Mi most a nagy sztori az OTP-ben?

Rekordprofit, romániai kivonulás, sajátrészvény-visszavásárlás, van izgalom bőven az OTP-nél, de hogy látják a kilátásokat a bank vezetői? És mi a helyzet a hazai midcapeknél, melyik részvényből lehet a következő blue chip? Mit gondolnak az ingatlanpiaci szakemberek és az alapkezelők, mit vegyünk a tőzsdén és azon kívül? Ezekről beszélt a Portfolio Investment Day 2024 konferencián az OTP vezérigazgató-helyettese, az OXO Holdings alapítója, üzletvezetők és befektetési szolgáltatók vezetői.

Az OTP-sztori

OTP, a magyar tőzsde nagyágyúja - Mit érdemes most tudni a bankcsoportról és a befektetési sztoriról? A beszélgetés során Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio Csoport vezető elemzője beszélgettek Bencsik Lászlóval, az OTP vezérigazgató-helyettesével.

Az OTP korábban 60 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlást jelentett be. Bencsik László erről azt mondta, hogy ettől függetlenül a bank igazgatósága fog osztalékjavaslatot tenni, a visszavásárlás mértékéről pedig azt mondta, hogy ez az új EU-s tőkemegfelelőségi szabályok, az osztalékfizetésre vonatkozó terv, valamint az MNB elvárásai alapján alakult ki.

Hangsúlyozta a visszavásárlásról, hogy akár egy hosszabb folyamat része is lehet.

Bár Európában több bank kínál 10 százalék körüli osztalékhozamot – ehhez képest az OTP jellemzően kisebb kifizetéseket hajt végre. Erről Bencsik László elmondta, hogy a bank számára a részvényesi értékteremtés fontosabb, mint a kifizetés, hozzátéve, hogy az OTP jelenleg 1,2-es P/BV rátán van értékelve.

Az orosz-ukrán háború jelentős mértékben érintette a bankcsoportot, azonban mindkét országban meglévő leányvállalatok elkezdtek javuló eredményeket szállítani. Ukrajnában helyreállt a profitabilitás, elsősorban azért, mert a bank viszonylag kevés hitelt nyújt, viszont sok betét érkezik hozzá, a jegybank pedig magas kamatokat fizet. Bencsik László azonban megjegyezte, hogy Ukrajnában 50 százalékos profitadót vezettek be utólag, ami a negyedik negyedéves számokban már megmutatkozhat. A bank már készül arra az esetre, hogy a háborús helyzet rendeződése és a növekedés beindulása esetén hogy tudják minél jobban kihasználni az ott felépített platformot.

Oroszországról Bencsik László elmondta, hogy vizsgálják az ország elhagyásának lehetőségét, azonban ennek súlyos áldozatai lehetnek.

Nem tehetünk olyat a részvényesekkel, hogy az ottani bank értékének csak a 10-30 százalékát fogadjuk el

- mondta Bencsik.

Jó biznisz lesz idén az ingatlan?

Ingatlan kerekasztal – Most kell ingatlanba fektetni?

Pápai Dorottya, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési vezetője a várakozások tekintetében elmondta, hogy a kedvezőtlen 2023-as évhez képest bizakodni lehet, hónapról hónapra erősödést látni az ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciószámokban – korábban sok szereplőre a kivárás volt a jellemző mind vásárlói, mind tulajdonosi (azaz eladói) oldalról. A szakember szerint a lakásárak tekintetében idén kis emelkedésre lehet számítani, egész pontosan 1-4% közötti drágulást prognosztizál a vezető a használt ingatlanok esetében. A PMÁP-ból mostanában kifizetett és kifizetésre kerülő kamatbevételek „keresik jelenleg a helyüket” a piacon, ennek egy része az ingatlanpiacon is megjelenik – tette hozzá. Szerinte

