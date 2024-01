Íme 10 trend, ami teljesen felforgatja idén a vagyonkezelést

Kihívásokkal és lehetőségekkel teli év lesz 2024 a vagyonkezelői piac számára a Capgemini friss előrejelzése szerint. A világszerte berobbanó AI alaposan felforgatja az iparágat, de eddig nem látott segítséget is nyújthat. Mindeközben egyre inkább előtérbe kerül a privátbanki ügyfelek mellett a prémium ügyfélszegmens, a generációváltás pedig óriási vagyonokat mozgat meg. A Capgemini összeszedte, melyik az a 10 trend, ami leginkább befolyásolja majd a vagyonkezelői piacot idén.

Kritikus fontosságú terület lesz a digitális felkészültség a vagyonkezelő cégek számára a közeljövőben. A Capgemini vagyonkezelői piacra vonatkozó friss előrejelzése rámutat arra, hogy a generatív AI viharszerűen terjed az iparágakban, így a vagyonkezelő cégek ezt a technológiát az egész értékláncukban integrálni fogják, az ügyfelekkel társalgó chatbotoktól kezdve a bankárok támogatásáig, racionalizált back office munkafolyamatokkal.

A Capgemini World Wealth Report 2023-as jelentésében már volt szó arról, hogy a vagyonkezelési vezetők több mint 44%-a szerint cége már most is alkalmazza az AI és a gépi tanulási technológiákat az értéklánc egészében. Mindeközben az ügyfelek preferenciái és törekvései is gyorsan változnak. A nagy vagyonnal bírók több mint 55%-a a digitális csatornák képességeit tartja döntő fontosságúnak a vagyonkezelő cég kiválasztásakor. Ugyanakkor több mint 47% elégedetlen a vagyonkezelő cégének digitális felületével.

A friss jelentés szerint idén és a közeljövőben a vagyonkezelők új ügyfélkörökre, köztük az egyre fiatalabb ügyfélkörre is lőni fognak, és új üzleti módszereket fejlesztenek.

A 250 ezer és 1 millió dollár közötti befektethető vagyonnal bíró ügyfélbázis lesz a következő célpont a fenntartható bevételi forrásokat kereső vagyonkezelő cégek számára.

Ugyancsak a tavalyi jelentésből derült ki az is, hogy a tehetős szegmenshez tartozó ügyfelek 43%-a független vagyoni tanácsadókra támaszkodik, 17%-a lakossági bankokhoz, 5%-a pedig hagyományos vagyonkezelő cégekhez fordul; 20% mondta, hogy befektetését saját maga kezeli, 15% pedig WealthTech szolgáltatásokat vesz igénybe.

Emellett a fenntarthatósági és környezetvédelmi megfontolások egyre inkább előtérbe kerülnek, mivel a vagyonosabb ügyfelek egyre érzékenyebbek lesznek befektetéseik ESG-hatásaira. A cégeknek át kell hidalniuk az ügyfelek igényei és a szervezeti képességek közötti szakadékot, hogy tőkét kovácsoljanak az ESG befektetésekből, bár az ügyfélkapcsolat-tartók több mint 30%-a mondta, hogy cégüknek nincs szabványos kerete az ESG hatások mérésére és pontozására.

A fentiek alapján a Capgemini jelentése 10 olyan trendet sorakoztat fel, amelyek alapjaiban határozzák meg a vagyonkezelők 2024-es évét.

1. Előtérbe kerül a prémium ügyfélszegmens

A Capgemini az afluens, azaz prémium banki szegmensét a 250 000 és 1 millió dollár közötti befektethető vagyonnal rendelkező magánszemélyekként határozza meg. Becsléseik szerint ez a tehetős szegmens közel 27 ezermilliárd dollárnyi vagyonnal bír és 53,8 millió főt számlál.

A jelentős bevételi potenciál ellenére a vagyonkezelő cégek nem célozzák meg és nem szolgálják ki aktívan a prémium ügyfeleket: a nyereségesség az elsődleges szempont. A nagy számuk ellenére a vagyonkezelési piacnak ennek a szelete még nem bizonyította a privátbanki vagyoni sávhoz hasonló növekedési és profittermelő képességét.

