Árverésre kerülnek Elton John gyűjteményének darabjai

Február 22-én veszi kezdetét a Christie’s árveréssorozata, amelyen Elton John nagyszabású kollekciójának körülbelül 900 darabja kerül majd kalapács alá. Az aukció tételei a zenész egykori atlantai penthouse-ából számaznak, becsült összértékük pedig 10 millió dollár.

Tavaly ősszel John férjével és menedzserével, David Furnish-szel több, mint 7,2 millió dollárért értékesítette a 13 ezer négyzetmétert is meghaladó atlantai rezidenciát, amelyet az énekes még 1990-es években vásárolt. A New York Times beszámolója szerint a pár a februári aukció alkalmából összevonja a műtárgyakból és emléktárgyakból álló gyűjteményét.

Elton John egykori lakása Atlantában Forrás: Christie’s

A licit kiemelt tárgyai között szerepel majd John Yamaha zongorája, amelyen a "Billy Elliot" és az "Aida" című Broadway-sikereket írta. A zongora árát 50 000 dollárra becsülik.

Elton John, Conservatory Grand zongorája, 1992 Forrás: Christie's

A hangszernél jóval magasabb összeget várnak (300 000 dollárt) Julian Schnabel, amerikai festő Johnról készült portréjáért.

Julian Schnabel: Portrait of Elton Forrás: Christie’s

A zenész 1,5 millió dolláros áron kíván megválni a brit művész, Banksy világhíres Flower Thrower (2017) című triptichonjától, amelyen egy virágcsokrot elhajító maszkos férfi szerepel.

Banksy: Flower Thrower Triptych Forrás: Christie’s Auction NYC

Az árverés legikonikusabb darabjai között árverésre kerülnek még John napszemüvegei, Versace ingjei, ezüst platformcsizmája, valamint egy, az 1970-es években viselt elefántcsont és aranyszínű jelmeze is, amelyet Annie Reavey textiltervező álmodott meg.

Elton John ezüstszínű bőr platform csizmája, 1971 körüli. Forrás: Christie’s

Elton John átfogó gyűjteményt állított össze, amelyben olyan művészek munkái is szerepelnek, mint például Dorothea Lange, André Kertész, Andy Warhol, Cindy Sherman és Robert Mapplethorpe. A fotó iránti érdeklődését egy helyi galériás, Jane Jackson támogatta, aki végül 2003-ban a Sir Elton John Fotográfiai Gyűjtemény igazgatója lett. A kollekció bizonyos képei 2016-tól 2017-ig a Tate Modern "The Radical Eye" című kiállításának részeként voltak láthatóak.

A John gyűjteményéből származó művek korábban szerepeltek az atlantai High Museum of Art 2000-es, "Chorus of Light" című kiállításán is, az ezen a tárlaton szereplő alkotók - köztük Irving Penn, Richard Avedon és Andres Serrano - művei közül több szintén megvásárolható lesz idén.

2003 óta ez az első alkalom, hogy az énekes kollekciójából nagyobb válogatás nyilvános árverésre kerül.

Forrás: ArtNews

Címlapkép: A Terry O’Neill által készített Elton John albumborító, 1974

Címlapkép forrása: Christie’s