a használt felújítandó ingatlanokba érdemes jelenleg fektetni,

mivel megérkezhetnek idén az energetikai támogatások, lokáció tekintetében pedig a vidéki nagyvárosokat preferálja Pápai.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője emlékeztetett, hogy 2022-ben tetőzött az ingatlanpiac, a jövőre tekintve azonban jobb most a helyzet, mint 2023 elején volt. Akkor jöhet jelentős kereslet oldali növekedés és egyben áremelkedés a piacon a szakember szerint, ha a támogatási rendszerben megjelenik egy erre mutató új elem, ám a költségvetési helyzetet tekintve erre kicsi az esély. Szerinte a CSOK Plusz hatása kevésbé lesz árfelhajtó az ingatlanpiacon, mint a korábbi támogatási keretben láthattuk. Jelenleg az ingatlanár/jövedelem arányszám tekintetében Magyarország a felső harmadban van, ennek ismeretében nagy növekedésre nem lehet számítani az ingatlanárakban. Sándorfi is a használt felújítandó ingatlanokat emelte ki, mint befektetési szempontból legérdekesebb opció, itt lehet ugyanis megfelelő mértékű külső ösztönző faktor a piacon.

Sztorik a magyar tőzsdén

Midcap sztorik a magyar tőzsdén - melyik részvényből lehet a következő blue chip?

Majzik Viktor, a Waberer's befektetői kapcsolattartója kiemelte a beszélgetés során, hogy a Waberer’s regionális piacvezető szerepre törekszik – ezzel kapcsolatban egy szerbiai akvizíciót már bejelentett a vállalat. Ezen felül meghatározó stratégiai elem a fenntarthatóság (ide kapcsolható a PSP vasúti szolgáltató cég megvásárlása), és az infrastruktúra fejlesztés logisztikai központok fejlesztésével. Ezekkel a lépésekkel tervezik 2022-höz képest 2027-re megduplázni a cégcsoport eredményességét. A kihívásokkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy ezek közül munkaerőpiaci helyzet a legégetőbb, azonban a vállalat ezt kezelni tudta, egyrészt a flottaméret csökkentésével, illetve a külföldi munkaerő bevonásával. A tervekről Majzik Viktor elmondta, hogy jelenleg kidolgozás alatt van egy tőkepiaci stratégia a vállalatnál és tervezik a tőkepiaci finanszírozási lehetségeket kihasználni a terjeszkedéshez. A vállalat tavaly fizetett először osztalékot, ezt a tendenciát fenn kívánják tartani, osztalékpolitikát kidolgozva.

Oszkó Péter, az OXO Holdings alapító-vezérigazgatója elmondta, hogy miután a korábbi angyalbefektetési alapjukat 2019-ben zárták, OXO Holdings-szal már kifejezetten érettebb technológiai vállalkozásokat keresnek, amelyek nagyrészt önfenntartók. Viszont továbbra is foglalkoznak korai fázisú befektetésekkel, hiszen ezek jelenthetnek nagy potenciált. "Előfordulhat, hogy 10-ből csak 3 jön be, viszont azok nagyot tudnak robbanni" – mondta Oszkó Péter. A két típusú befektetés együtt diverzifikáltan működik - teszi hozzá. Az üzleti modell működése szempontjából fontos, hogy az itthon implementált inkubátor modell szerint a vállalat 70-80 millió forintos befektetéseknél 20 százalék saját tőkét nyújt, a többi támogatás, vagyis nagyon alacsony a tőkeáttétel. A tervekkel kapcsolatban Oszkó Péter elmondta, hogy a vállalat külföldi terjeszkedést tervez, valamint a tőkepiacon az Xtend piacról a Standard kategóriába átlépni, és felmerült a dual listing lehetősége is egy külföldi tőzsdén, beleértve a hollandiát, ahol vállalat már nyitott irodát.

Vagyonkezelés

Befektetési tanácsadás vagy vagyonkezelés? Melyik ügyfélnek melyikre van szüksége?

Binszki Szilárd, a New York Broker vezérigazgatója arról beszélt, hogy alapvetően kockázatosnak tartja a dollárbefektetéseket, egyrészt, mert a befektetők devizakockzázatot fut a dollár/forint páron, és az euro/dollár pár miatt. A szakember felhívta a figyelmet egy carry trade lehetőségre, szerint jó lehetőség lehet a svájci frank eladás és forint vételben, elsősorban a kamatkülönbözet miatt.

Nagy Attila, a HOLD Alapkezelő vezető online vagyonkezelője szerint, akinek van pénzügyi tudatossága, és kockázatvállalási hajlandósága, annak megfelelő opció a vagyonkezelés. A szakember elmondta, hogy vagyonkezelőként inkább érdemes diverzifikáltan, kevesebb kockázatot vállalva, kevesebb hozamot elérni, mintsem elveszíteni az ügyfelek pénzét.

