Óriási rali indult ezeknél a részvényeknél - Ez még csak a kezdet?

Már egy január közepi elemzésünkben is felhívtuk arra figyelmet, hogy a tavaly év végén pedzegetett, 2024-re várt gazdaságélénkítő intézkedések hatására komoly rali indulhat a kínai részvényeknél. Kedden jött is a hír, hogy a lakossági befektetők megnyugtatásának céljával közel 300 milliárd dolláros intézkedéscsomagot fontolgatnak a kínai hatóságok, ennek hatására meredek emelkedést láthattunk az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai vállalatok részvényeinél.

Ahogy arról kedden már beszámoltunk,

közel 300 milliárd dolláros intézkedéscsomagot fontolgatnak a kínai hatóságok a részvénypiaci zuhanás megállítására,

miután a befektetői bizalom helyreállítására tett korábbi kísérletek nem jártak sikerrel. A kínai vezetés egész pontosan 2 ezer milliárd jüan (278 milliárd dollár) offshore vagyont mozgatna meg, főként kínai állami vállalatok külföldi számláiról, amelyből a hongkongi tőzsdén keresztül vásárolnának kínai részvényeket stabilizációs céllal. A Bloomberg szerint akár már a héten bejelenthetnek konkrét intézkedéseket, ha a kínai vezetés elfogadja őket, de a terv még képlékeny, a fentieken túl más intézkedések is szóba jöhetnek. Az első intézkedés meg is történt ma reggel, a kínai központi bank (PBOC) ugyanis közölte, hogy csökkenteni fogja a bankok kötelező tartalékrátáját - ennek hatására nagy rali indult a kínai részvényeknél az ázsiai piacon. Ezen felül az Alibabát alapító Jack Ma részvényvásárlása is pozitív jelzés volt ma a befektetők számára.

A kedden bejelentett intézkedéscsomaggal a hivatalos indoklás szerint az a cél, hogy megnyugtassák a lakossági befektetőket, akiket az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés egyébként is megvisel, és a lépés kulcsfontosságú a társadalmi stabilitás fenntartásához is. Az ingatlanválság mellett a nyomott fogyasztói hangulat, a külföldi befektetések visszaesése, és a helyi vállalkozások bizalmának csökkenése erős lefelé irányuló nyomást gyakorol mind a kínai gazdaságra, mind a pénzügyi piacokra. A kínai piacokba vetett bizalom az elmúlt években megsínylette Hszi Csin-ping elnök kontrolljának erősödését a magánvállalkozások felett, például az ország technológiai óriásvállalatai elleni kemény fellépést is.

A keddi hatósági bejelentést követően

nagy rali indult az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai vállalatok részvényeinél,

az emelkedést a Bilibili vezette 9,1 százalékkal, de az Alibaba és a NetEase jegyzése is közel 8 százalékkal került feljebb.

