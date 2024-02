Váratlan döntéssel a kormány belenyúl a Babakötvény-szabályokba

A Kormány 22/2024. (II. 12.) Korm. rendelete a Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól címmel jelent meg hétfő esti közlönyben a kormány döntése, amivel korlátozza a Start-számlákra befizethető összeget.

A kormány szokás szerint ezúttal is az Ukrajnában dúló háború okozta veszélyhelyzettel magyarázza a rendeleti jogszabályalkotást, emiatt kell eltérően alkalmazni a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényt.

A rövid rendelet második paragrafusa kimondja:

A Fétám tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetések Start-számlánkénti összértéke egy naptári évben nem haladhatja meg az 1 200 000 forintot.

Az idézett törvény 6. paragrafusának 1. bekezdésének a pontja így hangzik: "a Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthető természetes személy által történő befizetéssel".

A 3. és 4. paragrafusból pedig kiderül, hogy a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, vagyis már kedden, valamint az is, hogy a befizetési korlátot a 2024. évben az e rendelet hatálybalépését követően teljesített befizetésekre kell alkalmazni.

Mi állhat a háttérben?

Épp a napokban hívtuk fel arra a figyelmet, hogy mivel 2023-ban az átlagos infláció 17,6% volt, és erre fizet 3 százalékpontos kamatprémiumot a babakötvény, így aki ebben is megtakarít a gyermeke számára, az az idei évtől kezdődően 20,6%-os kamatot tehet zsebre. Annak sem kell megijednie, akinek korábbi sorozatú Babakötvénye van, ezek hozama a friss inflációs számokkal szintén átárazódik, tehát a régebbi sorozatok is 20,6%-kal fognak ketyegni februártól (ez a magas kamat 2025-ben íródik jóvá).

Arra is rámutattunk cikkünkben, hogy december végére a babakötvény állománya megközelítette a 280 milliárd forintot, ami önmagához képest szép teljesítmény a Babakötvénytől, de így is jócskán elmarad a PMÁP közel 7000 milliárdos állományától. Ez azzal függhet össze, ami a legnagyobb hátránya is ennek a befektetésnek: a gyermek 18. születésnapjáig tartani kell ezt a konstrukciót és akkor is csak a gyerek rendelkezhet az összeg felett.

A kormány szándéka hasonló lehet a mostani lépéssel, mint amit megtett a Prémium Magyar Állampapír esetében tavaly novemberben, amikor lejjebb tekerte annak a kamatát. Az a lépés szintén a 2025-ös kamatkiadásokon fog meg némi költségvetési összeget. Tavaly novemberben azt is kiszámoltuk, hogy az új PMÁP első évére vonatkozó 8 százalékpontos kamatcsökkentéssel a kormány alig spórol néhány tízmilliárd forintot.