Mik a legnagyobb kihívások, hol lehet még befektetni idén?

Alapkezelői kerekasztal – Mibe fektetnek a profik 2024-ben?

Vágó Attila, az MBH Alapkezelő befektetési igazgatója szerint

DONALD TRUMP ESETLEGES GYŐZELME JELENTŐSEN ÁTALAKÍTHATJA A KILÁTÁSOKAT, MAGAS INFLÁCIÓS KÖRNYEZETET OKOZNA EGY ILYEN SZCENÁRIÓ,

ez jelentősen „megütné” a kötvénypiacokat. Az orosz-ukrán háború kimenetele is befolyásolhat idén, egyelőre nem árazza megfelelően a vonatkozó bizonytalanságokat a piac a szakértő szerint - nagyon alacsony a félelemindex, egy előre nem várt fejlemény nagyon heves mozgásokat hozhat a tőzsdéken. Szerinte a kínai gazdaság tekintetében azonban kedvezőek a kilátások, a gazdaságélénkítés hozhat pozitív meglepetést a feltörekvő piacok felől.

Nem tudjuk mikor fordul meg a piac, de az esés elleni védelem kifejezetten olcsó most, ezeket érdemes lehet megvenni

- például a put opciókra lehet itt gondolni, vélekedett Vágó. Azért nem kell most azonnal kiszállni a tőzsdékről, ugyanis nem extrém magasak az árazások, még túl korai lenne például készpénzbe tenni a pénzt a szakember szerint. A védekezésen felül érdekes lehet például a turizmus szektor; a recesszió nem lesz tartós Európában, ráadásul a megtakarításokat is előbb-utóbb elkezdik költeni az emberek, érvelt a szakember. Ezen felül az európai bankszektor is izgalmas az alacsony értékeltségek miatt, elsősorban a közép-kelet-európai régióban.

Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője szerint idén az infláció és a jegybanki kamatdöntések határozhatják meg elsősorban a kilátásokat, az mozgatja leginkább a piacot, hogy mit gondolnak éppen a szereplők, vajon sikerül-e leküzdeni a magas inflációs környezetet. Újabb hullámra, újabb inflációemelkedésre számít a szakember, ami nehezítheti a helyzetet idén. A jelenlegi részvénypiaci eufória eléggé szelektív, nem mindent vesznek a befektetők: a technológiai szektor – elsősorban az AI – hatalmasat emelkedik, de több value szektornál is alacsonyabb a befektetői érdeklődés jelenleg, emeli ki a szakember.

Lengyelország, Ausztria és Görögország lehet érdekes befektetési szempontból Cser szerint, szektorszinten pedig ő is a bankszektort emelte ki. Kicsit kitekintve, az amerikai inflációkövető kötvényekben van még nagy fantázia, egy recessziós környezetben (amire lehet számítani Cser szerint) ugyanis jellemzően van egy erős csökkenés a reálhozamban, ez pedig felértékeli a TIPS-et.

Pintér András, az Apelso Capital Alapkezelő befektetési igazgatója szerint mindig máshonnan jön a legnagyobb kockázat a piac felé, mint amire előre számítanának a szakértők. Szerinte túl nagy jelenleg a bizalom az amerikai jegybank irányában, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban sokat hibázott a Fed, lehet gondolni például az infláció átmenetiségébe vetett hitre.

BÁRMELYIK IRÁNYBA TÉVED A FED A PIACI VÁRAKOZÁSOKHOZ KÉPEST, AZ EGY NEGATÍV FORGATÓKÖNYVET JELENTHET A BEFEKTETÉSEK TERÜLETÉN.

Jelenleg bár nagyon erős a momentum a piacon, de a középtávú kilátások már kockázatosak – általános negatív szentiment azért nincs, de meg kell keresni az értéket. A közép-kelet-európai régió szignifikáns diszkonton forog a szakember szerint, itt lehet értéket keresni, akár a lengyel, akár a magyar piacon lehet izgalmas egyedi sztorikat találni. Ezen felül a fejlett piaci állampapírok is érdekesek lehet idén Pintér szerint. Elmondta még, hogy nagyobb devizás kitettséget lehet érdemes tartani idén az elmúlt évekhez képest, továbbá a geopolitikai feszültségek kapcsán az alternatív kitettségek súlyát is érdemes növelni, például az aranyban lehet fantázia.

