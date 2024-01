OTP: nem sikerült jól a január eleji részvénypiaci korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A január eleji részvénypiaci korrekció rövidéletűre és csekély mértékűre sikerült. Az AI szektorból érkező pozitív hírek segítségével az amerikai tőzsdék a hónap második felében abszolút csúcsot döntöttek és a fejlett európai piacoknak is sikerült ledolgozni az év eleji árfolyamesést. Amerikában az év végi rallyhoz képest romlott az emelkedés széleskörűsége, a tech szektor felülteljesítésének köszönhető az eddigi pozitív teljesítmény.

Ezzel szemben a fejlett kötvénypiacokon negatív hangulat uralkodott: az évvégi túlzott optimizmusból kijózanodva az USA-ban és Európában is estek a kötvényárfolyamok. A szigorúbb jegybanki kommentárok hatására a márciusi kamatvágások valószínűsége elkezdett csökkenni, a lassabban érkező monetáris lazítás várakozása pedig emelte a hozamokat.

A kötvénypiacon további érdemi emelkedésre nem számítunk a hosszú hozamokban, habár a kamatcsökkentési várakozások normalizációja még hozhat megingást. Jelenleg közel 125 bázispontnyi kamatvágás van még beárazva a határidős piacon mind Európában, mind az USA-ban, amit továbbra is túlzónak találunk. A soft landing egyre valószínűbbnek tűnik: a recesszió helyett csak lefékeződik a növekedés, az infláció pedig visszatér a jegybanki tolerancia sávba vagy a közelébe. Az infláció viselkedése ugyanakkor bizonytalan, hiszen a feszes munkaerőpiacok mellett várhatóan a bérnövekedés is megmarad 4-5% körül, az eurózónában is. Ha ez beépül a hosszútávú inflációs várakozásokba, akkor az újabb löketet adhat az áremelkedésnek. Mindezek miatt tartjuk még indokoltnak a piaci várakozásoknál szigorúbb kamatkörnyezet fenntartását a fejlett gazdaságokban.

A hazai kötvénypiac a nemzetközivel ellentétben erősen kezdte az évet, a hónap közepéig további 40-50 bázisponttal csökkentek a hozamok az egész állampapír görbén. Utána átragadt a negatív fejlett piaci hangulat és visszakerültünk a január eleji szintekre, amihez a hitelezési referenciakamatok körüli kormányzati elképzelések megszellőztetése is hozzájárult. Továbbra is kitartunk óvatos hozzáállásunk mellett a magyar kötvényeket illetően, a decemberben felszabadított és a további EU-s források körül folytatódó politikai herce-hurca nem vetít előre rózsás EU-s kapcsolatokat idénre sem. A hazai kamatcsökkentési ciklus felgyorsulása és az inflációs pálya jelenleg feltételezhető lefolyása miatt azonban lejjebb hoztuk célszintjeinket és 6.5% körüli 10 éves állampapír hozamnál kezdenénk a pozíció visszanövelésébe.

Kamatdöntés még itthon sem volt 2024-ben, azonban a jegybank alelnökének nyilatkozata alapján az eddigi 75 helyett 100 bázispontos csökkentés lehetősége is felmerült. Nyárra 6-7%-os irányadó kamatszintet prognosztizált, ez megegyezik a piaci és saját várakozásunkkal is. A kamatdifferencia csökkenésének felgyorsulása a forint árfolyamára negatívan fog hatni, a kérdés számunkra csak az, hogy milyen szintek lesznek még elégségesek a hazai deviza megtámasztására, különösen, hogy a jegybank és a kormány gazdaságpolitikai nézeteltérései nyíltan megjelennek a nyilatkozatokban. Annyi biztos, hogy még ha a fejlett piacokon be is indul a kamatcsökkentés, a hazai kamatcsökkentés azt jó eséllyel meg fogja haladni, így az év folyamán fokozatosan le fog morzsolódni az elmúlt év biztonsági hálóját nyújtó kamatelőny. Emiatt is nagyobb volatilitásra számítunk a devizaárfolyamban, amit sávos kereskedésre használnánk ki. Forint short pozíciót 380 alatt kezdenénk kiépíteni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.