Várakozásaik szerint az afluens ügyfelek száma és a befektethető jövedelemük 2024-ben növekedni fog, ami fokozza a versenyt a bankok, a vagyonkezelő cégek és a WealthTech cégek között. Azok a pénzintézetek jöhetnek ki győztesként, amelyek egyénre szabott tanácsadásra fognak összpontosítani, valamint arra, hogy az ajánlatokat az egyes ügyfelek élethelyzete alapján módosítani tudják. Az ár szintén nagyon fontos összetevője lesz a sikernek, mivel ez a lakossági szegmens rendkívül árérzékeny.

A már működő vagyonkezelő cégek a WealthTech cégeket a velük való partnerség vagy felvásárlás révén használhatják arra, hogy gyorsan és hatékonyan kiszolgálják a tehetősebb ügyfeleket. Az AI és gépi tanulási megoldások kulcsfontosságúak lesznek a tehetős szegmens viselkedésének és motivációinak megértésében - összegzik.

Forrás: Capgemini Wealth Report

2. Visszaértek a kötvénybefektetések és itt is maradnak

2023-ban a kötvénypiacok jelentős fellendülést tapasztaltak a 2022-es gyenge teljesítményt követően. A kötvénypiaci fordulat rögtön az év elején kezdődött, amit a magasabb hozamok, a csökkenő infláció és a kötvények recessziós menedékként betöltött hagyományos szerepe támogatott.

Mivel úgy tűnik, hogy a világgazdaságot 2024-ben is a volatilitás fogja jellemezni, a kötvénypiacok számos befektetési portfólió vonzó kiegészítői lehetnek. Az államkötvények és vállalati kötvények reálhozamai több évtizedes csúcson vannak, és megbízható hozamot kínálnak a befektetéseknek.

A Capgemini arra számít, hogy a befektetők és a vagyonkezelők folytatják portfólióik kiegyensúlyozását, újragondolják és esetlegesen megerősítik a kötvényallokációikat, hogy kihasználják a kamatszintek és a makrogazdasági változások előnyeit.

3. Generatív AI-alapú ügyfélkapcsolat

A generatív mesterséges intelligencia jelentős előrelépést tett a vagyonkezelési ágazatban és a Capgemini arra számít, hogy a generatív AI piaca a vagyonkezelésben jelentősen bővülni fog, 2032-re nagyjából 2500 milliárd dollár értékűre prognosztizálják, a 2022-es 225 millió dollárról – ez a Hubbis kutatása szerint 27,9%-os átlagos éves növekedési ütemet jelent az időszakra.

A mesterséges intelligencia használatával a vagyonkezelők reális pénzügyi forgatókönyveket generálhatnak, optimalizálhatják az eszközallokációt, és személyre szabott ajánlásokat adhatnak a kockázattűrő képesség, a várható hozam és a befektetési horizont alapján. A Capgemini arra számít, hogy a pénzügyi eredményekre és az ügyfelek elégedettségére pozitív hatással lesz, ahogy a generatív AI használata az egész iparágban beérik.

4. Generációk közötti vagyonátadás

A vagyonkezelési iparág jelentős átalakulás küszöbén áll, dinamikus demográfiai váltás közeleg. Csak az Egyesült Államokban a "nagy vagyonátadás" részeként 2045-ig valószínűleg 72,6 ezermilliárd dollár értékű vagyon fog átkerülni a fiatalabb nemzedékhez. Az Egyesült Királyságban a generációs vagyontranszfer a következő 30 évben valószínűleg 5500 milliárd font (több mint 6800 milliárd dollár) értékű vagyont fog érinteni.

Ez a vagyonátadás igen koncentrált lesz, több mint 53 ezermilliárd dollár (63%) a baby boomer generációtól származik. Ehhez képest a gazdag és ultragazdag háztartások 35,8 ezermilliárd dollárt (42%) fognak átruházni, ami az összes háztartásnak mindössze 1,5%-át jelenti. A 40 és 55 év közötti X generáció közel 30 ezermilliárd dollárt fog örökölni, míg a 24 és 39 év közötti ezredfordulósok 27 ezermilliárd dollárt meghaladó örökséget fognak kapni a becslések szerint.

