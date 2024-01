Erste: kétségek az optimista forgatókönyv kapcsán

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Eléggé egyértelműnek tűnik, hogy 2024 elején a piacok egy nagyon optimista forgatókönyvet áraztak be az év hátralévő részére: az infláció gyorsan csökken a központi banki cél felé, az irányadó kamatok folyamatos vágása néhány hónapon belül megindul, az amerikai növekedés csak enyhén lassul, Európában még kis fellendülés is jöhet, a számos geopolitikai kockázat pedig továbbra is a háttérben marad. Az elmúlt hetekben az eufórikus hangulat azért némileg hűlni kezdett, az amerikai 10 éves államkötvény hozama visszatért 4 százalék, a német pedig stabilan 2 százalék fölé. Ugyanakkor a vállalati kötvények hozamfelárai 2 éves mélypontra süllyedtek, a részvénypiacok pedig folytatták az emelkedést (igaz, ezt nagyrészt továbbra is néhány technológiai megacég hajtja).

A legutolsó adatok alapján az infláció valóban csökken, de nem olyan gyorsan, mint azt sokan remélték. Az Egyesült Államokban az élelmiszerek és az energia volatilis összetevői nélküli fogyasztói árinfláció éves szinten és rövid bázison (hó/hó) számolva is még mindig jócskán a jegybanki cél felett van. A hasonló mutatók más országokban is relatíve magas szinten mozognak. Egyre több jel utal arra, hogy az árcsökkenésnek számos országban átmenetileg vége szakad, a szolgáltatási szektorban az infláció csak lassan csökken. Ezért a jegybankárok elmúlt hetekben tett nyilatkozatai egyöntetűek voltak: az idén valószínűsíthetőek kamatcsökkentések, de a közeljövőben még nem feltétlenül lehet erre számítani, hiába lett beárazva a piacokon.

Kétségtelen, hogy az idei év kiinduló helyzete viszonylag kedvezőnek tűnik az előző évhez képest. Az infláció a gyengülés jeleit mutatja, de még nem sikerült véglegesen megfékezni. A monetáris politika továbbra is nagyon restriktív, és a gazdasági környezet némileg bizonytalannak tűnik, amit a növekvő számú geopolitikai kockázatok is súlyosbítanak. Véleményünk szerint a várható kamatcsökkentéssel kapcsolatos piaci várakozások túl optimisták voltak, emiatt január elején enyhén csökkentettük a részvények súlyát, hogy visszatérjünk a semleges arányhoz. A felszabaduló tőkét átmenetileg átcsoportosítottuk a pénzpiacra, hogy kihasználjuk a más szegmensekben idővel esetlegesen felmerülő, potenciálisan vonzóbb vételi lehetőségeket.

Az európai államkötvényekkel kapcsolatban jelenleg ugyancsak semleges az álláspontunk, mivel a növekedési problémákra válaszul az Európai Központi Bank előbb-utóbb lépni fog a

kamatcsökkentések irányába. Ugyanakkor az infláció továbbra is kulcsfontosságú kockázat, amely felfelé mozdíthatja a hozamokat. Az amerikai hozamgörbén jelenleg nincsenek érdemi pozícióink. Továbbra is előnyben részesítjük viszont a feltörekvő piaci kötvényeket és a magas hozamú vállalati kötvényeket. Bár a meglehetősen beszűkült kockázati felárak óvatosságra intenek, az európai high-yield papírok vonzó nominális hozamaik, stabil fundamentumaik és a nemteljesítések korlátozott növekedése miatt még mindig jó választásnak tűnnek. Az arannyal kapcsolatban negatív a véleményünk, mivel a kötvénypiacon elérhető magasabb reálhozamok általában nem támogatják a nemesfém-befektetéseket. Az olajpiacon kiegyensúlyozottnak tűnnek a kockázatok: bár az OPEC+ támogatása nem volt elegendő az energiaipari nyersanyagok árának fellendítéséhez, továbbra is úgy véljük, hogy a kínálati oldali kockázatok (közel-keleti feszültségek) bármikor felfelé nyomhatják az jegyzéseket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.