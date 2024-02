Friss számok bizonyítják: még sosem csináltak ilyet a nyugdíjra gyűjtő magyarok

Elképesztő évet zártak tavaly az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak, a vagyonarányos hozamok 18-21% között szóródtak szektorszinten. Mindeközben sosem látott dolog is történt: tavaly rekord összegű befizetés érkezett az önkéntes pénztári tagoktól. Sajnos azonban ez sem változtat a szomorú trenden: egyre kevesebb a nyugdíjra gyűjtő pénztártag Magyarországon.

Ritka jó évet zártak a nyugdíjpénztárak

Az MNB friss adatai szerint a tavalyi negyedik negyedévben is folytatódott a hozamszerzési trend a pénztáraknál, nem is akárhogy:

az önkéntes kasszák 6,6%-os vagyonarányos hozamot értek el a negyedévben, ezzel pedig a teljes évet a szektor 18,6% környékén zárta.

Tavaly közel 340 milliárd forintnyi befektetési nyereséget értek el az önkéntes pénztárak, ebből közel 130 milliárdot a negyedik negyedévben.

Ezzel pedig az elmúlt évek legjobb befektetési profitját és hozamát mutatták fel az önkéntes pénztárak tavaly:

A magánnyugdíjpénztárak még jobban állnak:

2023 utolsó negyedévében több mint 7%-ot, így tavaly összesen már 20,35%-os vagyonarányos hozamot értek el.

Mindez az elmúlt évek legjobb befektetési eredményét jelenti:

Tavaly év végén írtunk arról, hogy 2023-ban az önkéntes- és a magán-nyugdíjpénztári portfóliók is szárnyaltak: általánosak voltak a 20% feletti hozamok, de voltak olyan szolgáltatók is, ahol a 25% feletti teljesítmény sem volt ritka.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók teljesítménye is kiemelkedő volt, a legtöbb portfólió hozama 20% felett volt.

Kevesebb a parlagon heverő pénz

Kissé elválnak a befektetési trendek, ha az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak portfólióösszetételét nézzük meg az utóbbi egy évben.

Az önkéntes kasszáknál a kötvények és részvények részaránya is nagyjából hasonló mértékben nőtt 2023-ban, míg a magánnyugdíjpénztáraknál csak a kötvényeknél látszik jelentősebb növekedés, a befektetési jegyek aránya például 2,5 százalékponttal csökkent. Az továbbra is megfigyelhető, hogy a magánnyugdíjpénztáraknál a részvények sokkal nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a portfólión belül.

Az mindkét pénztártípusról elmondható, hogy egyre kevesebb pénz hever „parlagon” a számlákon, ugyanis egy év alatt jelentősen csökkent a készpénz és bankbetét aránya a portfólión belül.

Nincs megállás: csökken a taglétszám, de van jó hír is

A friss számok szerint a negyedik negyedévben is folytatódott az önkéntes pénztárak taglétszámának csökkenése: míg szeptember végén 1,074 millió tagot számlált a szektor, december végén 1122 fővel kevesebb tag volt, így a létszám valamivel több mint 1,073 millió közelébe esett vissza. Ez azt is jelenti, hogy

tavaly összesen közel 19 ezer tagot vesztett az önkéntes pénztári szektor.

Bár az új tagok száma tavaly meghaladta a kilépőkét, a taglétszám azért mutat csökkenést, mivel a szolgáltatásban részesülők is kiesnek a tagok közül, az ő számukat pedig már nem tudják ellensúlyozni az új belépők.

Mindeközben pozitívumokról is be lehet számolni a befizetések oldaláról. Nem elég, hogy a munkáltatói befizetések oldalán is az egyik legnagyobb negyedéves befizetést láthattuk a tavalyi negyedik negyedévben, a tagok egyéni hozzájárulása rekordot döntött 2023 utolsó három hónapjában több mint 45 milliárd forintos befizetéssel.

Ezzel a 2023-as év a tagok és a munkáltatói befizetések oldaláról is az elmúlt évek legkiemelkedőbb számát hozta.

Az MNB számaiból az is kiderül, hogy a fenti befizetések után járó kedvezmény, azaz az szja-visszatérítés összege tavaly meghaladta a 18 milliárd forintot.

Mindeközben a magánnyugdíjpénztárak taglétszáma is folyamatosan csökken, ami javarészt annak tudható be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével sokan inkább visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, hogy 100%-os állami nyugdíjat kapjanak.

Tavaly összesen 999 pénztári taggal csökkent a létszám, 51303 főre.