A folyamatban lévő nagy vagyonátadás átalakuló időszakot indít el a vagyonkezelési iparágban. Ahhoz, hogy ezt lehetőséggé alakítsák át, a vagyonkezelőknek az ügyfeleik örököseivel való korai kapcsolatfelvételre kell összpontosítaniuk, hogy nagyobb eséllyel tarthassák meg őket – írja a jelentés. A cégek a fiatalabb generációk egyedi igényeihez fogják igazítani szolgáltatásaikat, beleértve a digitális tanácsadási szolgáltatásokat, de az ESG befektetések és az alternatív eszközök iránti növekvő érdeklődés szükségessé teszi preferenciáik mélyebb megértését, és ennek következtében a befektetési stratégiák megváltoztatását.

5. Stratégiai szinten a társadalmi hasznosság

A vagyonkezelés a kizárólag a pénzügyi hozamok maximalizálására való összpontosítás helyett egyre inkább a társadalmi és környezeti hasznosság előmozdítására irányuló stratégiai kezdeményezések felé nyit. Olyan befektetésekre van szükség, amelyek elősegítik a befogadó és igazságos társadalmat, javítják a gazdasági lehetőségeket és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A magán- és állami piacokon megvalósuló társadalmi és környezeti hasznosságú befektetések (impact investing) 2022-ben meghaladták az 1100 milliárd dollárt. Ráadásul a legtöbb globális intézményi és szakmai befektető (71%) a következő három évben növelni kívánja a társadalmi és környezeti hasznosságú megoldásokba való allokációját.

Jelentős kereslet van ezek iránt a befektetések iránt, így a társadalmi és környezeti hasznosságú kezdeményezésekbe való befektetés bizonyítja az etikus és felelős üzleti gyakorlatok iránti elkötelezettségét a vagyonkezelői szektornak. Ezen túlmenően pozitív márkaimázst is kialakít, ami segít az ügyfelek és a munkavállalók vonzásában és megtartásában – írják.

6. A kriptoeszközök nagy visszatérése

A Capgemini szerint a befektetők fenntartják a kriptopiac jövőbeli növekedésével kapcsolatos optimizmusukat. Az intézményi befektetők közel háromnegyede (74%) megerősítette, hogy szervezeteik tervezik a befektetések növelését ebben az ágazatban a következő évben. 2024 végére az EU-ban hatályba lép a kriptoeszközök piacát szabályozó, mérföldkőnek számító rendelet (MiCA), amely fokozza a fogyasztóvédelmet és növeli az átláthatóságot.

A kriptobefektetésekkel kapcsolatos szolgáltatási kínálat bővítése döntő lépést jelent majd a digitális eszközök általános elfogadottsága felé; fokozza a befektetők bizalmát és diverzifikálja a kriptopiacon elérhető befektetési lehetőségek körét. Ezek a kezdeményezések együttesen hozzájárulnak majd egy szilárdabb és dinamikusabb kriptopiac kialakulásához, és a digitális eszközöket a diverzifikált befektetési portfóliók szerves részévé teszik – jósolja a Capgemini.

7. Eszköztokenizáció a hatékonyabb pénzügyi rendszerért

A tokenizáció a tárgyi vagy immateriális eszközök tulajdonjogát blokchain technológián alapuló tokenekké alakítja át. A tokenizált eszközök hagyományos pénzügyi eszközök - részvények, kötvények, ingatlanok vagy áruk -, amelyeket digitális tokenekké alakítanak át. A tokeneket blokchain alapú platformokon vásárolják, adják el és kereskednek velük, likviditást, átláthatóságot és hozzáférést biztosítva a globális befektetők számára.

A tokenizált illikvid eszközök - beleértve az ingatlanokat és a természeti erőforrásokat is - teljes mérete 2030-ra több mint 16 ezermilliárd dollárt érhet el. A Forbes 2023 második negyedévében arról számolt be, hogy a piacnak mindössze 0,01%-a - 77 milliárd dollár értékű eszköz - tokenizált. Ez a csekély százalékos arány jelentős piaci potenciált jelezhet a befektetők számára, amikor több tokenizált eszköz válik elérhetővé.

