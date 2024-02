Az év befektetése? - Valósággal ömlik a pénz ebbe az ázsiai országba

A külföldi alapok idén eddig 10,2 ezermilliárd won (7,7 milliárd dollár) értékben vásároltak a dél-koreai Kospi index részvényei közül, a Bloomberg számításai szerint a vonatkozó időszakban

ilyen heves vásárási hullámra soha nem volt példa,

legalábbis 1999 óta - ekkortól érhetőek el az adatok.

Kimondottan alacsony szinten kezdte az évet a részvényindex, ez a trend azonban markánsan megfordult, miután a kormány a Japánhoz hasonló reformokat hirdetett a részvények értékeltségének növelése érdekében. Idén eddig 7,1 százalékkal került feljebb a Kospi, ezzel kiemelkedik a régiós versenytársak közül. A külföldi befektetők kedvencei közé a kifejezetten alacsony árazáson forgó részvények, így például a a Hyundai Motor és a banki részvények, mint például a KB Financial Group tartoznak.

Bár nem ez az első alkalom, hogy Korea megpróbál tenni saját piacának ázsiai versenytársaihoz viszonyított lemaradása ellen, azonban jelenleg az a narratíva a legerősebb a befektetők körében, hogy Yoon Suk Yeol elnök "top-down" megközelítése kézzelfoghatóbb eredményekhez vezethet.

A Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság hétfőn jelenti be a "Value Up" programnak nevezett vállalati reformtervének részleteit.

A koreai pénzügyi felügyelet szerint az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező alapok tették ki a januári vásárlások nagy részét, 3,2 ezermilliárd won értékben - a januári adatokat március közepén hozzák majd nyilvánosságra.

A részvények még mindig túl olcsók. Sosem késő, hiszen a változás csak most kezdődött el

- mondta Kang a Life Assetnél.

