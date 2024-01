Egyszerű trükkel törték fel egy amerikai felügyeleti szerv hivatalos X fiókját, majd gyorsan posztoltak is egyet

Egy hacker sikeresen megváltoztatta az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) hivatalos X-fiókjához (korábban Twitter) tartozó telefonszámot, majd a belépést követően a hatóság nevében már január 9-én hamis bejegyzést tett ki a bitcoin ETF-ek jóváhagyásáról, ezzel kisebb zavart okozva a piacon - jelentette a Financial Times . A bitcoin ETF-ek tényleges jóváhagyása másnap történt meg.

A SEC tisztázta, hogy ez a félrevezető bejegyzés nem volt pontos, és másnap hivatalosan bejelentette a jogszerű jóváhagyásokat. Az ügynökség megerősítette, hogy egy illetéktelen fél a fiókhoz tartozó telefonszám cseréje után a jelszót is megváltoztatta megváltoztatta. A SEC hangsúlyozta: a probléma nem a felügyelet rendszereivel, hanem a közösségimédia-platform biztonsági funkcióival volt.

A SEC további vizsgálata nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy a hacker hozzáférhetett volna bármely más rendszerükhöz, eszközükhöz, adatukhoz vagy más közösségi média fiókjukhoz. Ugyanakkor nyilvánosságra hozták, hogy júliusban a SEC kérésére, a fiókjukkal kapcsolatos hozzáférési problémák miatt az X a közösségi médiaplatform letiltotta a többfaktoros hitelesítést. A szóban forgó incidens megtörténte után ezt azonnal visszaállították és alkalmazták az összes SEC közösségi média fiókban, amely képes ilyen hitelesítésre.

Ez az esemény különösen kínos volt a SEC számára, mivel elnöke, Gary Gensler már korábban is a kiberbiztonságot helyezte előtérbe. Gensler rendeleteket vezetett be, amelyek arra kötelezik a vállalkozásokat, hogy fokozzák éberségüket a kiberkockázatokkal kapcsolatban. Bár az elemzők ezt a hackert a kiberbiztonsági szabványok szerint nem tartották súlyosnak, mivel nem szivárgott be a SEC belső rendszereibe, kritizálták a kétfaktoros hitelesítés hiányát - amelynek hiányát először az X fedte fel -, hiszen ezzel megelőzhető lett volna a probléma.

Sokan várták már a bitcoin ETF-ek SEC általi jóváhagyását a piacokon, ez ugyanis lehetővé teszi, hogy magánszemélyek szabályozott körülmények között tartsanak bitcoint a számláikon. Gensler elnök korábban szkeptikusan nyilatkozott a kriptovalutákkal kapcsolatban, a "vadnyugathoz" nevezte a piacot, és szabályozásra szólította fel a hatóságokat. Az incidens napján Gensler gyorsan reagált, és mindössze tíz perccel a hamis bejelentés nyilvánosságra kerülése után posztolt a személyes közösségi média fiókján. Egyértelműen kijelentette, hogy a fiókjukat "kompromittálták", és nem történt ETF jóváhagyás.

Címlapkép forrása: Shutterstock