A Capgemini arra számít, hogy a következő évtizedben a tokenizált eszközök világpiaca megközelítheti az ezermilliárd dolláros szintet. Ahogy a kibocsátók egyre több eszközt tokenizálnak, a befektetési és vagyonteremtési potenciál valószínűleg bővülni fog, növelve a likviditást.

8. Intelligens automatizálás

Az AI 2030-ra 15,7 ezermilliárd dollárral járulhat hozzá a világgazdasághoz a várakozások szerint. A vagyonkezelő cégek az AI-alapú modelleket adatvezérelt döntéshozatalra és személyre szabásra használhatják fel.

Azzal a képességgel, hogy hatalmas adatmennyiségeket tudnak elemezni és ezeket összegezni, az AI modellek célzott meglátásokkal ruházzák fel a bankárokat. Az AI-algoritmusok emellett képesek a pénzügyi tranzakciók mintázatainak és anomáliáinak felismerésére, valamint a gyanús tevékenységek azonosítására.

Az AI hatása a vagyonkezelő cégekre 2024 felé haladva egyre láthatóbb és hatásosabb lesz; az analitikai és az optimalizáló algoritmusok fejlődésével a vagyonkezelési iparágban egyre nagyobb mértékben fogják alkalmazni ezeket a technológiákat a meglévő folyamataikban. A mesterséges intelligencia integrálódni fog az értéklánc különböző részeibe, a chatbotok és az intelligens elemzések beágyazódnak az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokba, hatékonyabbá téve az ügyfélinterakciókat.

A manuális, kiterjedt, ismétlődő, folyamatos elemzést és visszajelzést igénylő munkák a legjobb jelöltek az AI alkalmazására. Emiatt az AI és a gépi tanulás bevezetése a middle- és back-office műveletekben és folyamatokban biztos befutó lesz – jelzik előre.

9. Felturbózott digitalizáció

A Capgemini jelentése szerint a vagyonkezelő cégek tipikus költség-bevétel aránya 65% és 70% között mozog. A vagyonkezelő cégek számára 2024-ben és azután is elsődleges prioritás marad a költségek csökkentése, miközben megpróbálják növelni az árrést. Az emelkedő működési költségek, az ügyfelek elvándorlása és a csökkenő profit a vagyonkezelő vezetők legfőbb aggodalmai.

A digitalizáció hatással lehet a teljes vagyonkezelési értékláncra - az adatok modellezésétől a portfólióépítésen át az ajánlatok személyre szabásáig. A Capgemini várakozásai szerint a vagyonkezelő cégek egyre inkább az egyablakos digitális munkaállomás felé mozdulnak majd el a bankárok esetében, integrált felületet biztosítva a különböző funkciók eléréséhez. Ennek eredményeképpen a bankárok zökkenőmentesen hozzáférhetnek a releváns ügyfélinformációkhoz és funkciókhoz a szolgáltatásnyújtás felgyorsítása érdekében.

10. Megbízható és nyomon követhető ESG-mérőszámok

Ahogy az ESG egyre nagyobb jelentőséget kap az ultragazdagok körében, a vagyonkezelő cégek is egyre nagyobb energiát fordítanak az ESG portfólióstratégiáikba való beépítésére. A Capgemini szerint a vagyonkezelési vezetők szerint az ESG-hez kapcsolódó eszközök cégük kezelt állományának 29%-át teszik ki.

Az ESG nyomon követhetőséggel és pontozással kapcsolatos szabályozások mindeközben kezdenek felzárkózni a privátbanki ügyfelek igényeihez. Az EU több mint egy tucat ESG-szabályozást vezetett be; ezek a szabványok a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kérdések teljes körét lefedik.

Az ESG pontozás és mérőszámok az elkövetkező években egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, mivel a befektetők ismét diverzifikálják portfólióikat – írja a jelentés. A könnyen elérhető ESG-mérőszámok lehetővé teszik majd a vagyonkezelő cégek számára azt is, hogy testre szabott ESG-alapokat kínáljanak, és bővítsék kínálati portfóliójukat.

ESG-befektetések értéke és a várakozások, forrás: PwC

