenléte már biztosított a kortárs világ erőközpontjaiban, hasonlóan a neoavantgárd generáció olyan kiválóságaihoz, mint Maurer Dóra, Bak Imre vagy Nádler István.

Keserü Ilona, Küzdelem, 1991 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

A Küzdelem című festményén megjelenő fekete nagy vonalak a családi-személyes drámákkal való birkózás bajvívó gesztusai. Formailag egyszerre idézik meg a korábbi nagy témákat, a 60-as évekbeli absztrakt ecsetrajzokat, de bennük rejlik a „gubanc” alapmotívuma, amely életművének önmagába csavarodó szimbóluma, „térbeli ábrája, képlete”. A színértékkel nem bíró fekete és a totális színgazdagságot magában foglaló szivárvány – mint a jin és a jang – kiegészíti egymást a kompozícióban.

2. Keserü Ilona - Labirintus (7.), 2003

Leütési ár: 24 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: október 10.

Spektrumszínek kígyóznak alig észrevétlen átmenetekkel. Bal oldalt egy rózsaszín lép be, majd átvált kékké, onnan zöldbe hajlik, utána kivilágosodik, sárgává lényegül át, megtelik melegséggel, naranccsá és pirossá alakul át, hogy utána kivilágosodva ismét rózsaszínre váltson. Keserü Ilona vonalcsíkja még négyszer végighalad – a különféle hosszúságú szegmenseken keresztül – a szivárványszíneken, míg egy fűzöld elemmel ki nem lép a festmény jobb szélén. A figyelmes néző szemével végigkövetheti a tekergő labirintus útját. A színes kígyó nem harap saját farkába, hanem életvonalként tekereg végig a fehér mezőn. Misztikus labirintus, vidám színvarázslat és életmetafora.

Keserü Ilona, Labirintus (7.), 2003 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

3. Keserü Ilona (1933-) - Utókép 5. (Háromszoros nap), 1985

Leütési ár: 19 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 19.

Keserü Ilona 1982-től festi az úgynevezett Utóképeket, amelyek, noha kapcsolódnak az életmű más és más gondolat – és problémakört (pl. a színt, a mozgást, a teret) középpontba állító sorozatihoz, periódusaihoz, mégis újat hoznak hoznak hozzájuk képest tekintetben, amit magáról a képről mondanak. A Fogalom egy optikai jelentésre utal, amelyről mindenkinek vannak tapasztalatai. Például, ha rövid ideig egy fényes tárgyra (pl. Nap, lámpa) nézünk, majd lehunjuk a szemünket, vagy ha sokáig fixálunk valamilyen színes kontrasztos képet, és egyszer csak elkapjuk a tekintetünket. Ez esetben az előttünk kibontakozó látványt, a nézés tárgyát hívjuk primer képnek, így az időben későbbi, a valóságban már nem „nézett” (mentális) képet szekunder-vagy utóképnek. Ez a virtuális illúzió két formában jöhet léte: negatívan (ellentétes, inverz színben) és pozitívan (amikor megtartja az eredeti színt). Keserü megfigyelte, hogy az utóképek állandóan változnak, folyamataos mozgásban vannak, hogy az eredeti képhez képest sokkal intenzívebb színélményt nyújtanak, mely hatás a gótikus katedrálisok üvegablakaihoz hasonlít. Mindazonáltal az utóképek egyszeriek és megismételhetetlenek, így nehezen tárgyiasíthatóak. Valamint szükséges hozzájuk a felidézés, a látvány emlékének a rekonstrukciója, ami feltétlenül időhöz kötött, és nem választható el a szubjektumtól.

Keserü Ilona (1933-), Utókép 5. (Háromszoros nap), 1985 Forrás: Virág Judit Galéria és Aukciósház

4. Siskov Ludmil (1936 - ) - Robot Human, 1970

Leütési ár: 17 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. április 21.

Ludmil Siskov Szófiában, Bulgáriában született, 1958-ban költözött Magyarországra, ahol festést és restaurálást tanult a Képzőművészeti Főiskolán. 1968-ban alapító tagja volt a legendás "Iparterv" művészcsoportnak. Részt vett a magyar neoavantgrad két fő ki kiállításán az Iparterv-székházban. 1969-től Bécs közelében, Ausztriában él. A 11 millió forintról indított és becsértéke felső határán elkelt Robot Human 1970-ben készült és legkeresettebb korszakának jellegzetes alkotása.

Siskov Ludmil (1936 - ), Robot Human, 1970 Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház

5. Keserü Ilona (1933-) - Közelítés emléke, 2000

Leütési ár: 14 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 19.

Keserü 1967-ben egy svájci építész barátjával utazott a Balaton-felvidékre, ahol a 71-es út melletti balatonudvari temetőben rátalált a jellegzetes szív alakú barokk mészkő sírkövekre. Az olasz barokk épületek homlokzatát idéző függőleges hullámvonal, a sírkőmotívum egyfajta előzményeként is tekinthető, hiszen már számos korábbi művén is megjelent. A jellegzetes motívum dominálta a művész hatvanas évekbeli munkáit. Variálta, sokszorosította, felnagyította a formát, különféle (az akkoriban a szokásostól eltérőnek számító) színkombinációkkal jelenítette meg. A sírkőformát feldolgozó első képein Keserü síkszerűen kiterítve, „a tárgyakat a legjellemzőbb nézetéből ábrázoló archaikus szemléletével” jelenítette meg. A motívum egy kísérletező, elmélyülő időszakot jelentett számára, melyen keresztül újra és újra átértelmezve, számtalan kísérletet tehetett a méret, színek, illetve technikai lehetőségek terén.

Keserü Ilona: Közelítés emléke Forrás: Virág Judit Galéria és Aukciósház

További kiemelkedő áron elkelt műalkotások a kortárs művek kategóriájában 2023-ban:

6. Keserü Ilona (1933) - Felszálló hangzat, 2014

Leütési ár: 14 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: december 19.

7. Keserü Ilona - Nyomtatott hangtár (Üzenet), 2014

Leütési ár: 13 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 19.

8. Veszely Ferenc - Századunk, képregény

Leütési ár: 13 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

9. Nádler István - Cím nélkül

Leütési ár: 12 000 000 Ft

Aukciósház: Kieselbach Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. december 17.

10. Fehér László (1953) - Fiú léggömbbel, 1991

Leütési ár: 11 000 000 Ft

Aukciósház: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Árverés dátuma: 2023. október 16.

Hamarosan jelentkezünk a magyar művészek összesített, – hazai és nemzetközi aukciókon értékesített legdrágább alkotásainak listájával is.

Forrás: Virág Judit Galéria és Aukciósház; Kieselbach Galéria és Aukciósház; Magyar Nemzeti Galéria

Címlapkép: Keserü Ilona (1933-), Nyomtatott hangtár (üzenet), 2014

Címlapkép forrása: Virág Judit Galéria és Aukciósház