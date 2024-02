2023-ban beszakadt a gáz ára - De mi lesz idén?

Hiába szökött korábban elképzelhetetlen magasságokba az európai földgáz ára 2022-ben, tavaly gyakorlatilag a teljes megugrást ledolgozta a jegyzés, egészen meredek áresést tapasztalhattunk ugyanis a TTF gáztőzsdén. De mi a helyzet idén, folytatódhat a kedvező 2023-as trend? Mi befolyásolja a gázárak alakulását, és mi a helyzet az olajárakkal? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a brit elemzőház Economist Intelligence Unit (EIU).

Tovább eshet a gáz ára

2024-ben a szénhidrogének árupiaci jegyzései nagyrészt lejjebb fognak kerülni az EIU várakozásai szerint:

az európai földgáz átlagára például 2024-ben 20 százalékot eshet,

miután 2023-ban több 67 százalékot zuhant, elsősorban az iparban jelentkező kereslet csökkenése miatt - a visszaeső ipari teljesítménynek a versenyképességre gyakorolt hosszú távú hatásairól egyébként többször is felszólaltak az iparági vezetők, például Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is figyelmeztetett ezügyben.

Mindenesetre a vállalati és a lakossági keresletcsökkenésnek (spórolásnak) köszönhetően valósággal bezuhant 2023-ban a földgáz ára Európában a 2022-es rekordmagas szintekhez képest, ami pedig az előttünk álló időszakot illeti, az EIU szerint a globális ellátási láncok biztonsága miatti piaci aggodalom közepette vélhetően lesznek majd kisebb-nagyobb megugrások a TTF esetében idén, de alapvetően további csökkenésre számítanak a földgáz árában.

Szélesebb perspektívából, történelmi távlatban nézve azonban a megawatt-óránként 25 eurós szint alá várt árfolyam még mindig jelentősen, 15 százalékkal magasabb az orosz-ukrán háború kirobbanását megelőző békeidők átlagánál, ez pedig az elemzőház szerint

idén is korlátozhatja az ipari kereslet visszapattanását.

Ezen felül a szénárak továbbra is csökkenő trend mentén alakulhatnak idén mindaddig, amíg az európai gáztárolók szintje magasan marad, és az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) továbbra is olyan volumenben áramlik a kontinensre, mint tavaly. Jelenleg kifejezetten magasan állnak a kontinens gáztárolói, ahogy az a lenti grafikonon is látható (sárga vonal).

Mi lesz az olajárakkal?

A földgázzal és a szénnel szemben az olajárak nem fognak csökkenni 2024-ben, legalábbis az EIU szerint. Egyelőre túlkínálat van a piacon, ami az egyre nagyobb méreteket öltő közel-keleti konfliktusok ellenére is nyomás alatt tartja az olajárat, mivel azonban Szaúd-Arábia idén valószínűleg nem fogja jelentősen növelni a kitermelést, és mivel más OPEC-tagok is önkéntes csökkentéseket hajtanak végre,

a piacra ismét visszatérhet a a hiány, ami megakadályozza az olajár tartós csökkenését.

Erre a várható eltolódásra egyébént Vicki Hollub, az amerikai energiacég Occidental Petroleum vezérigazgatója is felhívta nemrég a figyelmet.

De nem csak a kínálati oldal mitt lesz behatárolva az áresés, a globális olajkereslet szintén hozzá fog járulni a Brent árfolyamának magasan tartásához: a "fekete arany" iránti igény rekordmagasságot fog elérni az EIU szerint, elsősorban a fejlődő világ fogyasztásának köszönhetően. Ami a rövidebb távú kilátásokat illeti: az Izrael és a Hamász közötti háborúhoz kapcsolódó fokozott geopolitikai kockázatok továbbra is azzal fenyegetnek, hogy az árak ismét az egekbe szökhetnek. Az EIU várakozásai szerint tehát a nyersolaj ára továbbra is rendkívül széles kilengések mentén alakulhat, de évet a hordónkénti 80 dolláros szinten fejezheti majd be a jegyzés, tehát közel ahhoz, ahol elkezdte 2024-et.

