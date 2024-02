Robert Kiyosaki: jön az összeomlás, mindenki legyen óvatos

A 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki markáns figyelmeztetést közvetített a szombati X-bejegyzésében. A guru a mostanában látott optimista részvénypiaci hangulat ellenére úgy véli, hogy az amerikai gazdaság közel sincs olyan jó állapotban, mint ahogy azt sokan gondolják, szerinte a "Csodálatos Hetes" gyűjtőnévvel ellátott részvénycsoport (Nvidia, Tesla, Meta Platforms, Apple, Amazon, Microsoft és az Alphabet) azért tudja felfelé húzni a tőzsdéket, mert az amerikai kormány aktívan közreműködik a vonatkozó részvények szárnyalásában.

Kérlek, legyetek óvatosak. Jön az összeomlás a részvény és a kötvénypiacokon

- fogalmazott Kiyosaki.

The stock market is climbing higher and higher. Suckers actually believe the economy is strong. Dont be fooled. The Magnificent 7 financed by US government dollars keeps stock market up. Please be careful. Stock and Bond markets about to crash. {:url}